Ile ma wynosić wysokość renty wdowiej? Czym jest model kroczący? Już teraz wiemy, że renta w pełnej wysokości nie będzie przysługiwała od razu.

Renta wdowia - dwie opcje do wyboru

Aktualne przepisy pozwalają owdowiałym na ubieganie się o rentę rodzinną, nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ma wprowadzić rentę wdowią, dzięki której seniorzy będą mieli godne warunki życia po śmierci współmałżonka.

REKLAMA

Renta wdowia ma być wypłacana w dwóch opcjach do wyboru.

W pierwszym wariancie osoba owdowiała może skorzystać z renty rodzinnej po zmarłym małżonku powiększonej o 50% przysługującej jej emerytury, emerytury rolniczej, wojskowej, policyjnej, świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, renty z tytułu niezdolności do pracy, wojskowej renty inwalidzkiej albo policyjnej renty inwalidzkiej;

Drugi wariant przewiduje, że osoba owdowiała ma wpłacaną emeryturę, świadczenie przedemerytalne lub rentę powiększoną o 50% renty rodzinnej po zmarłym małżonku.

W podjęciu decyzji odnośnie do tego, który wariant będzie korzystniejszy ma pomóc kalkulator renty wdowiej. Ministerstwo rekomenduje stworzenie takiego kalkulatora.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Renta wdowia - ile będzie wynosić

REKLAMA

Ile będzie wynosić świadczenie po zmianach? O jakiej kwocie właściwie jest mowa? Na obecnym etapie procedowania zmian wysokość renty wdowiej ma nie przekraczać trzykrotności miesięcznej kwoty przeciętnej emerytury wypłacanej przez ZUS z funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Obecnie wynosi ona 3271,84 zł (to stan na 1 marca 2024 r. - z komunikatu ZUS).

Czy to znaczy, że te dodatkowe 50% wypłacanego świadczenia będzie dostępne dla uprawnionego od razu? No właśnie nie. W przypadku renty wdowiej mielibyśmy do czynienia z tak zwanym modelem kroczącym.

Renta wdowia w modelu kroczącym

Model kroczący przewiduje wprowadzenie świadczenia stopniowo, czyli nie od razu w takim wymiarze, w jakim ma być docelowo. Świadczenie zwiększałoby się z roku na rok, aż doszłoby do 50%.

w pierwszym etapie byłoby to 15% drugiego świadczenia

w kolejnym etapie nastąpiłby wzrost do poziomu 20% drugiego świadczenia

docelowo drugie świadczenie wypłacane w wysokości 50%.

Czy renta wdowia ruszy już w 2024 r.?

Czy można się spodziewać renty wdowiej już niebawem? Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapewnia, że środki na początek są zabezpieczone a także są możliwości techniczne na ruszenie z wypłatą połączonych świadczeń. Z szacunków wynika, że w początkach działania renty wdowiej na wypłaty trzeba będzie przeznaczyć 8-10 mld zł rocznie.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Infor.pl