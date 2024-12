Świadczenie wspierające pozbawi ulgi podatkowej? Ministerstwo Finansów chce zmiany przepisów

Ministerstwo Finansów zapowiada zmianę przepisów, aby do dochodu osoby z niepełnosprawnością dla potrzeb ulgi rehabilitacyjnej nie było wliczane świadczenie wspierające. Na problem zwróciło uwagę Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.

Problem z ulgą rehabilitacyjną przez świadczenie wspierające

REKLAMA

Biuro RPO przypomina, iż jednym z warunków skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej jest nieprzekroczenie progu dochodowego. Został on określony w ustawie o PIT i stanowi dwunastokrotność kwoty renty socjalnej w wysokości z grudnia roku podatkowego. Do dochodu nie wlicza się szeregu świadczeń wymienionych w art. 26 ust. 7e ustawy PIT. Są to m.in. zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie uzupełniające (tzw. 500 plus), dodatek osłonowy/węglowy/energetyczny.

REKLAMA

Świadczenie wspierające nie zostało uwzględnione przy tych wyliczeniach, co w praktyce może oznaczać, że podatnicy mający na utrzymaniu dorosłe osoby z niepełnosprawnością nie będą mogli skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej. Właśnie z takim problemem zwróciła się do Biura RPO matka osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, będącej na jej utrzymaniu (pobiera rentę socjalną wraz z dodatkiem 500+ dla osoby niesamodzielnej i zasiłek pielęgnacyjny). Dotychczas kobieta mogła korzystać z ulgi rehabilitacyjnej, gdyż dochód osoby z niepełnosprawnością nie przekraczał 12-krotności renty socjalnej. Może się to jednak zmienić, ponieważ obecnie osoba z niepełnosprawnością otrzymuje świadczenie wspierające.

Czy będzie zmiana przepisów?

Wicedyrektor Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego BRPO Łukasz Kosiedowski pyta zatem czy resortowi finansów znany jest przedstawiony problem, a jeśli tak to czy rozważy on zmianę przepisów poprzez dodanie do katalogu świadczeń określonych w art. 26 ust. 7e u.p.d.o.f. świadczenia wspierającego.

Jarosław Szatański, dyrektor Departamentu Podatków Dochodowych MF poinformował, iż kwestia ta nie była podnoszona w innych wystąpieniach kierowanych do resortu finansów, ma zatem „jednostkowy” charakter.

„Mając jednak na uwadze, że ulga rehabilitacyjna jest istotnym instrumentem wsparcia osób zmagających się z trudnościami wynikającymi ze schorzeń, sygnał ten traktujemy jako ważny element oczekiwań społecznych. Przy najbliższej zatem okazji zmiany przepisów ustawy PIT w ramach rządowej inicjatywy legislacyjnej zaproponujemy zmianę art. 26 ust. 7e ustawy PIT, aby do dochodów osoby z niepełnosprawnością – dla potrzeb ulgi rehabilitacyjnej – nie wliczać świadczenia wspierającego” – czytamy w odpowiedzi udzielonej 20 listopada 2024 r.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Komu przysługuje ulga rehabilitacyjna?

REKLAMA

Ulga rehabilitacyjna polega na odliczeniu wydatków poniesionych w roku podatkowym na cele rehabilitacyjne lub związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych przez podatnika będącego osobą z niepełnosprawnościami lub podatnika mającego na utrzymaniu osoby z niepełnosprawnościami.

Osobą z niepełnosprawnościami pozostającą na utrzymaniu podatnika jest członek jego rodziny, który w stosunku do podatnika lub jego małżonka zaliczany jest do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn lub dziecko obce przyjęte na wychowanie przez podatnika lub jego małżonka, jeżeli w roku podatkowym dochody tej osoby z niepełnosprawnościami nie przekraczają dwunastokrotności kwoty renty socjalnej.

Dla kogo świadczenie wspierające?

Świadczenie wspierające to nowa (od 2024 r.) forma pomocy, z której mogą korzystać dorosłe osoby z niepełnosprawnością. Do uzyskania pomocy niezbędną jest decyzja ustalająca określony poziom potrzeby wsparcia. Pomoc udzielana jest bez względu na dochód. Świadczenie wspierające jest wolne od podatku PIT.

Polecamy: Umowy cywilnoprawne od 1 stycznia 2025 r.