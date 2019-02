Gdzie złożyć skargę powodową?

Złożenie skargi powodowej może przysparzać pewnych problemów. Wynika to z faktu prawnej regulacji tego zagadnienia. Nie każdy przecież posiada pełną wiedzę w tym zakresie.

Odpowiadając zatem na pytanie: gdzie można dostarczyć pozew, winno się wziąć pod uwagę nowelizację w tym zakresie wprowadzoną przez obecnego papieża.

I tak, w wielkim skrócie, powództwo można przedstawić w następujących Kościelnych Trybunałach (podstawą prawną jest tu list apostolski motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus):

w sądzie właściwym z racji miejsca zawarcia małżeństwa,

w sądzie właściwym z uwagi na zamieszkanie przyszłych stron procesowych, a więc strony powodowej bądź pozwanej,

w trybunale kompetentnym z racji na położenie większości dowodów.

Reasumując: to przyszła strona powodowa ma prawo wyboru pomiędzy czterema oficjałatami.

W swoim wyborze może zatem wziąć pod uwagę to, co będzie korzystne dla niej:

koszty procesowe (a jak już jest wiadome z naszych wcześniejszych rozważań – Stwierdzenie nieważności małżeństwa – jakie koszty? - to te mogą się różnić pomiędzy sądami);

odległość pomiędzy stroną składającą skargę a sądem.

Wydaje się, że są to dwa zasadnicze argumenty, które winny zostać wzięte pod uwagę.

Aby mieć pełną wiedzę, warto tylko jeszcze wspomnieć, iż w sytuacji składania prośby o rozwiązanie węzła małżeńskiego (ważnie zawartego a niedopełnionego) jedynym właściwym trybunałem jest sąd osoby proszącej.

Jeżeli chodzi o Trybunał Apelacyjny, to jest on odgórnie ustalony dla każdego sądu I Instancji. Strona apelująca może jednak nie zgodzić się na złożenie odwołania do sądu II instancji a do Najwyższego Trybunału Roty Rzymskiej.

Tzw. nowe wniesienie sprawy jest rozpatrywane rzez Rotę Rzymską.

Naturalnie przy poszczególnych wymienionych – nazwijmy to kolokwialnie – opcjach mogą pojawiać się kolejne pytania, wątpliwości. Powinien rozwiać je adwokat kościelny czy pełnomocnik danej strony. Takim przykładowym problemem jest to czy wykorzystać możliwość złożenia skargi powodowej poza swoim krajem, gdy powód/powódka mieszka za granicą.

Podejdźmy jednak w obecnej analizie do tematu ściśle praktycznie i wymieńmy – przynajmniej – te miejscowości, w których znajdują się poszczególne sądy. Kolejno są nimi:

Białystok, Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Częstochowa, Drohiczyn, Elbląg, Ełk, Gdańsk, Gniezno, Gliwice, Kalisz, Koszalin, Kraków, Kielce, Katowice, Legnica, Lublin, Łowicz, Łomża, Łódź, Opole, Olsztyn, Pelplin, Płock, Poznań, Przemyśl, Radom, Rzeszów, Sandomierz, Sosnowiec, Świdnica, Siedlce, Szczecin, Tarnów, Toruń, Zamość, Gorzów, Warszawa, Wrocław, Włocławek.

Naturalnie każdy z powyżej wymienionych sądów ma swój właściwy tytuł, np. Sąd Biskupi, Sąd Diecezjalny, Sąd Metropolitalny itp. Co więcej, każdy trybunał ma także swoją tzw. wewnętrzną praktykę tj. pewne praktyczne wymogi. Powinien je przedstawić reprezentant danej strony, aby nie narazić jej nawet na odrzucenie pisma, a co za tym idzie – na niepotrzebny dodatkowy stres.

