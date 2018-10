Emerytura na konto coraz popularniejsza

Jeśli emerytura to tylko na konto

Do przeszłości należą czasy, gdy emeryci, co miesiąc niecierpliwie czekali na wizytę listonosza. Część z nich jeszcze wprawdzie chce dostawać gotówkę do domu, ale już ponad 73 proc. seniorów otrzymuje zamiast gotówki przelew na swoje bankowe konto. Zaledwie dziesięć lat temu z takiej możliwości korzystał tylko, co drugi emeryt.

Wskaźnik ubankowienia seniorów rośnie. Z danych NBP wynika, że 57 proc. osób powyżej 59 roku życia ma konto w banku. Wśród klientów Zakładu ich liczba jest jednak znacznie większa. Już 73 proc. osób otrzymuje emeryturę na konto bankowe.

- Emeryci polubili bankowe konta, bo to przecież bardzo wygodne. Gdy pieniądze płyną do banku a nie na pocztę nie tylko nie trzeba dyżurować w domu czekając na listonosza, ale i nie trzeba się martwić, gdy ktoś wyjeżdża do sanatorium, o to, co z moimi pieniędzmi, kto je odbierze? – mówi Iwona Kowalska-Matis Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – I co bardzo ważne, przychodzące na konto pieniądze są bezpieczne i zawsze na czas a niekiedy nawet dzień wcześniej gdyż ZUS nigdy nie spóźnia się z przelewami – dodaje rzeczniczka.

Od kilku lat wypłaty świadczeń na rachunki bankowe stopniowo rosną. Jeszcze w 2005 roku było ich nieco ponad 40 proc., a w 2008 roku – połowa. Świadczenie w formie bezgotówkowej najczęściej pobierają mieszkańcy północnej i północno-zachodniej Polski. Najgorzej pod tym względem sytuacja wygląda w rejonie Radomia, Tarnowa i Nowego Sącza, gdzie nieco ponad połowa emerytów wybiera gotówkę.

- Gotówkę wybierają przede wszystkim mieszkańcy małych miasteczek i wsi gdyż mają nieco trudniejszy dostęp do bankomatów niż mieszkańcy wielkich miast. Niektóre osoby nie zakładają konta, bo wizyta listonosza jest dla nich pewną formą comiesięcznej rozrywki – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis.

ZUS bardzo aktywnie walczy z wykluczeniem cyfrowym seniorów. Od wielu lat organizuje specjalne konkursy dla banków i instytucji finansowych, których celem jest promocja bezgotówkowej formy odbioru świadczeń. Zwycięskie podmioty oferują starszym klientom Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dostęp do w pełni darmowych rachunków bankowych. W lipcu tego roku umowę o współpracy w zakresie promocji bezgotówkowej formy odbioru świadczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych zawarł Bank Pocztowy. Za prowadzenie konta nie trzeba ponosić żadnych opłat, jeśli tylko, co miesiąc wpływała na nie renta lub emerytura. Przelew emerytury na konto to dla ZUS mniejsze koszty obsługi świadczeń. Wypłaty emerytur i rent w formie gotówki kosztują ZUS ok. 240 mln złotych, natomiast za przelewy na konto Zakład nie wydaje ani grosza.

