Bezpieczna podróż autokarem - o czym warto pamiętać?

Jak bezpiecznie podróżować w wakacje?

Zardzewiałe i pęknięte podwozie, niewłaściwe rozmieszczenie wyjść awaryjnych oraz świateł – to opis usterek autokaru, który miał dowieźć grupę przedszkolaków do Zawoi.[1] Kilka dni wcześniej inny samochód z pękniętą tarczą hamulcową, niesprawnym oświetleniem, dziurawą osłoną amortyzatora, z wyciekającymi płynami eksploatacyjnymi był wyznaczony do przewiezienia grupy 40 dzieci z Krakowa do Bieszczad.[2] Dzięki kontrolom Inspekcji Transportu Drogowego (ITD) te pojazdy nie wyruszyły w trasę. O wskazówkach dla rodziców, opiekunów oraz kierowców w nawiązaniu do akcji „Bezpieczny autokar - wakacje 2019̏” opowiada Kamil Wolański z Ogólnopolskiego Centrum Rozliczania Kierowców (OCRK).

W ramach akcji „Bezpieczny Autokar - wakacje 2018” GITD skontrolowała ok. 28 tys. pojazdów, w tym ok. 1700 autokarów. W ponad 26% przypadków kontrola zakończyła się nałożeniem na kierującego mandatu, a aż 17 środków transportu zbiorowego nie kwalifikowało się do wyruszenia w trasę.

Mimo iż możemy zaobserwować niewielki spadek liczby wystawionych mandatów względem lat poprzednich, nie zmienia to faktu, że problem istnieje. Wciąż naruszenia czasu pracy kierowcy, czy niesprawne pojazdy to wykroczenia i błędy, które stwarzają realne zagrożenie. Dobrą praktyką wśród przewoźników jest, by ustalając trasę przejazdu, korzystać z map uwzględniających natężenie ruchu oraz roboty drogowe. Wówczas można choć w przybliżeniu znać odległości między punktami (średnia prędkość to ok. 60-70km/h) i czas potrzebny na ich pokonanie. Kierowca może jechać maksymalnie 4 godziny i 30 minut, później należy uwzględnić przymusową przerwę, tj. 45 minut. Ponadto autokar nie może być prowadzony łącznie dłużej niż 9 godzin w ciągu dnia przez jedną osobę (możliwe są dwa przedłużenia jazdy dziennej do 10 godzin w tygodniu). To ważne wskazówki dla pilota wycieczki lub opiekunów i wychowawców, którzy również powinni czuwać nad prawidłowością przebiegu jazdy – mówi Kamil Wolański, ekspert OCRK. - Przepisy regulujące normy czasu pracy to jedne z głównych zasad, których kierowca powinien obligatoryjnie i kategorycznie przestrzegać. Nie ma odstępstw od prawa, które ma na celu bezpieczeństwo, a w okresie wakacyjnym w szczególności powinniśmy zwrócić uwagę na zmęczenie. Eksperyment przeprowadzony na uniwersytecie w Utrechcie pokazał, że po 4,5-godzinnej nocnej jeździe autem, stan kierowcy przypomina stan człowieka, u którego zawartość alkoholu we krwi wynosi nawet 1 promil. Pamiętajmy, że zmęczenie może prowadzić do tzw. „mikrodrzemek”, które są szczególnie niebezpieczne – dodaje ekspert.