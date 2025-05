Od marca 2025 r. 2610,72 zł miesięcznie, ale taką kwotę trudno uzyskać

Pod koniec ubiegłego tygodnia Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował o wypłatach dodatków dopełniających do renty socjalnej. „Dodatek dopełniający do renty socjalnej przyznaliśmy blisko 134 tys. osób całkowicie niezdolnych do pracy i do samodzielnej egzystencji. Wypłaciliśmy im łącznie ponad 1,7 mld zł” – przekazał PAP Grzegorz Dyjak z biura prasowego ZUS.

Przepisy o dodatku dopełniającym obowiązują od 1 stycznia 2025 r. Nowe świadczenie przysługuje osobom uprawnionym do renty socjalnej, będącym całkowicie niezdolnymi do pracy oraz do samodzielnej egzystencji. ZUS rozpoczął wypłaty dodatków w maju.

Jeżeli rencista socjalny 1 stycznia 2025 r. miał orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji, to ZUS przyznał dodatek z urzędu. Osobom tym dodatek wypłaca się z wyrównaniem. W pozostałych przypadkach potrzebny jest wniosek do ZUS.

Ważne W styczniu i lutym 2025 r. dodatek dopełniający wynosi 2520 zł miesięcznie, a od marca 2610,72 zł. Są to kwoty brutto.

Od dodatku dopełniającego odliczana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne i zaliczka na podatek dochodowy. Kwota netto dodatku zależy w głównej mierze od podlegania lub nie - opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Dodatek – podobnie jak sama renta socjalna – nie jest wyłączony z egzekucji. Postulat, by to zmienić był m.in. przedmiotem petycji wniesionej do Sejmu. Posłowie nie przychylili się jednak do tej propozycji, ponieważ byłaby to zmiana systemowa.

„Postulat wyłączenia tego dodatku spod egzekucji, z którym zwraca się petytor, budzi wątpliwości, ponieważ różnicowałby świadczenia wbrew przyjętym wcześniej zasadom. Alternatywnym rozwiązaniem byłoby znowelizowanie przepisów ustawy o emeryturach i rentach z FUS, do których odsyłają przepisy ustawy o rencie socjalnej bezpośrednio określające rodzaje i zakres dopuszczalnych potrąceń. Zmiana tych przepisów jednakże miałaby zatem charakter systemowy, a konsekwencje musiałyby być zbadane w pogłębionych analizach” – podkreślała posłanka Izabela Bodnar (Polska2050-TD) podczas posiedzenia Komisji do Spraw Petycji 24 kwietnia 2025 r.

Rencista z dodatkiem bez 500 plus

Otrzymanie dodatku dopełniającego nie wpływa na prawo do świadczenia wspierającego. Ma jednak znaczenie dla innych form wsparcia, co sprawia, iż nowe świadczenie nie zawsze jest „na plus”.

Tak jest, gdy rencista otrzymuje świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Maksymalna kwota takiego świadczenia wynosi 500 zł miesięcznie. Aby otrzymać pomoc w takiej łączna kwota świadczenia uzupełniającego i świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych nie może przekroczyć 2552,39 zł (brutto). Próg ten obowiązuje od 1 marca 2025 r., czyli od ostatniej waloryzacji. Po jego przekroczeniu świadczenie uzupełniające jest odpowiednio zmniejszane. Gdy łączna kwota otrzymywanych świadczeń (np. emerytur, rent) przekracza 2052,39 zł, świadczenie nie będzie przysługiwało. Istnieje szereg świadczeń, które nie podlegają włączeniu do tego limitu (np. zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie wspierające). Dodatek dopełniający nie został wyłączony z tego katalogu. Oznacza to, iż uzyskanie renty socjalnej i dodatku dopełniającego pozbawi prawa do świadczenia „500 plus”.

Wypłata dodatku dopełniającego = uzyskanie dochodu

Dodatek dopełniający jest też wliczany do dochodu, uwzględnianego przy wypłacie zasiłków rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Przypomina o tym Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. I podaje przykład rodziny 5 – osobowej (rodzice i troje dzieci). Jedno z dzieci jest w wieku 21 lat, pobiera rentę socjalną i jest osobą całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji. W rodzinie są przyznane zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2024/2025. Jak wyjaśnia resort rodziny, dziecko pobierające rentę socjalną nie musi składać wniosku o przyznanie dodatku dopełniającego, ponieważ jest osobą całkowicie niezdolną do pracy oraz niezdolną do samodzielnej egzystencji. ZUS w tej sytuacji przyznaje więc dodatek dopełniający z urzędu i zaczyna go wypłacać w maju 2025 r. z wyrównaniem od stycznia.

Zgodnie z komunikatem MRPiPS, miesiącem, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu jest miesiąc pierwszej wypłaty dodatku dopełniającego (w przywołanym przykładzie będzie to maj 2025 r.). Uzyskanie dochodu z tytułu dodatku dopełniającego może skutkować przekroczeniem kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku rodzinnego i utratę prawa do świadczeń (w powyższym przykładzie zasiłki nie będą przysługiwały od 1 lipca 2025 r.).

Ważne jest, by o uzyskaniu dochodu w postaci dodatku dopełniającego powiadomić organ wypłacający zasiłek rodzinny czy świadczenia z funduszu alimentacyjnego, by uniknąć obowiązku zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z odsetkami.