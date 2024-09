Dodatki do emerytury ZUS w 2025 r.

Dodatki do emerytury ZUS 2025. We wrześniu ZUS wraz z podstawowymi świadczeniami emerytalno-rentowymi wypłaca świadczeniobiorcom czternaste emerytury. Na co jeszcze mogą liczyć seniorzy? Jakie dodatki do emerytury im przysługują?

Dodatki związane z udziałem w wojnie rozwiń > Osoby uprawnione do pobierania świadczeń emerytalno-rentowych mogą liczyć na dodatkowe ulgi i dodatki do emerytury. Emeryci uprawnieni są nie tylko do pobierania trzynastej i czternastej emerytury. REKLAMA Dodatek pielęgnacyjny przysługuje osobom, które są całkowicie niezdolne do pracy oraz samodzielnej egzystencji lub ukończyły 75 lat. Podlega corocznej waloryzacji. Od 1 marca 2024 r. wysokość dodatku pielęgnacyjnego wynosi 330,07 zł. Zasiłek pielęgnacyjny Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje m.in. osobom, które ukończyły 75 lat. Przyznawany jest w celu częściowego pokrycia wydatków zwianych z opieką i pomocą osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji. Od 1 listopada 2019 r. wysokość zasiłku pielęgnacyjnego pozostaje na tym samym poziomie i wynosi 215,84 zł. Zobacz również: Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny 2025 jak i kiedy złożyć Trzynasta i czternasta emerytura Wysokość trzynastej i czternastej emerytury w 2024 r. jest równa wysokości minimalnej emerytury w 2024 r., która wynosi 1780,96 zł brutto. Dodatkowe emerytury wypłacane są z urzędu. Trzynastka i czternastka są wolne od potrąceń. Z wypłacanego świadczenia pobierana jest składka zdrowotna oraz zaliczka na podatek dochodowy. Zwolnienie z abonamentu RTV Seniorzy, którzy ukończyli 75 lat, lub ukończyli 60 lat oraz mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia, są zwolnieni z opłacania abonamentu radiowo-telewizyjnego. Dalszy ciąg materiału pod wideo Zobacz również: Z tych zniżek skorzystają emeryci w 2024 i 2025 Ryczałt energetyczny Ryczałt energetyczny przysługuje kombatantom i innym osobom uprawnionym, żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach oraz zakładach pozyskiwania rud uranowych i batalionach budowlanych, wdowom i wdowcom – emerytom i rencistom, pozostałym po kombatantach i innych osobach uprawnionych, wdowom po żołnierzach przymusowo zatrudnianych, pobierającym emeryturę lub rentę. Od 1 marca 2024 r. wynosi on 299,82 zł. Zobacz również: Niecałe 300 zł dla emerytów co miesiąc. Złóż wniosek, aby dostać to świadczenie do emerytury Dodatki związane z udziałem w wojnie Jest także szereg dodatków związanych z udziałem w wojnie. Między innymi wymienić można: dodatek kombatancki oraz dodatek kompensacyjny, który przysługuje osobom pobierającym emeryturę lub rentę oraz będącym kombatantem lub ofiarą represji. Od 1 marca 2024 r. wysokość dodatku kombatanckiego wynosi 330,07 zł. Dodatek kompensacyjny wynosi 15 proc. dodatku kombatanckiego i od 1 marca 2024 r. wynosi 49,51 zł.

