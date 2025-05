Grillowanie na balkonie i w parku – czy jest dozwolone?

Nadejście wiosny można poczuć nie tylko w zwiększonych temperaturach, ale także w zapachach unoszonych przez powietrze. Bowiem gdy tylko zaczyna się sezon, Polacy chętnie zaczynają grillować. Rośnie wtedy nie tylko sprzedaż grillowych akcesoriów, ale także statystyczna liczba mandatów udzielonych przez Straż Miejską plenerowym koneserom. Większość mieszkańców miast nie posiada własnego ogrodu, dlatego wielu zadaje sobie pytanie, czy grillowanie na balkonie lub w parku jest dozwolone.

Na to pytanie należy można odpowiedzieć pozytywnie – zarówno grillowanie w parku, jak i na balkonie, jest dozwolone, ale pod pewnymi warunkami. Przepisy prawne, o ile tego nie zakazują, o tyle dostarczają pewne obwarowania, zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Grillowanie na balkonie

Jeśli chodzi o grillowanie na balkonie, to jest ono dozwolone tylko wtedy, gdy regulamin Wspólnoty Mieszkaniowej tego nie zabrania. Jeśli zatem istnieje regulamin, który zakazuje urządzania grilla na balkonie, wówczas nie możemy go rozpalać. Jeśli nawet takiego zapisu w regulaminie nie ma, to należy także wziąć pod uwagę przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej oraz przepisy zakazujące immisji.

Zgodnie z paragrafem czwartym Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, nie wolno między innymi:

1. rozgrzewać za pomocą otwartego ognia smoły i innych materiałów w odległości mniejszej niż 5 m od obiektu łatwopalnego;

2. rozpalać ognia, wysypywać gorącego popiołu lub wypalać wierzchniej warstwy gleby i traw, w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych albo sąsiednich obiektów.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Ze swej natury, balkon nie będzie zatem odpowiednim miejscem na grillowanie, właśnie z uwagi na bliskie otoczenie materiałów łatwopalnych. Grill gazowy, jak i węglowy, nie nadaje się do wykorzystania na balkonie, z uwagi na wspomniane przepisy przeciwpożarowe. Wiatr w każdej chwili może roznieść ogień, dlatego aby uniknąć ryzyka, można pokusić się o zakup grilla elektrycznego. Jest to z pewnością bezpieczniejsza opcja miejskiego grillowania, z tym, że chcąc uniknąć sąsiedzkiego pozwu na drodze cywilnej, warto mieć na uwadze przepis Kodeksu cywilnego związany z immisjami.

Czym są immisje?

Chodzi o art. 144 Kodeksu cywilnego, który stanowi o tym, że: „Właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych”. Immisje to oddziaływanie na sąsiednie nieruchomości. Immisją może być hałas, albo właśnie wytwarzany zapach – raczej mało prawdopodobne, że zapach grilla nie dotrze do sąsiadów, którzy mogą być niezadowoleni z zapachów, chociażby z uwagi na swoje wywieszone pranie.

Jakie kary za grillowanie na balkonie?

Warto wspomnieć o treści art. 82 § 1 Kodeksu wykroczeń, który penalizuje czynności sprowadzające zagrożenie pożarowe, takie jak, miedzy innymi:

1. niedozwolone używanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynników mogących zainicjować zapłon materiałów palnych;

2. nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy używaniu lub przechowywaniu materiałów niebezpiecznych pożarowo, w tym gazu płynnego w butlach;

Za wymienione działania, grozi kara aresztu, grzywny albo nagany.

Drugim przepisem, którego trzeba mieć też na uwadze, jest art. 163 § 1 Kodeksu karnego, który stanowi o tym, że kto to sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru lub eksplozji materiałów wybuchowych lub łatwopalnych, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Podsumowanie

Analizując za i przeciw, grillowanie na balkonie nie wydaje się najlepszym rozwiązaniem. Alternatywą może być grillowanie w parku. Tu jednak działa podobna zasada – to znaczy jeśli regulamin danego parku nie zawiera zakazu w tym przedmiocie, to można rozpalić grilla na jego terenie. Warto, dla rozwiania wątpliwości, przedzwonić do Straży Miejskiej z zapytaniem, czy w danym miejscu publicznym można rozpalić grilla. Wszak to Straż wie najlepiej, gdzie wręcza się najwięcej mandatów. Rozmowy są nagrywane, więc zawsze możemy się powołać, że dzwoniąc w danym dniu, o określonej porze, udzielono nam danej informacji.

Najlepszym jednak rozwiązaniem dla spragnionych smaku grillowania, będzie skorzystanie z wyznaczonych przez Zarząd Zieleni Miejskiej terenów pod organizowanie grilla. Niemal każde większe miasto posiada co najmniej jedno takie miejsce, gdzie możemy grillować dowoli.