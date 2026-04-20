REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Windykacja nie może przetwarzać danych dłużnika-spadkobiercy, bo samo oświadczenie o przyjęciu spadku to za mało

Windykacja nie może przetwarzać danych dłużnika-spadkobiercy, bo samo oświadczenie o przyjęciu spadku to za mało

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
20 kwietnia 2026, 12:13
Tomasz Piwowarski
Tomasz Piwowarski
Radca prawny z kilkunastoletnim prawniczym doświadczeniem, specjalizujący się w prawie cywilnym, gospodarczym, nieruchomości, pracy. Fan motoryzacji oraz Włoch, a od nie tak dawna – motocyklista.
przetwarzanie danych osobowych, spadkobiercy, długi spadkowe, windykacja, stwierdzenie nabycia spadku, oświadczenie o przyjęciu spadku, ochrona danych osobowych, UODO
Przyjąłeś spadek? To jeszcze nie znaczy, że jesteś dłużnikiem! Szokujący wyrok zmienia wszystko
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, który dużo zmienia w relacjach dłużników z firmami windykacyjnymi. Okazuje się, że samo złożenie oświadczenia o przyjęciu spadku nie wystarcza, by windykator mógł legalnie przetwarzać dane osobowe dłużnika przyjmującego spadek. Bez postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku – nie jesteś dla nich dłużnikiem. A to oznacza, że nie mogą cię nachodzić.

rozwiń >

Wyrok NSA dotyczył ochrony danych osobowych, ale rozstrzygnął kwestię dotyczącą długów spadkowych

Na wstępie trzeba wyjaśnić jasno: sprawa, którą rozpatrywał Naczelny Sąd Administracyjny 8 kwietnia 2026 roku (sygn. akt III OSK 875/23), dotyczyła przede wszystkim ochrony danych osobowych i ich przetwarzania przez podmioty zarządzające wierzytelnościami, czyli firmy windykacyjne. Nie była to sprawa spadkowa w klasycznym tego słowa znaczeniu. Ale żeby ocenić, czy windykator może legalnie przetwarzać dane osobowe kogoś, kto potencjalnie odziedziczył długi, NSA musiał wziąć pod uwagę przepisy prawa spadkowego. I właśnie ta analiza wywróciła dotychczasową praktykę do góry nogami. Co zatem daje ten świeży wyrok?

REKLAMA

REKLAMA

Samo przyjęcie spadku nie czyni cię dłużnikiem wobec windykatora

Kluczowe ustalenie NSA brzmi następująco: samo złożenie oświadczenia o przyjęciu spadku nie przesądza o nabyciu statusu spadkobiercy w relacjach z osobami trzecimi - a więc również z firmami windykacyjnymi. Mówiąc prościej: możesz złożyć takie oświadczenie o przyjęciu spadku przed sądem, ale dopóki nie masz postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia - windykator nie może legalnie uznać cię za dłużnika.

To ma ogromne konsekwencje praktyczne. Firma windykacyjna, by móc przetwarzać twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (czyli w tzw. prawnie uzasadnionym interesie administratora), musi wykazać, że jesteś dłużnikiem. A tego - bez formalnego dokumentu potwierdzającego dziedziczenie - zrobić nie może.

Co wyrok oznacza w praktyce? Windykator musi mieć postanowienie sądu o nabyciu spadku, a oświadczenie o przyjęciu spadku to za mało

Wyrok NSA oznacza, że firma windykacyjna nie może opierać działań wobec ciebie tylko na domniemaniach czy nieoficjalnych informacjach. Nie wystarczy, że ktoś wskazał cię jako spadkobiercę zmarłego dłużnika. Nie wystarczy nawet, że sam złożyłeś oświadczenie o przyjęciu spadku.

REKLAMA

Windykator musi posiadać oficjalny dokument: albo postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, albo akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza. Musi z nich wynikać, że dziedziczysz. Dopiero wtedy może uznać cię za dłużnika i legalnie przetwarzać twoje dane osobowe w celu dochodzenia należności. Na wcześniejszym etapie windykator nie czyni tego legalnie.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

DAROWIZNY, TESTAMENTY, SPADKI

A co, jeśli windykator już przetwarza twoje dane bez postanowienia? UODO tylko czeka na skargę

NSA jasno wskazał: brak wykazania statusu dłużnika wyklucza możliwość powołania się na prawnie uzasadniony interes w rozumieniu RODO. To z kolei oznacza, że przetwarzanie danych osobowych jest bezpodstawne - a więc nielegalne.

Jeśli windykator kontaktuje się z tobą, przysyła wezwania do zapłaty, ale nie ma postanowienia sądu potwierdzającego dziedziczenie (ani notarialnego poświadczenia dziedziczenia) - masz pełne prawo złożyć skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Możesz również żądać zaprzestania przetwarzania twoich danych i usunięcia ich z systemów firmy windykacyjnej.

Windykator musi iść do sądu - nie ty

Interesujący jest także inny wątek tego wyroku. NSA podkreślił, że choć wierzyciel może co do zasady wykazywać status spadkobiercy różnymi środkami dowodowymi, to w razie sporu jedyną drogą jest uzyskanie orzeczenia sądu w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku.

Innymi słowy: to nie ty musisz biegać do sądu, żeby udowodnić, że nie jesteś spadkobiercą. To windykator - jeśli chce dochodzić długu, który wchodzi w skład spadku - musi najpierw uzyskać formalny dokument potwierdzający, że jesteś spadkobiercą. Dopiero wtedy może wobec ciebie działać.

Czy ten wyrok zmienia coś w prawie spadkowym?

Nie: wyrok NSA z 8 kwietnia 2026 r. oczywiście nie zmienia przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących dziedziczenia ani nie interpretuje ich na nowo. Nadal obowiązują te same zasady dotyczące przyjmowania spadków, odpowiedzialności za długi spadkowe czy terminów. Bierze natomiast pod uwagę konsekwencje dziedziczenia dla przetwarzania danych osobowych spadkobierców.

Wyrok ten radykalnie zmienia zasady postępowania firm windykacyjnych. Uniemożliwia im przetwarzanie danych osobowych osób, które - choć "potencjalnie" mogą być spadkobiercami - nie mają jeszcze formalnego potwierdzenia tego statusu z sądu lub od notariusza. A to w praktyce może skutecznie zablokować działania windykatorów. Bez możliwości przetwarzania ich danych, nie mogą bowiem kierować wobec nich działań. Oczywiście trzeba pamiętać, że wierzyciel ma możliwość skierowania wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, gdy sami spadkobiercy pozostają bierni w tym zakresie.

Źródło: NSA (wyrok NSA z 8 kwietnia 2026 r., III OSK 875/23)

Powiązane
Prezydent podpisał Ustawę o zarządzaniu danymi. Nadchodzą nowe zasady i milionowe kary
Prezydent podpisał Ustawę o zarządzaniu danymi. Nadchodzą nowe zasady i milionowe kary
Rodzic będący cudzoziemcem, nawet bez prawa pobytu, może ubiegać się o świadczenia rodzinne w Polsce dla dziecka - liczy się co innego niż status rodzica
Rodzic będący cudzoziemcem, nawet bez prawa pobytu, może ubiegać się o świadczenia rodzinne w Polsce dla dziecka - liczy się co innego niż status rodzica
Od maja rewolucja w najmie krótkoterminowym - obowiązkowa rejestracja, kary za naruszenia, noclegi dla turystów z przepisami jak dla hoteli
Od maja rewolucja w najmie krótkoterminowym - obowiązkowa rejestracja, kary za naruszenia, noclegi dla turystów z przepisami jak dla hoteli
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Nie będzie można już „pozbyć się” lokatora z mieszkania, nawet jeżeli nie płaci – rząd zaostrza przepisy chroniące przed bezdomnością i eksmisją „na bruk”
20 kwi 2026

„Dopuszczenie eksmisji „na bruk” bez minimalnych gwarancji wobec osób, które nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb mieszkaniowych, prowadzi do naruszenia zasady poszanowania godności człowieka” – wynika z uzasadnienia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz ustawy o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, autorstwa Ministerstwa Rozwoju i Technologii, który w dniu 14 kwietnia 2026 r. został opublikowany w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów. W ramach eksmisji dokonywanej w trybie egzekucji administracyjnej – co do zasady – nie będzie można już „usunąć” lokatora z mieszkania m.in. w okresie jesienno-zimowym (przypadającym od 1 listopada do 31 marca roku następnego).
Prezydent podpisał Ustawę o zarządzaniu danymi. Nadchodzą nowe zasady i milionowe kary
20 kwi 2026

Prezydent Karol Nawrocki podpisał Ustawę o zarządzaniu danymi, która całkowicie zmienia zasady dostępu do informacji sektora publicznego w Polsce. Przedsiębiorcy i naukowcy zyskają nowe możliwości, ale pojawią się też surowe regulacje i gigantyczne kary finansowe. Kluczowe role w nowym systemie odegrają Minister Cyfryzacji, Prezes GUS i Prezes UODO.
Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) oferuje program „Senior w roli głównej”. Co to daje?
20 kwi 2026

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że już dziś osoby w wieku 60+ stanowią ponad jedną czwartą populacji, a do 2050 r. ich udział wzrośnie do ok. 40%. Stąd też powstają liczne inicjatywy, kursy czy programy. Jednym z nich jest program „Senior w roli głównej” realizowany przez Główny Inspektorat Sanitarny (GIS). Program stanowi kompleksową inicjatywę mającą na celu poprawę zdrowia i jakości życia osób starszych w Polsce. Jego założenia zostały opracowane w oparciu o analizę sytuacji demograficznej i zdrowotnej seniorów. Co zyskają seniorzy na nowej inicjatywie?
Strach przed zagranicznymi pracownikami? Ekspert rozwiewa wątpliwości
20 kwi 2026

Rośnie pozytywne nastawienie Polaków do pracujących Ukraińców i Białorusinów – wskazał ekspert ds. rynku pracy Krzysztof Inglot. Dodał, że to, czym często straszono, nie sprawdziło się, bo większość Polaków nie obawia się wyparcia z rynku pracy przez pracowników z zagranicy.

REKLAMA

Jesienią MEN uruchomi pilotaż bezpłatnego eDziennika dostępnego dla wszystkich szkół
20 kwi 2026

Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformowało o terminie pilotażu bezpłatnego eDziennika dostępnego dla wszystkich szkół. Ma on rozpocząć się jesienią 2026 roku. Wdrożenie docelowego rozwiązania do szkół ma nastąpić we wrześniu 2027 roku.
Bo 1 milion Polaków. Złe wieści dla zasiłku pielęgnacyjnego. Budżet nie ma 100 zł podwyżki. To niby z 215,84 zł do 315,84 zł. Ale policzmy
20 kwi 2026

Zasiłek pielęgnacyjny wynosi tylko 215,84 zł (od 2019 r.). Pobiera go około 1 mln osób Koszt dla budżetu około 2,6 - 2,7 mld zł. Podwyżka o 100 zł do 315,84 zł wydaje się symboliczna. Ale dla budżetu, to dodatkowy roczny koszt 1,2 mld zł. Na podwyżkę 200 zł potrzebne jest 2,4 mld zł, a na 300 zł aż 3,6 mld zł. 
NSA: wyrejestrowałeś telewizor 20 lat temu? Nie masz dowodu. Płacisz abonament za kilka lat wstecz
20 kwi 2026

W ciągu ostatnich lat zapadło kilka wyroków sądów, których wspólną cechą jest odrzucenie przez sąd twierdzeń obywatela, że wyrejestrował odbiornik RTV 20 lat temu, a ponieważ Poczta Polska SA przez kilkanaście lat nie interesowała się abonamentem, to myślał, że nie miał żadnych zaległości. Przegrywający sprawy w sądzie na szczęście jest chroniony przez przedawnienie. Zapłaci za pięć lat wstecz, a nie 15 czy 20 lat.
Mała rewolucja w MOPS. Zasiłki ratalne. Jeden wniosek o 1000 zł zasiłku. Zamiast 5 wniosków o zasiłek 200 zł. I wypłata ratami [Projekt nowelizacji]
19 kwi 2026

Dziś zasiłek celowy z MOPS jest jednorazowy. Na konkretny cel - zakup leków, jedzenia, odzieży, drobny remont. Prowadzi to do wielokrotnego składania powtarzalnych wniosków o ten zasiłek (nawet co kilka miesięcy). Np. ktoś potrzebuje z MOPS 200 zł na lek każdego miesiąca otrzymuje od MOPS zasiłek celowy na pokrycie tego wydatku przez 2 miesiące. Czyli 400 zł. MOPS się zgadza, wydaje decyzję i potrzebujący ma przelew na konto. Mija dwa miesiące. Lek jest dalej potrzebny. Więc emeryt czy rencista składa wniosek o kolejny zasiłek celowy. MOPS go pozytywnie rozpatruje. I tak co kilka miesięcy. Absurd tego dostrzegło Ministerstwo Rodziny i proponuje, aby w danym roku była możliwość złożenia jednego wniosku na zasiłek celowy - będzie wypłacany w ratach. W przypadku wydatków powtarzalnych (np. na leki) zasiłek celowy ma szansę stać się podobnym do zasiłku pielęgnacyjnego (obecnie 215,84 zł) - jego beneficjenci będą otrzymywali płatności z MOPS raz w miesiącu (w przykładzie 200 zł miesięcznie na leki, łącznie w roku 2400 zł). 

REKLAMA

Aktualne ceny paliwa - ile dzisiaj zapłacimy na stacjach benzynowych?
20 kwi 2026

Minister energii ustala wysokość ceny maksymalnej paliw ciekłych na stacjach benzynowych. Ile w poniedziałek 20 kwietnia kosztuje benzyna i olej napędowy? Sprawdzamy!
Gminy likwidują MOPS. Niezagrożone zasiłek pielęgnacyjny, stały, okresowy, celowy oraz specjalny celowy. Tak samo świadczenie pielęgnacyjne
19 kwi 2026

Gminy likwidują MOPS i tworzą CUS (Centra Usług Społecznych). Liczbowo jest 130 CUS, a za 8 lat ma być ich 600 w całej Polsce (dziś jest około 2500 MOPS/GOPS). W przyszłości ma jednak nastąpić nastąpić znaczące zmniejszenie liczby MOPS na rzecz CUS. I są już projekty odpowiednich zmian legislacyjnych w ustawach. Przez okres około 10 lat obie instytucje będą funkcjonowały równolegle. CUS tak jak MOPS wypłaci zasiłek pielęgnacyjny 215,84 zł, świadczenie pielęgnacyjne 3386 zł, zasiłki z pomocy społecznej (zasiłek pielęgnacyjny, stały, okresowy, celowy oraz specjalny celowy). Skoro usługi MOPS i CUS są tak zbliżone, to po co tworzyć nowe instytucje? Tylko dlatego, że są środki unijne na start dla CUS? Nie, nie tylko. CUS są przeznaczone dla oferowania usług niepieniężnych takich jak np.: opiekuńcze usługi sąsiedzkie, pomoc w usterkach domowych, usługi porządkowe (mycie okien), usługi opiekuńczo-kosmetyczne (fryzjer, manicure, pedicure oraz podolog realizowane w domu), poradnictwo specjalistyczne (konsultacje z psychologiem, prawnikiem, pedagogiem, logopedą, mediatorem i dietetykiem). Te przykłady pochodzą z usług, które planuje świadczyć Szczecin. Katalog tych świadczeń jest otwarty - zależy od pomysłowości pracowników pomocy społecznej i ich inwencji w zdobyciu środków na realizację danego programu lokalnego.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA