Rodzicielskie świadczenie uzupełniające - emerytura dla matek 4 plus

"Chcemy uhonorować i docenić trud wkładany w wychowanie dzieci. Celem projektu jest zapewnienie podstawowych środków na utrzymanie dla osób, które zrezygnowały z pracy lub jej nie podjęły ze względu na wychowywanie co najmniej czwórki dzieci. Liczę, że to rozwiązanie znacznie ograniczy wśród nich ubóstwo – powiedziała wicepremier Beata Szydło, przewodnicząca Komitetu Społecznego Rady Ministrów.

Ustawę o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym przedstawił na KSRM wiceminister w resorcie rodziny Marcin Zieleniecki.

Kto może otrzymać świadczenie?

Co do zasady z prawa do świadczenia skorzystają kobiety – matki, które urodziły i wychowały, bądź wychowały co najmniej czwórkę dzieci. Ojciec, który wychował co najmniej czwórkę dzieci, będzie mógł skorzystać z prawa do tego świadczenia, jeśli matka dzieci nie żyje, porzuciła je lub pozbawiono ją władzy rodzicielskiej.

Warunki otrzymania świadczenia

To specjalne świadczenie będzie mogło być przyznane matce, po osiągnięciu przez nią wieku 60 lat albo ojcu po osiągnięciu wieku 65 lat.

Jednocześnie muszą być spełnione warunki, że ww. matka lub ojciec:

wychowali co najmniej czworo dzieci,

nie posiadają dochodu zapewniającego niezbędnych środków utrzymania albo mają prawo do emerytury lub renty w wysokości niższej niż wysokość najniższej emerytury,

w trakcie pobierania świadczenia zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Świadczenie nie będzie przysługiwać osobie, którą sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej oraz w przypadku długotrwałego zawinionego zaprzestania wychowania dzieci.

Kto przyznaje świadczenie?

Świadczenie będzie mógł przyznać – na wniosek matki albo ojca dzieci – Prezes ZUS albo Prezes KRUS. Zrobi to w drodze decyzji administracyjnej, po indywidualnym zbadaniu m.in. sytuacji dochodowej osoby chcącej uzyskać świadczenie.

Jaka będzie wysokość świadczenia?

Świadczenie uzupełniające przysługiwać będzie w wysokości najniższej emerytury, a w przypadku, gdy matka lub ojciec pobiera już świadczenie z ZUS lub KRUS niższe od emerytury najniższej – będzie ono podwyższane do kwoty najniższej emerytury. Obecnie to 1 029,80 zł brutto.

Ile osób skorzysta?

65 tys. – szacuje się, że tyle jest kobiet, które urodziły 4 dzieci lub więcej i dotychczas, nie posiadających prawa do świadczeń z ZUS i KRUS.

25 tys. – szacuje się, że tyle jest kobiet, które urodziły 4 dzieci lub więcej, pobierających emeryturę z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w kwocie niższej od najniższej emerytury.

Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2019 r.

Komitet Społeczny Rady Ministrów pozytywnie zaopiniował projekt z zastrzeżeniem, aby w trakcie dalszych prac legislacyjnych rozważyć możliwe formy kompensacji do osób nieobjętych proponowanym kształtem przepisów ze względu na niewielkie przekroczenie dolnego progu wysokości emerytury.

Źródło: premier.gov.pl