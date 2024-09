Niecałe 300 zł dla emerytów co miesiąc. Złóż wniosek, aby dostać to świadczenie do emerytury. Komu przysługuje ryczałt energetyczny? Gdzie należy złożyć wniosek? Jakie dokumenty należy przygotować aby ubiegać się o ryczałt energetyczny?

Autopromocja