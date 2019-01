Oświadczenie o odrzuceniu spadku 2019 – WZÓR

Spadkobierca ma możliwość by spadek, którym został obdarowany, intencjonalnie na mocy testamentu lub na mocy ustawy, przyjąć (wprost lub z dobrodziejstwem inwentarza) albo odrzucić. Aby to zrobić spadkobierca musi złożyć oświadczenie przed sądem spadku lub notariuszem. Termin na złożenie oświadczenia to 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swojego powołania (najczęściej moment śmierci spadkodawcy). Poniżej wzór oświadczenia o odrzuceniu spadku.

……………………….., dnia ……………….

Sąd rejonowy…………………..

……………………………………

……………………………………

……………………………………

(nazwa sądu spadku, wydział, adres)

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

(wnioskodawca: imię, nazwisko, PESEL, adres)

OŚWIADCZENIE O ODRZUCENIU SPADKU

Ja, niżej podpisany niniejszym oświadczam, że spadek po …………………………….. (imię i nazwisko zmarłego) zmarłym w ………………………………… (data, miejsce śmierci), ostatnio stale zamieszkałym w ……………………………., na podstawie ………….……………………………… (testamentu/ustawy) odrzucam w całości.

UZASADNIENIE

Spadkobierca ……………………… zmarły dnia ……………………….. w …………………. ostatnio stale zamieszkiwał w …………………………... .

(dowód: akt zgonu spadkodawcy)

Do grona spadkobierców ustawowych, poza składającym niniejsze oświadczenie należą również:

[2]W dniu ………………… spadkodawca sporządził testament, w którym do dziedziczenia powołał:

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

(dowód: testament)

Wobec powyższego oświadczam jak na wstępie.

……………………………………

(podpis)

Załączniki:

Odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy; Testament. [3]

[1] Jest to jedynie przykład - we własnym oświadczeniu należy wpisać informacje zgodne ze stanem faktycznym. Informacje o kręgach dziedziczenia ustawowego znajdują się w art. 931 – 940 Kodeksu cywilnego.

[2] Powyższe stosujemy w przypadku gdy dochodzi do odrzucenia spadku z testamentu. Jeżeli odrzucamy spadek należny z mocy ustawy należy wpisać np. według mojej wiedzy spadkodawca nie zostawił testamentu.

[3] W przypadku odrzucenia spadku z testamentu.