Infolinia Rzecznika Praw Pacjenta - od lutego 2024 r. w dni powszednie można dzwonić przez całą dobę [800 190 590]

Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec poinformował o wydłużeniu od lutego 2024 r. godzin pracy infolinii dla pacjentów.

Infolinia Rzecznika Praw Pacjenta - dłuższe godziny pracy od lutego 2024 r.

Rzecznik Praw Pacjenta poinformował, że od 1 lutego 2024 roku infolinia będzie czynna całodobowo w dniu powszednie. Na tę infolinię będzie można zadzwonić i uzyskać informacje dot. praw pacjenta od poniedziałku, od godziny 8:00 do piątku, do godziny 20:00. Zatem tak naprawdę przez całą dobę ta infolinia będzie czynna we wtorki, środy i czwartki. Natomiast w poniedziałki od 8:00 do północy, a w piątki od godziny 0:00, do godziny 20:00.



Infolinia Rzecznika Praw Pacjenta udziela informacji m.in. o:

- prawach jakie przysługują pacjentom, w tym przysługujących w konkretnej opisanej przez pacjenta sprawie;

- sposobach rozwiązania zgłaszanego problemu m.in. wskazuje praktyczne wskazówki i działania, które warto podjąć dochodząc swoich praw;

- instytucjach lub urzędach, do których można zgłosić skargę lub które w ramach swoich kompetencji mogą rozwiązać problem;

- pomaga rozwiać wątpliwości odnośnie ewentualnego naruszenia praw pacjenta;

- zasadach korzystania ze świadczeń;

- szczególnych uprawnieniach do świadczeń opieki zdrowotnej;

- drogach dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia.



Infolinia w dni powszednie będzie dostępna dla wszystkich pacjentów pod bezpłatnym, niezmienionym numerem telefonu, 800 190 590 z telefonów stacjonarnych i komórkowych.



22 688 05 00 to numer dla połączeń z zagranicy oraz dla osób, które mają zablokowane połączenia z numerów 800 xxx xxx. Koszt połączenia wg taryfy operatora.