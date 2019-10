Prawa seniora-konsumenta

Odstąpienie od umowy

Seniorzy często zapraszani są na różnego rodzaju prezentacje, podczas których nabywają określone produkty. Nierzadko, dopiero w domu okazuje się, iż towary te nie są warte swojej ceny. W takich sytuacjach warto pamiętać o przysługującym konsumentowi prawie do odstąpienia od umowy. Przysługuje ono m.in. w przypadku zawierania umowy poza lokalem przedsiębiorstwa.

Polecamy: Pomoc społeczna. Komentarz do ustawy

reklama reklama



Pani Halina wyjechała na wycieczkę, podczas której odbyła się prezentacja sprzętu AGD. Nabyła tam suszarkę do włosów, jednak po powrocie do domu uznała, iż tak naprawdę nie jest jej potrzebna. Jeżeli towar został zakupiony podczas wycieczki zorganizowanej przez przedsiębiorcę, podczas której celem lub skutkiem jest promocja oraz zawieranie umów z konsumentem również mamy do czynienia z umową zawartą poza lokalem przedsiębiorstwa.

Oznacza to, iż konsument może odstąpić od takiej umowy w terminie 14 dni – co ważne – bez podawania przyczyny. Co do zasady senior z tytułu odstąpienia od umowy nie ponosi również kosztów poza kosztami zwrotu rzeczy sprzedawcy.

Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje również w przypadku zawarcia umowy na odległość np. przez telefon.

Pan Szczepan podczas rozmowy telefonicznej zgodził się na zmianę swojej umowy abonamentu telefonicznego. Po kilku dniach otrzymał dokumenty, z których wynika, iż w rzeczywistości zawarł umowę z zupełnie nowym podmiotem. W tej sytuacji Pan Szczepan ma prawo do odstąpienia od umowy, ponieważ została ona zawarta na odległość.

Tak jak w przypadku umów zawartych poza lokalem przedsiębiorstwa obowiązuje tu 14-dniowy termin. Termin biegnie od udzielenia konsumentowi informacji o prawie do odstąpienia od umowy. Jeżeli jednak przedsiębiorca nie informuje o prawie do odstąpienia od umowy np. w przesłanej umowie, to wówczas termin ten zostaje wydłużony o 12 miesięcy.

Odstąpienia od umowy należy dokonać na piśmie. Można skorzystać z wzoru formularza, który stanowi załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)