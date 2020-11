Kwarantanna – ważne zmiany od 3 listopada 2020 r.

Kwarantanna dla osoby prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe z osobą zakażoną koronawirusem jest obowiązkowa od 3 listopada 2020 r. Co to oznacza w praktyce? Jak uzyskać świadczenia przysługujące osobie skierowanej na kwarantannę? Co z zasiłkiem opiekuńczym?