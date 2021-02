Prawnik w postępowaniu upadłościowym?

Co daje mu zagwarantowanie pomocy prawnej przez profesjonalistów?

Pomoc profesjonalnego pełnomocnika w podejściu do upadłości

W chwili, kiedy łączna suma rat kredytowych konsumenta wzrasta do horrendalnych kwot, których spłacie nie jest w stanie sprostać, przestaje regulować swoje zobowiązania na bieżąco i staje się niewypłacalny. W tej chwili pojawia się pytanie, jaki kolejny krok powinien poczynić dłużnik? Najlepszym i najrozsądniejszym rozwiązaniem jest złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości. Warto jednak zastanowić się nad pomocą profesjonalistów przy przystępowaniu do składania dokumentów oraz późniejszego postępowania, które nie należy do najprostszych.

reklama reklama



Doświadczenie jest kluczem pozytywnego rozstrzygnięcia

Profesjonaliści, którzy wykazują się biegłością w sprawach upadłościowych, są w stanie dzięki pozyskanemu doświadczeniu przewidzieć działania sądów, które często przyprawiają dłużnika o niepotrzebne nerwy związane z całością postępowania. Zarówno tworzenie wniosku, zbieranie dokumentów niezbędnych do jego utworzenia, jak i postępowanie upadłościowe wraz ze współpracą z syndykiem są bardzo trudne i wydają się być niemożliwe do przebrnięcia dla osób, które po raz pierwszy spotykają się z tym zagadnieniem. Tworzenie odpowiednich pism, jak i terminowość są kluczem w całym postępowaniu i mogą przysporzyć ogromnych problemów, jeśli przygotowywane są bez profesjonalnego wsparcia. Niedopełnienie odpowiednich warunków może skutkować umorzeniem postępowania upadłościowego. Dodatkowo, stale nękający dłużnika wierzyciele często powodują problemy na podłożu psychicznym i nerwowym, a otwarte postępowanie nie ułatwia poradzenia sobie z napotkanymi przeciwnościami losu.

Nie zostaniesz sam z problemem

Przy składaniu wniosku o ogłoszenie upadłości, dłużnik nie powinien opierać się o znalezione w sieci szablony. Złożenie wniosku o upadłość konsumencką powinno być rezultatem doskonale przemyślanej, pewnej decyzji w oparciu o fachowe wsparcie prawne. Specjaliści dokładnie analizując sytuację dłużnika, właściwie uzasadnią złożenie wniosku oraz zadbają o skuteczne otwarcie procedury upadłościowej. Jeśli jednak dłużnik sam wypełnił i złożył wniosek o ogłoszenie upadłości, a w chwili jej ogłoszenia został pozostawiony bez pomocy prawnej, powinien wtedy zdecydować się na zgłoszenie do specjalistów. Odpowiednia kancelaria z wieloletnim doświadczeniem zagwarantuje dłużnikowi spokój psychiczny, wspomagając go w postępowaniu upadłościowym, co ułatwi mu radzenie sobie z problemami życiowymi. Podjęcie takiej decyzji spowoduje, iż wszystkie sprawy pozostaną w rękach profesjonalistów, a dłużnik będzie mógł ze spokojem wkroczyć w nowe życie, jakie pozyska w wyniku pozytywnego rozstrzygnięcia i uzyskania statusu upadłego.

Barbara Marcinkowska

Specjalista ds. merytoryczno-prawnych w dziale upadłości

Kancelaria Prawna RIO