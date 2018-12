Sanatorium z NFZ w 2019 r. – jakie zmiany w leczeniu uzdrowiskowym?

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową jest obecnie na etapie konsultacji publicznych. Nowe przepisy mają wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. Do skierowań wystawionych przed dniem wejścia w życie zmian będą miały zastosowanie dotychczasowe przepisy. Jakie zmiany czekają pacjentów?

Kolejne skierowanie dopiero po roku od zakończenia leczenia

Od zakończenia leczenia uzdrowiskowego do dnia złożenia kolejnego skierowania będzie musiało upłynąć co najmniej 12 miesięcy. Wymóg ten ma dotyczyć również rehabilitacji uzdrowiskowej. Nie będzie miał zastosowania w przypadku dzieci oraz dorosłych, kierowanych do szpitali i ambulatoriów uzdrowiskowych.

reklama reklama

Jak podaje Ministerstwo Zdrowia do oddziałów wojewódzkich NFZ co roku wpływa około 500 000 skierowań. Około 1/3 z nich stanowią skierowania, które wpłynęły w czasie krótszym niż 12 miesięcy od dnia ostatniego zakończonego leczenia. Zdaniem resortu zdrowia lekarze nie są w stanie ocenić wpływu właśnie zakończonej terapii na stan zdrowia pacjenta. Zmiany mają przyczynić się do skrócenia kolejki osób oczekujących na leczenie.

30 dni na przekazanie skierowania do NFZ

Skierowanie w terminie 30 dni od dnia wystawienia przez lekarza powinno zostać wysłane do oddziału wojewódzkiego NFZ. Tak jak dotychczas będzie mógł to zrobić świadczeniodawca wskazany w skierowaniu. Należy pamiętać o tym, by skierowanie umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „SKIEROWANIE NA LECZENIE UZDROWISKOWE” lub „SKIEROWANIE NA REHABILITACJĘ UZDROWISKOWĄ”. Brak przekazania skierowania w tym terminie ma skutkować utratą jego ważności.

Skierowanie bez wskazania sanatorium

Zgodnie z projektem lekarz wystawiający skierowanie nie będzie określał w nim miejsca oraz rodzaju świadczenia. Obecnie lekarze ubezpieczenia zdrowotnego mają taką możliwość.

Takie wskazanie nie jest wiążące dla lekarza specjalisty NFZ, dlatego Ministerstwo Zdrowia przekonuje, iż jest ono zbędne. „W związku z faktem, iż lekarz ubezpieczenia zdrowotnego proponujący w skierowaniu pobyt w danym uzdrowisku często nie posiada pełnej wiedzy co do ilości, profilowości i dostępności miejsc udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe na terenie kraju, ewentualne późniejsze rozbieżności między zaproponowanym miejscem leczenia albo rehabilitacji a miejscem przyznanym przez oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, często rodzą niezadowolenie pacjentów, przekonanych o pobycie w uzdrowisku określonym przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Mając na uwadze, że sytuacje takie często powodują rezygnację świadczeniobiorcy z przyznanego świadczenia lub też ponawianie skierowań celem uzyskania pożądanego miejsca realizacji świadczeń, wprowadzenie proponowanej zmiany należy uznać za zasadne” - czytamy w uzasadnieniu do projektu.