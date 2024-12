Świadczenie wspierające a pobyt w prywatnym domu opieki. Czy przepisy się zmienią?

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odpowiada na ważną interpelację dotyczącą osób z niepełnosprawnościami. Problem dotyczy możliwości korzystania z niektórych form specjalistycznej opieki.

Świadczenie wspierające. Co z opieką w DPS i prywatnych placówkach?

Świadczenie wspierające jest nową formą pomocy osobom niepełnosprawnym, wprowadzoną na początku 2024 r. O pomoc finansową mogą ubiegać się osoby dorosłe, które posiadają odpowiednią decyzję o ustalającą poziom potrzeby wsparcia. Istnieje jednak kilka ograniczeń. Otóż świadczenie wspierające nie przysługuje m.in. wtedy, gdy osoba z niepełnosprawnością została umieszona w domu pomocy społecznej, w rodzinnym domu pomocy, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w przepisach o pomocy społecznej. Stanowi o tym art. 5 ustawy o świadczeniu wspierającym.

„Jest to zrozumiałe w przypadku jednostek/instytucji dofinansowanych ze środków publicznych. W przeciwnym razie mielibyśmy do czynienia z podwójnym finansowaniem. Jednakże niezrozumiałe jest, że zgodnie z tym przepisem świadczenie wspierające nie przysługuje osobom, które przebywają w placówkach zapewniających im całodobową opiekę, np. w prywatnych domach seniora, których całkowity koszt pobytu jest pokrywany ze środków osób wymagających wsparcia i ich rodzin” – pisze w swojej interpelacji posłanka Katarzyna Osos. I dodaje, iż aktualnie osoba korzystająca z całodobowej prywatnej opieki w swoim domu może uzyskiwać świadczenie wspierające, ale osoba, która przebywa w prywatnym ośrodku już na takie świadczenie nie może liczyć. Posłanka podkreśla, iż państwo nie ponosi żadnych kosztów związanych z utrzymaniem takiego ośrodka czy pobytem pensjonariusza. Przyczyny korzystania zaś z prywatnych placówek są różne, na przykład brak możliwości znalezienia w miejscu zamieszkania opiekunów, którzy podjęliby się całodobowej opieki czy brak miejsc w jednostkach publicznych.

Osoby niepełnosprawne pytają o zmiany

Autorka interpelacji podkreśla, iż starsze osoby z niepełnosprawnością będą coraz częściej korzystać z różnych form specjalistycznej opieki i nie należy wiązać możliwości pobierania przez nie świadczenia wspierającego jedynie z częścią tych form.

„Czy istnieje możliwość wprowadzenia zmian w przedmiotowej ustawie, tak by świadczenie wspierające przysługiwało również w przypadku umieszczenia osoby w całodobowych ośrodkach opieki, w sytuacji, gdy koszt utrzymania takiej jednostki i pobytu w niej jest w całości finansowany przez pensjonariuszy, np. przez wyłączenie z art. 5 ustawy takich ośrodków?” – czytamy w piśmie do MRPiPS.

Ministerstwo odpowiada

Odpowiedzi udzielił Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych Łukasz Krasoń. Wiceminister rodziny przypomniał, iż wskazana w art. 5 ustawy o świadczeniu wspierający placówka zapewniająca całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, to działalność gospodarcza, prowadzona po uzyskaniu zezwolenia wojewody i wpisana do prowadzonego przez niego rejestru takich placówek.

„Prowadzone przez wojewodów rejestry są jawne, na bieżąco aktualizowane i udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach internetowych urzędów wojewódzkich. Do osoby z niepełnosprawnością bądź jej opiekuna należy decyzja o korzystaniu z usług np. domu pomocy społecznej czy opisanej wyżej placówki, a tym samym decyzja o spełnieniu warunków uprawniających do otrzymywania świadczenia wspierającego” – czytamy w odpowiedzi opublikowanej 13 grudnia 2024 r.

„Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, po upływie roku od dnia wejścia w życie ustawy, dokona przeglądu stosowania jej przepisów, celem przedstawienia rekomendacji Radzie Ministrów w kwestii ewentualnej konieczności podjęcia działań korygujących w systemie udzielania świadczenia wspierającego lub w innych systemach wykorzystujących ustalanie poziomu potrzeby wsparcia” – poinformował wiceminister.

Źródło: Interpelacja nr 6397 w sprawie świadczenia wspierającego/Sejm

Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023 r., poz. 1429, ze zm)

