MRPiPS: przykłady zmian po waloryzacji emerytur 2024 r. Kiedy podwyżki o 250 zł i 300 zł? Kiedy o 450 i 580 zł?

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że osobie ubezpieczonej, która zgromadziła na swoim koncie 450 tys. zł kapitału, "waloryzacja 2024 r." składek pozwoli obliczyć emeryturę wyższą nawet o ponad 250 zł (dla osoby w wieku 60 lat) lub ponad 300 zł (dla osoby w wieku 65 lat).

Z kolei osoba, która ma na koncie 850 tys. zł, tegoroczna waloryzacja może podwyższyć świadczeni o ok. 480–580 zł.

Stan kont i subkont osób ubezpieczonych w ZUS zwiększył się o 521,7 miliarda złotych w wyniku rocznej waloryzacji składek. To większy wzrost niż w zeszłym roku, kiedy wyniósł on ok. 450 miliarda złotych.

Waloryzacja emerytur - skok wartości stanu kont i subkont

W czerwcu, jak co roku, ZUS zwaloryzował stan kont i subkont osób ubezpieczonych, aby skompensować inflację i inne procesy gospodarcze za ubiegły rok. Kwoty tam zapisane są podstawą obliczenia wysokości emerytury po osiągnięciu wieku emerytalnego.

Do waloryzacji ZUS przyjął kwoty składek na ubezpieczenie emerytalne, kapitału początkowego oraz środków na subkoncie zapisane na dzień 31 stycznia 2023 r. oraz wskaźniki: 114,87 proc. dla składek emerytalnych oraz kapitału początkowego, a 109,91 proc. dla środków na subkoncie.

Dzięki waloryzacji osobie, która zgromadziła na koncie w ZUS 450 tys. zł, dopisano 66,9 tys. zł. Natomiast jeśli ktoś dotąd zgromadził 850 tys. zł w postaci składek i kapitału początkowego, to dzięki waloryzacji stan jego konta zwiększył się o 126,4 tys. zł. Wpłynie to bezpośrednio na wysokość świadczeń przyszłych emerytów.

MRPiPS podało wyliczenia waloryzacji dla kapitału emerytalnego 450 000 zł i 850 000 zł. Wyższe emerytury o 250 zł - 300 zł i 450-580 zł

Żeby zrozumieć duże znaczenie waloryzacji dla pojedynczych osób, podajmy dwa przykłady. Osobie ubezpieczonej, która zgromadziła na swoim koncie 450 tys. zł kapitału, tegoroczna waloryzacja składek pozwoli obliczyć emeryturę wyższą nawet o ponad 250 zł (dla osoby w wieku 60 lat) lub ponad 300 zł (dla osoby w wieku 65 lat). Z kolei osoba, która ma na koncie 850 tys. zł, tegoroczna waloryzacja może podwyższyć świadczeni o ok. 480–580 zł.

Zysk z waloryzacji będzie każdego roku zwielokrotniany, zapewniając realną wartość środkom zapisanym na kontach i subkontach Polaków. To istotne zwłaszcza dla młodszych ubezpieczonych, którzy jeszcze przez wiele lat będą gromadzić kapitał emerytalny.

WAŻNE! Jeszcze w czerwcu dane wynikające z przeprowadzonej waloryzacji będą widoczne dla ubezpieczonych na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Zostaną one również zawarte w informacji o stanie konta ubezpieczonego według stanu na 31 grudnia 2023 r., którą ZUS co roku przygotowuje dla każdego ubezpieczonego.

Informację o stanie konta ubezpieczonego otrzyma każda osoba urodzona po 1948 r., która kiedykolwiek była objęta ubezpieczeniami społecznymi, a na jej koncie w ZUS została zapisana choćby jedna składka. Można to sprawdzić w systemie PUE ZUS.