PUE ZUS z ogromnym wzrostem założonych profili [AUDIO]

Pandemia sprawiła, że jesteśmy online

W trakcie pandemii COVID-19 klienci ZUS w województwie mazowieckim założyli przeszło 93 tys. profili na Platformie Usług Elektronicznych. Mieszkańcy regionu skorzystali także z ponad 9,5 tys. e-wizyt.

COVID-19 bez wątpienia wpłynęła na nasze codzienne życie. Zapewne najczęściej kojarzymy te zmiany z różnego rodzaju ograniczeniami w życiu codziennym. Istnieją też jednak pewne pozytywne aspekty tego stanu np. znaczne upowszechnienie usług online, w tym szeroko rozumianej e-administracji. Doskonale widać to na przykładzie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który odnotował ogromny wzrost liczby profili założonych na Platformie Usług Elektronicznych (dostępna na stronie www.zus.pl).

Warto mieć konto w ZUS

Statystyki pokazują, że klienci ZUS docenili nowoczesne formy kontaktu z urzędem. PUE ZUS ma już przeszło 6,6 mln profili, a w ciągu ostatniego roku tylko w województwie mazowieckim założono ponad 93 tys. nowych kont.

Główny powód takiego przyrostu to konieczność ograniczania kontaktów międzyludzkich, a tym samym załatwiania swoich spraw bez zbędnego wychodzenia z domu. Wpłynął też na to fakt, że przepisy prawa zobowiązały klientów ZUS, by przesyłać wnioski dot. tarczy antykryzysowej wyłącznie elektronicznie. Chodzi tu m.in. o dodatek solidarnościowy, świadczenie postojowe oraz zwolnienie ze składek. Przez PUE załatwiamy też wszelkie sprawy związane z Polskim Bonem Turystycznym.

Dzięki PUE możemy m.in. sprawdzić, czy pracodawca zgłosił nas do ubezpieczeń oraz czy nasi najbliżsi zostali zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego. Przez Internet uzyskamy informacje o swoich ubezpieczeniach, świadczeniach, zwolnieniach lekarskich i płatnościach. Za pośrednictwem PUE można wysłać też wnioski i dokumenty ubezpieczeniowe oraz rozliczyć składki.

Z nowoczesnych rozwiązań najczęściej korzystają przedsiębiorcy, ale swój profil posiada już nawet część seniorów. PUE jest wygodne. Dla przykładu złożenie wniosku o pomoc w ramach „tarczy” drogą elektroniczną pozwala uniknąć wielu błędów. Formularze są automatycznie uzupełniane danymi osoby, która je składa. System dodatkowo pilnuje, aby zostały wypełnione wszystkie niezbędne pola i nie pozwala na przekazanie błędnego lub niekompletnego wniosku.

Jak założyć konto? Trwa to tylko kilka minut. Można to zrobić w placówce ZUS lub samodzielnie w domu. Trzeba wtedy jednak dysponować profilem zaufanym ePUAP, podpisem kwalifikowanym lub kontem w bankowości elektronicznej. Na stronie ZUS jest zamieszczona instrukcja w jaki sposób krok po kroku założyć konto na PUE.

O szczegółach mówi Piotr Olewiński Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS województwa mazowieckiego. Kliknij, aby odsłuchać:

E-wizyta, czyli eksperci ZUS na wyciągnięcie ręki

Pandemia sprawiła, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyśpieszył przygotowania nad nową formą kontaktu z klientami. Kilka miesięcy temu zakończyły się prace i od 4 listopada każdy ma już możliwość skorzystania z e-wizyty w ZUS. Od tego czasu z wirtualnej porady eksperta skorzystano w całej Polsce prawie 52 tys. razy, z czego około 9,5 tys. rozmów nawiązali mieszkańcy województwa mazowieckiego.

Aby można było odwiedzić ZUS online wystarczy komputer lub smartfon z kamerką i mikrofonem. Klient wybiera dogodny dla siebie termin i godzinę e-wizyty. Podczas porady eksperci odpowiedzą na pytania z zakresu emerytur i rent, zasiłków, ubezpieczeń i składek, a także emerytur i rent zagranicznych. W ramach takiej wizyty można założyć także profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Od 16 lutego klienci mogą umawiać się również na konsultacje w języku migowym PJM w sprawie zasiłków oraz emerytur i rent.

Jak to działa?

„Jeśli chcemy zarezerwować wirtualną wizytę należy wejść na stronę www.zus.pl/e-wizyta. Podczas rezerwacji podajemy swoje dane: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, kod pocztowy miejsca zamieszkania. Należy wybrać również obszar merytoryczny e-wizyty.” – tłumaczy prezes ZUS, prof. Gertruda Uścińska. Dodaje też, że ta nowoczesna usługa to przyszłość działania Zakładu.

Dzień przed spotkaniem na wskazany podczas rejestracji numer telefonu otrzymamy sms z przypomnieniem. Natomiast w dniu e-wizyty, godzinę przed spotkaniem, odbierzemy mail. Będzie tam link, który połączy nas z pracownikiem ZUS. Urząd przypomina, by odwoływać porady, w których nie będziemy mogli wziąć udziału.

Jeśli klient będzie chciał uzyskać informacje w konkretnej, indywidualnej sprawie, powinien przygotować dokument tożsamości. Należy go pokazać do kamery podczas e-wizyty. W konsultacjach może też wziąć udział opiekun faktyczny lub prawny. Wtedy klient powinien zaznaczyć odpowiednią opcję na etapie rezerwacji.

