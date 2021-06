Upadłość konsumencka wiąże się z kilkoma kosztami, które dłużnik zobowiązany jest pokryć. Jak przygotować się do złożenia wniosku?

Upadłość konsumencka - koszty prawnika

Rozpoczynając od samej pomocy prawnej przy tworzeniu wniosku, której koszty są zróżnicowane i zależnie od indywidualnej sytuacji dłużnika, jego zobowiązań, majątku, a także ilości czasu i pracy, którą trzeba włożyć w jego utworzenie.

Wniosek o upadłość konsumencką - koszty

Kolejnymi kosztami, które dłużnik napotka na drodze otwarcia postępowania upadłościowego, są koszty związane ze złożeniem wniosku do sądu. Przy upadłości konsumenckiej kwota ta wynosi 30,00 złotych od wniosku, natomiast przy upadłości układowej konsumenta, koszty powiększają się dodatkowo o zaliczkę na poczet postępowania, której wysokość w roku 2021 wynosi 5.370,64 złotych.

Jak przygotować się do złożenia wniosku?

Nie sposób stwierdzić, że są to koszty, które pokryć może każdy dłużnik. Przy otwarciu postępowania układowego, koszty związane z uiszczeniem zaliczki mają wykazać swoistą wypłacalność dłużnika, nie doprowadzając do ogłoszenia upadłości, a jedynie zawarcia układu z wierzycielami, tym samym zachowując majątek konsumenta. Niewypłacalny konsument przygotowując się do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości powinien ograniczyć niepotrzebne wydatki i postarać się zgromadzić kwotę niezbędną do rozpoczęcia i przeprowadzenia postępowania.