Nowy standard telewizji naziemnej w 2022 r. - co oznacza?

Nowy standard naziemnej telewizji cyfrowej w 2022 r. rodzi wiele pytań. Czy będzie trzeba wymienić telewizor?

Kiedy DVB-T2 w Polsce?

O zmianach przypomina na swojej stronie internetowej Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE).

Zmiana sposobu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej będzie polegała na zamianie dotychczasowego systemu DVB-T na DVB-T2 z kodekiem HEVC. Ma to miejsce w całej Europie. W Polsce zaś ma to nastąpić z podziałem na 4 etapy na poszczególnych obszarach kraju:

etap 1: od 28 marca 2022 r.

etap 2: od 25 kwietnia 2022 r.

etap 3: od 23 maja 2022 r.

etap 4: od 27 czerwca 2022 r.

UKE przekonuje, iż zmiany oznaczają więcej programów telewizyjnych w lepszej jakości obrazu i dźwięku, a także możliwość oferowania przez nadawców dodatkowych usług.

DVB-T2 – telewizor do wymiany?

Co istotne, zmiany nie spowodują konieczności zakupu nowego telewizora.

Wprawdzie wiele odbiorników telewizyjnych jest już wyposażonych w dekoder DVB-T2, to jednak mogą one odczytać tylko obraz zakodowany ze standardem AVC. Występuje on również pod nazwą H.264 lub MPEG-4 część 10. Takie telewizory po wprowadzeniu nowego standardu nie będą już „rozpoznawały” nadawanych treści.

Co można zrobić w takiej sytuacji? UKE proponuje zakup zewnętrznego dekodera, którego koszt nie powinien przekroczyć 100 zł.

Ważne! Problem nie dotyczy osób, które odbierają sygnał satelitarny lub od dostawcy telewizji kablowej. W takim bowiem przypadku dekoder zapewni dostawca usługi.

Aby sprawdzić czy niedawno zakupiony telewizor spełni nowe standardy warto zajrzeć do instrukcji lub skorzystać z programów testowych.

Reklama

W tym celu należy przeskanować odbiornik i dodać nowe programy do listy. „Na testowym multipleksie Telewizji Polskiej poszukaj takich kanałów jak TVP Dokument, TVP Kultura, TVP Kobieta, TVP Polonia i TVP Rozrywka, a na testowym multipleksie TVN-Discovery wyszukaj TVN HD, TVN7 HD, TTV, TVN Fabuła i Metro" - radzi urząd na swojej stronie internetowej.

„Jednak jeśli planujesz dopiero kupić telewizor, koniecznie wybierz taki, który będzie dekodował sygnał DVB-T2 z kodekiem HEVC i dodatkowo przetwarzał dźwięk zakodowany zgodnie ze standardem E-AC-3 (zwanym też Dolby Digital Plus lub DD+)” – pisze UKE.