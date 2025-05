Moja emeryturę o 50 zł wyższa od kolegi, a dzisiaj on ma wyższą o 1500 złotych [Przykład] Starzy i młodzi mundurowi

Infor.pl udostępnia czytelnikom miejsce do publikacji. Popularnym tematem są emerytury. Czytelnicy opisują nam najczęściej swoje negatywne "przygody" co do obniżenia emerytury o kwoty wypłaconych emerytur wcześniejszych (wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 4 czerwca 2024 r.) oraz zaniżanie emerytur przez podwójny system emerytur mundurowych. I właśnie o emeryturach mundurowych jest opublikowany w artykule list.

Problemem jest prawo do składek odprowadzonych przez mundurowego już po zdjęciu munduru. Do ZUS trafiają składki od pracy "w cywilu". W indywidualnych przypadkach może być w ZUS nawet 600 000 - 700 000 zł "zaparkowanych" składek. Dla niektórych byłych mundurowych składki w ZUS mogą być podstawą emerytury cywilnej wypłacanej RAZEM z emeryturą mundurową ("młodsi mundurowi"). Dla innych mogą tylko nieznacznie (zdaniem mundurowych) zwiększyć JEDYNĄ dla nich emeryturę mundurową ("starsi mundurowi"). Chodzi tu o rok 1999 r. - "młodzi" (służba rozpoczęta po 2 stycznia 1999 r.) i "starsi" (służba rozpoczęta przed 2 stycznia 1999 r.).

Możliwość łączenia emerytury cywilnej i mundurowej dla "młodych", brak możliwości dla "starych"

Dualizm systemu emerytalnego mundurowych zależny jest od rocznika rozpoczęcia służby według daty granicznej 2 stycznia 1999 r.:

1) przed 2 stycznia 1999 r. - ma jedną emeryturę mundurową. Co się dzieje ze składkami do ZUS?

Zgodnie z art. 14 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, emerytowi uprawnionemu do emerytury obliczonej na podstawie art. 15 dolicza się do wysługi emerytalnej przypadające po zwolnieniu ze służby okresy zatrudnienia (przebyte przed dniem 1 stycznia 1999 r. w wymiarze czasu pracy nie niższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy) i okresy opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia (po dniu 31 grudnia 1998 r.). Okresy te uwzględnia się, jeżeli emerytura wynosi mniej niż 75% podstawy wymiaru i emeryt ukończył 55 lat życia – mężczyzna i 50 lat życia – kobieta albo stał się inwalidą. Za każdy rok okresu zatrudnienia lub ubezpieczenia zaliczonego do wysługi emerytalnej emeryturę obliczoną na podstawie art. 15 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin zwiększa się o 1,3% podstawy jej wymiaru.

2) rozpoczynający po 2 stycznia 1999 r. służbę emeryt mundurowy teoretycznie może mieć emeryturę cywilną obok emerytury wojskowej. Ale jak opisuje poniżej nasz Czytelnik nie jest to takie proste. M.in. z uwagi na problem zawieszania emerytury wojskowej z uwagi na zbyt duże dochody z pracy w cywilu, co ogranicza byłego mundurowego w zakresie bieżącej pensji (i obniża przyszłą emeryturę cywilną. Czytelnik też zestawił emeryturę mundurową swoją i kolegi - wynika z zestawienia, że jego kolega wyprzedził go o 1500 zł miesięcznie na przestrzeni ostatnich lat.

Poniżej list:

List od czytelnika - "Starzy" i "młodzi" mundurowi, praca po emeryturze mundurowej, wysokość emerytur:

Przeczytałem Państwa artykuł Emerytury Mundurowe. Nie mogą korzystać z z rozliczenia stażu pracy w % wysługi. Nie do końca uważam, że to co piszecie jest sprawiedliwe i pozwolę sobie przytoczyć parę przykładów odmiennego traktowania i rozliczania funkcjonariuszy przyjętych przed 1 stycznia 1999 r. (tzw. starych) i przyjętych do służby po 1 stycznia 1999 r. (tzw. nowych).

Piszecie Państwo o tym że funkcjonariusze staży pracujący w cywilu są źle traktowani bo nie będą mieli cywilnej emerytury. Otóż nie zgadzam się z Państwem bo za każdy rok przepracowany w cywilu ich emerytura wzrasta o 1.3%. Postaram się zaraz może nie dość szczegółowo, ale wskazać różnice między tzw. starymi a nowymi funkcjonariuszami. Twierdzę, że staży są traktowani przez polski system emerytalny i prawo lepiej jak nowi i dodam, że przez 2 lata sam w sądzie okręgowym w Warszawie walczyłem o to aby zaliczono mnie do grupy starych funkcjonariuszy z Biurem Emerytalnym Służby Więziennej.

Odszedłem na emeryturę z moim kolegą.

Po przejściu na emeryturę moja była o 50 zł wyższa od kolegi, a dzisiaj kolega ma wyższą emeryturę ode mnie o 1500 złotych. To według Państwa jest niesprawiedliwe dla starych, czy może jednak dla nowych?

Przykład Moja emerytura z racji zajmowanego trochę wyższego stanowiska, pomimo że kolega służył o 1,5 roku dłużej była o 50 zł wyższa od jego emerytury. Od czasu przejścia na emeryturę obydwaj podjęliśmy pracę i z tego co policzyliśmy po przejściu, to ja przed służbą miałem przepracowane 11 lat i 10 lat po przejściu na emeryturę, natomiast kolega przed służbą miał wysługi 0 a po przejściu na emeryturę 9 lat i 8 miesięcy. Po przejściu na emeryturę moja emerytura z racji zajmowanego stanowiska i wyższego dodatku służbowego była o 50 zł wyższa od kolegi, a dzisiaj z uwagi na fakt że jemu dolicza się za pierwsze 2 lata pracy po 2,6 % a za następne 1,3% plus od wyższej emerytury wyższe rewaloryzacje, dzisiaj kolega ma wyższą emeryturę ode mnie o 1500 złotych. To według państwa jest niesprawiedliwe dla starych, czy może jednak dla nowych? Staremu za każdy rok przepracowany w cywilu dolicza się do emerytury 1.3 % aż do osiągnięcia 75% wysokości emerytury do tego czasu obowiązują ograniczenia w dochodach z pracy w wysokości 70% średniego wynagrodzenia a po przekroczeniu zawieszana jest część emerytury. Po osiągnięciu 75 % może stary zarabiać, ile chce.

Natomiast nowy ma dokładnie takie same ograniczenia dochodowe, ale z kilkoma zasadniczymi różnicami. Pomimo że nic mu się do emerytury mundurowej nie dolicza po przekroczeniu limitu 75%, zawiesza mu się część emerytury (tym samym ograniczając jemu wysokość przyszłej emerytury z ZUS bo przecież po co zarabiać więcej jak na koniec zabiorą ci emeryturę). No i nigdy nie będzie mógł zarabiać, ile chce albo inaczej nigdy nie będzie tak, że będzie mógł zarabiać dużo bez konsekwencji zawieszenia emerytury mundurowej bo nigdy nie będzie ona pełna czyli wynosząca 75%. Czy to według Państwa jest sprawiedliwe czy nie i dla kogo.

Zapytajcie Państwo u ustawodawcy, czy w ministerstwach dlaczego przyjętym przed rokiem 99 dolicza się cywila do wysokości emerytury i procentów a w konsekwencji po osiągnięciu 75 % mogą zarabiać ile chcą, a przyjętym po 99 nie dolicza się nic mówiąc że w cywilu pracują na drugą emeryturę z ZUS i jednocześnie ograniczają jej wysokość poprzez pozostawienie dla nas limitów dochodowych dożywotnio takich samych jak dla tych którzy nie pracują na drugą emeryturę.

Proszę w waszych artykułach o rzetelność i przedstawienie wszystkich krzywdzących rozwiązań zarówno dla przyjętych przed 99 jak i po 99 roku. Tym bardzie że ja jak i tysiące moich kolegów uważamy że rozwiązania przyjęte w 2003 roku które objęły funkcjonariuszy przyjętych od 1 stycznia 1999 roku są dużo bardziej krzywdzące nas niż tych przed 99 rokiem i z miłą chęcią przejdziemy na stare zasady.

Proszę o przedstawienie obu stron a nie tylko jednej i to tej uprzywilejowanej.