Pulsoksymetr bezpłatnie – dla kogo?

Dla kogo bezpłatne pulsykometry?

Ministerstwo Zdrowia uruchomiło projekt Domowej Opieki Medycznej.

Automatycznie włączeni do programu są pacjenci, którzy ukończyli 55 lat.





W ich przypadku pracownik Poczty Polskiej dostarczy urządzenie po stwierdzeniu pozytywnego testu na COVID-19.

Co powinien zrobić młodszy pacjent, aby otrzymać pulsoksymetr?

Przewidziano na to dwa sposoby.

Po pierwsze można wypełnić formularz, który jest dostępny na stronie:

https://form.govtech.gov.pl/ankieta/580284/formularz-pulsocare-dla-osob-ktore-ukonczyly-55-rok-zycia.html .

Drugim sposobem jest zakwalifikowanie do programu przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, zarejestrowanego w systemie DOM. Po otrzymaniu informacji o tym, iż u pacjenta zdiagnozowano COVID-19, lekarz na podstawie wywiadu medycznego może go zakwalifikować do programu.

Aplikacja w telefonie

Po otrzymaniu pulsoksymetru należy zainstalować aplikację PulsoCare. „Aplikację można pobrać ze sklepu Google'a i Apple'a. Żeby ją uruchomić, trzeba będzie otrzymać specjalny kod po rejestracji" – podkreśla minister zdrowia Adam Niedzielski.

Program DOM – na czym polega?

Program Domowej Opieki Medycznej ma na celu zdalne monitorowanie stanu zdrowia pacjentów.

Pomiar saturacji oraz tętna ma odbywać się przez pacjenta w domu za pomocą pulsykometrów. Pacjenci mają również samodzielnie w domu dokonywać pomiaru temperatury, notować liczbę oddechów czy objawów chorobowych.

Pulsykometr automatycznie będzie się łączył z aplikacją PulsoCare w telefonie, a wyniki będą przesyłane do systemu.

W przypadku pogorszenia się parametrów reagować będą lekarze z Centrum Kontaktu Domowej Opieki Medycznej, z które odpowiada PZU Zdrowie. Pacjent będzie mógł zostać skierowany na teleporadę, a w razie konieczności zostanie do niego wezwane pogotowie ratunkowe.

Program jest bezpłatny, finansowany ze środków własnych Ministerstwa Zdrowia w ramach rezerwy celowej.

"Dzisiaj wysłaliśmy pulsoksymetry i objęliśmy programem ponad 7 tys. osób spełniających to kryterium automatyzmu, czyli 55 lat. Dzisiaj idzie i wysyłka smsów, ale też wysyłka pulsoksymetrów do tej grupy, więc można powiedzieć, że na koniec dnia dzisiejszego (...) mam nadzieje program osiągnie skokowy przyrost do poziomu 10 tys. pacjentów. I stawiamy sobie cel, że ten pulsokstymetr ma być dostępny dla każdego" - mówił podczas poniedziałkowej konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski.

Źródło: MZ, PAP

