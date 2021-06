Nowe definicje w ustawie Prawo o ruchu drogowym

Pierwsza zmiana dotyczy ruchu urządzeń wspomagających ruch, urządzeń transportu osobistego oraz hulajnóg (Dz. U. z 2021 r. poz. 720). Wprowadza ona nowe definicje.

1. Pierwsza zmiana definiuje „urządzenia wspomagające ruch”, czyli „urządzenia lub sprzęt sportowo-rekreacyjny, przeznaczony do poruszania się osoby w pozycji stojącej, napędzany siłą mięśni”. Takie pojazdy będą miały obowiązek korzystania z chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów. Podkreślić należy, że na drodze dla rowerów obowiązuje ruch prawostronny. Korzystając zaś z drogi dla pieszych lub chodnika, należy zachowywać prędkość zbliżoną do prędkości pieszego, a także ustępować pieszym pierwszeństwa i nie utrudniać im ruchu. Należy pamiętać, że przepisy zabraniają kierować takim pojazdem w stanie nietrzeźwości, jak również przewozić na nim inne osoby, zwierzęta lub ładunki.

Kolejna definicja dotyczy hulajnóg elektrycznych. Hulajnoga elektryczna definiowana jest jako „pojazd napędzany elektrycznie, dwuosiowy z kierownicą, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe”. Hulajnogi te będą mogły poruszać się po drogach dla rowerów lub pasach ruchu dla rowerów, a na drogach tych, tak samo jak na drogach dla pieszych, należy ustępować pierwszeństwa pieszym. W przypadku braku takiej infrastruktury, hulajnoga elektryczna może poruszać się po jezdni, na której dozwolony jest ruch z prędkością nie większą niż 30 km/h. Hulajnogi elektryczne mogą korzystać w drodze wyjątku z chodnika w przypadku gdy chodnik znajduje się wzdłuż jezdni, po której pojazdy mogą poruszać się z prędkością większą niż 30 km/h i nie ma tam drogi lub pasa ruchu dla rowerów. Zabrania się kierować w stanie nietrzeźwości, ciągnąć nią innego pojazdu, przewozić na niej innych osób, zwierząt i ładunków. Kierując hulajnogą po chodniku, należy też poruszać się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego i nie utrudniać im ruchu. Dopuszczalna, maksymalna prędkość hulajnóg elektrycznych wynosi 20 km/h. Do kierowania tym pojazdem uprawnione są tylko osoby posiadające kartę rowerową lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T oraz osoby, które ukończyły 18 lat. Nowe przepisy zabraniają dzieciom do 10 roku życia kierowania hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego na drodze. Dopuszcza się możliwość korzystania z wymienionych pojazdów wyłącznie w strefie zamieszkania i tylko pod opieką osoby dorosłej.