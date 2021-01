Uzależnienie od internetu tzw. siecioholizm a kościelne małżeństwo

Uzależnienie od internetu tzw. siecioholizm

Uzależnienie od sieci rozumiane jest jako patologiczne używanie komputera i/lub internetu, które odbija się na sferze psychicznej, fizycznej, ekonomicznej, rodzinnej, i/lub społecznej. W obrębie tzw. siecioholizmu można wyróżnić:

uzależnienie od komputera;

erotomanię internetową;

socjomanię internetową;

uzależnienie od sieci internetowej;

przeciążenie informacyjne.

Uzależnienie od sieci może być poważne i zaburzać lub nawet uniemożliwiać budowanie więzi ze współmałżonkiem np. osoba cierpiąca na erotomanię internetową kompulsywnie korzysta z serwisów pornograficznych lub ogląda zdjęcia pornograficzne, niekontrolowanie korzysta z chatów kosztem budowania wspólnoty małżeńskiej. Małżonek może na tyle głęboko zaangażować się w rzeczywistość wirtualną, że nie jest w stanie wypełniać istotnych praw i obowiązków małżeńskich.





Psychiczne skutki uzależnienia od sieci, które uniemożliwiają budowanie więzi małżeńskiej

Uzależnienie od sieci może prowadzić do negatywnych konsekwencji w życiu danej osoby m.in. depresji, trudności w wywiązywaniu się z podstawowych obowiązków małżeńskich lub niemożności ich wykonywania, kłopotów z ustalaniem właściwych priorytetów w życiu, problemów z dotrzymywaniem zobowiązań, uczucia chronicznego lęku, zaburzenia tożsamości, umocnienia postaw egocentrycznych, utraty zainteresowania wszelkimi formami aktywności społecznej.

„Siecioholizm” istotną przyczyną stwierdzenia nieważności małżeństwa kościelnego?

Może zdarzyć się, że jeden z małżonków korzystał nadmiernie z sieci przed zawarciem związku małżeńskiego, zawierał małżeństwo jako osoba uzależniona. Często osoby, które popadają w uzależnienia cierpią na zaburzenia osobowości. Należy przeanalizować konkretny przypadek i po uzyskaniu pewnej wiedzy, co do danego małżeństwa, można stwierdzić, czy zostało nieważnie zawarte. Siecioholizm jednego z małżonków nie pozwala na stworzenie prawidłowo funkcjonującej wspólnoty małżeńskiej, a w ślad za tym więzi rodzinnych. Uzależnienie czyni osobę niezdolną do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich, gdyż uniemożliwia jednostce odpowiedzialne zarządzanie samą sobą. Fakt ten powoduje, że nie jest ona w stanie zbudować prawidłowych, dojrzałych, a zarazem stabilnych więzi z drugą osobą.

W sytuacji, gdy nie jesteście Państwo zdolni tworzyć wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej z powodu siecioholizmu, zachęcam do kontaktu. Wysoce prawdopodobne, że uzależnienie od sieci będzie istotną przyczyną do stwierdzenia nieważności małżeństwa kościelnego.

