Jestem przez ZUS karany za PESEL. Nie dostanę emerytury cywilnej. Bo wstąpiłem do wojska przed 1999 r.

Kara za PESEL polega na tym, że nasz czytelnik przez PESEL nie może odebrać swoich składek w ZUS (odebrać w formie emerytury cywilnej - drugiej emerytury równolegle wypłacanej do emerytury mundurowej). Czytelnik przepracował jako cywil sporo lat, ZUS pobrał składki, ale nie odda tych pieniędzy w formie emerytury. Przy czym innym emerytom mundurowym (o innym PESELu) ZUS odda.

List czytelnika:

REKLAMA

(…) odnośnie dualizmu emerytur. Wstąpiłem do wojska przed 1999 r. po przejściu na emeryturę podjąłem pracę w polskiej firmie gdzie przez 10 lat odprowadzałem składki licząc że po osiągnięciu wieku emerytalnego dostanę dodatek w formie emerytury z ZUS. Niestety jestem karany za PESEL. Ustawodawca zmusił mnie do zmiany pracodawcy na niemieckiego, gdzie moje składaki będą przeliczone na niemiecką emeryturę.

Podwójna emerytura (mundurowa i cywilna) nie dla służących przed 1999 r.

W służbach mundurowych jest dualizm emerytalny.

Wariant 1) Żołnierz rozpoczął służbę przed 1999 r. Ma prawo dziś do jednej emerytury - składki ZUS podniosą mu emeryturę do wskaźnika 75%.

Wariant 2) Rozpoczął służbę po 1999 r. Ma prawo do dwóch emerytur (druga z ZUS).

Dlaczego tak ważne jest dla obu tych wariantów, aby dodać do mundurowej emerytury składki z ZUS? Bo praktyką była - po 15 latach służby w mundurze - wieloletnia praca w cywilu (po zdjęciu munduru) i odprowadzanie składek "cywilnych" do ZUS. Po spełnieniu wymogów ZUS naturalne jest więc prawo do drugiej emerytury. Ale tylko dla byłych mundurowych, którzy rozpoczęli służbę przed 1999 r. (wariant 1).

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Podstawy prawne dualizmu w służbach mundurowych co do emerytury cywilnej dla

Opublikowaliśmy szereg artykułów o dualizmie emerytalnym. Przykłady:

Przykład

Tak więc niektórzy mundurowi mogą mieć dwa rodzaje emerytury (jednocześnie wypłata emerytury mundurowej i cywilnej). Druga grupa emerytów mundurowych może mieć tylko emeryturą wojskową. Jest to dla nich bardzo krzywdzące bo np. pracując 20 lat w cywilu po zdjęciu munduru policjanta albo żołnierza odprowadzili do ZUS np. 650 000 zł składek. Byli policjanci albo żołnierze pokrzywdzeni w ten sposób przez przepisy piszą do nas o tym listy.

Co się dzieje ze składkami np. żołnierza albo policjanta, który rozpoczął służbę przed 1999 r., a po zrzuceniu munduru pracował przez 20 lat w cywilu

1) Za okres pracy cywilnej składki do ZUS i lata pracy "cywilnej" dolicza się do wysługi emerytalnej mundurowej, ale tylko wtedy, gdy:

emerytura mundurowa wynosi mniej niż 75 % podstawy jej wymiaru oraz

oraz emeryt ukończył 55 lat życia – mężczyzna i 50 lat życia – kobieta albo stał się inwalidą.

2) Za każdy rok okresów, o których mowa powyżej (doliczanych do wysługi emerytalnej) zwiększa się o 1,3 % podstawy jej wymiaru.

3) rekompensatą za przepadek np. 15 lat pobierania składek przez ZUS są doliczenia za okresy sprzed służby:

2,6% podstawy wymiaru - za każdy rok okresów składkowych poprzedzających służbę, nie więcej jednak niż za trzy lata tych okresów,

1,3% podstawy wymiaru - za każdy rok okresów składkowych ponad ww. trzyletni okres składkowy,

0,7% podstawy wymiaru - za każdy rok okresów nieskładkowych poprzedzających służbę.

Petycje do rządu, premiera, ministerstw, Sejmu i Senatu. Także interpelacje o zmiany w prawie

Od kilku lat mundurowi stale składają petycje (albo w ich imieniu posłowie z interpelacjami.

Przykład Odpowiedź MRPiPS w pliku PDF