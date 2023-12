Dostajesz emeryturę lub zasiłek z ZUS? W tym przypadku możesz nie dostać

Każdorazowa zmiana adresu czy numeru rachunku bankowego powinna zostać zaktualizowana w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. W przeciwnym razie pieniądze przesłane do klienta wrócą do ZUS.

Poinformuj ZUS o zmianach

Zgodnie z art. 130 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych „świadczenia wypłaca się osobom uprawnionym w formie bezgotówkowej na wskazany przez osobę uprawnioną jej rachunek płatniczy lub za pośrednictwem podmiotów prowadzących działalność w zakresie doręczania świadczeń”. Oczywistym zatem jest, że rachunek lub adres zamieszkania muszą być aktualne.

Nierzadko bywa tak, że klienci zmieniają bank ze względu na korzystniejsze warunki, ale zapominają o tych zmianach poinformować ZUS. Jeśli rachunek jest nieaktualny, zasiłek, emerytura czy renta zostaną ponownie przesłane do ZUS, a cała procedura się znacząco wydłuży. Również zbyt późne poinformowanie ZUS o zmianie to opóźnienia w płatnościach.

Jak przestrzega Iwona Kowalska-Matis Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS Województwa Dolnośląskiego: - Żeby punktualnie dostać przelew od nas powinno się każdą zmianę adresu i numeru rachunku bankowego zgłosić najpóźniej na 12 dni roboczych przed terminem, w którym wypłacamy pieniądze. Jeśli ktoś zrobi to zbyt późno lub w ogóle o tym zapomni, wypłacona przez nas emerytura lub renta wróci z powrotem do nas.

Jak zmienić numer rachunku w ZUS?

Aby zmienić swój numer rachunku bankowego w ZUS nie trzeba nawet wychodzić z domu. Wystarczy zrobić to przez indywidualne konto na PUE ZUS. Można także odwiedzić najbliższą placówkę i zmienić dane osobiście na druku EZP. Taki druk można także wysłać pocztą. Na pewno nie należy zwlekać z aktualizacją informacji. Zdarzają się sytuacje, że do Zakładu przychodzi osoba pobierająca świadczenie, aby dowiedzieć się, dlaczego w danym miesiącu nie otrzymała pieniędzy i wówczas okazuje się, że zostały one wysłane, ale na poprzedni rachunek bankowy. To samo dotyczy zmiany adresu, gdy pieniądze dostarczane są pocztą.

ZUS zwyczajowo wypłaca emerytury i renty w sześciu terminach tj. 5, 6, 10, 15, 20 i 25 dnia każdego miesiąca. Zgodnie z przepisami, emerytury są już na kontach jeden dzień przed terminem płatności, a jeżeli termin wypłaty przypada na dzień wolny od pracy to dwa dni.

Lepsza emerytura na konto czy pocztą?

Emeryci i renciści przywiązani do tradycyjnych odwiedzin listonosza każdego miesiąca raczej niechętnie mogą chcieć "przenieść się" do banku. Taki transfer ma jednak dużo plusów. Przede wszystkim pieniądze będą szybciej. Często może to mieć znaczenie w przypadku, gdy termin wypłaty przypada w okolicy świąt, a świadczeniobiorcy może nie być w domu.

Rzeczniczka Iwona Kowalska-Matis namawia do założenia konta, po to, aby nie czekać na listonosza i móc od razu dysponować pieniędzmi, które pojawiły się na koncie. Z bankomatu można skorzystać o dowolnej porze, a teraz są już właściwie wszędzie. Podobnie, jeśli chodzi o przelewy - internet daje możliwość przelania pieniędzy nawet w środku nocy.

Z ciekawostek: aż trzy powiaty na Dolnym Śląsku są na liście 10 najbardziej ubankowionych w Polsce. W powiecie głogowskim już 89,8 proc. wszystkich emerytur to te przelewane na bankowe konta, w polkowickim 89,1 proc. i lubińskim 87,9 proc.

Liczba osób, które decydują się na przekazywanie świadczeń długoterminowych na konto bankowe rośnie. W 2005 roku było ich nieco ponad 40 proc., w 2008 roku połowa, dziś aż 80,3 proc. klientów ZUS.

Konto bankowe nie musi być płatne! Listę współpracujących z ZUS banków, które oferują konta wolne od opłat można znaleźć na stronie internetowej Zakładu.

Podstawa prawna Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

