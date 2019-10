Prawa babci i dziadka

Prawo do kontaktów dziadków z wnukami

Rodzice mają prawo do kontaktów z dziećmi niezależnie od władzy rodzicielskiej. Nie każdy jednak wie, iż prawo to przysługuje również dziadkom. Jak mogą wyglądać takie kontakty? W praktyce mogą one polegać na przebywaniu z dzieckiem . Wówczas przybierają formę odwiedzin, spotkań, a także zabierania dziecka poza miejsce jego stałego pobytu. Kontakty mogą również polegać na bezpośrednim porozumiewaniu się, utrzymywaniu korespondencji, korzystania ze środków porozumiewania się na odległość (np. telefon, e-mail).

Przy ustalaniu kontaktów powinno się brać pod uwagę rozsądne życzenia dziecka.

Zdarza się, iż w kwestii kontaktów z dzieckiem rodzice i dziadkowie nie potrafią dojść do porozumienia. Dziadkowie, którym odmawia się lub ogranicza prawo do kontaktu z wnukami mogą do sądu opiekuńczego złożyć wniosek o uregulowanie kontaktów. Wniosek taki podlega opłacie 100 zł.

Ograniczenie kontaktów z dzieckiem przez sąd może nastąpić tylko ze względu na dobro dziecka. W sytuacji poważnego zagrożenia lub naruszenia dobra dziecka sąd zakazuje utrzymywania kontaktów.

Prawo do alimentów od wnuczka

Dziadkowie, którzy znajdują się w niedostatku mają prawo do alimentów od swoich krewnych. Mówiąc o niedostatku, mamy na myśli sytuację, gdy brakuje możliwości zaspokojenia podstawowych i usprawiedliwionych potrzeb życiowych. W pierwszej kolejności babcia lub dziadek powinni domagać się alimentów od swoich dzieci. Dopiero w sytuacji, gdy nie ma takiej osoby, nie jest ona w stanie uczynić zadość swojemu obowiązkowi lub gdy uzyskanie od niej na czas potrzebnych uprawnionemu środków utrzymania jest niemożliwe lub połączone z nadmiernymi trudnościami, można dochodzić alimentów od zobowiązanych w dalszej kolejności, czyli od wnucząt.

Wysokość takich alimentów powinna odpowiadać usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz od możliwości zarobkowych oraz majątkowych zobowiązanego.

Od pozwu o alimenty nie uiszcza się opłat.

Prawo do dziedziczenia po wnukach

Kolejność dziedziczenia ustawowego po zmarłym określają przepisy Kodeksu cywilnego. W pierwszej kolejności prawo do dziedziczenia mają dzieci i małżonek spadkodawcy, w dalszej zaś - rodzice, rodzeństwo, bratankowie i siostrzenice spadkodawcy. W braku wymienionych osób cały spadek przypada dziadkom spadkodawcy, którzy dziedziczą go w częściach równych. Jeżeli któreś z dziadków spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego zstępnym (dzieciom, wnukom itd.), a w braku takich zstępnych – pozostałym dziadkom w częściach równych.