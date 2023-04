Testament ustny. Jakie obowiązki ma świadek testamentu

Sąd spadku to sąd wyłącznie właściwy do czynności w postępowaniu spadkowym, należących do zakresu działania sądów, którym jest:

sąd ostatniego miejsca zwykłego pobytu spadkodawcy , albo

, albo sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część – jeżeli miejsca zwykłego pobytu w Polsce spadkodawcy nie da się ustalić, albo

– jeżeli miejsca zwykłego pobytu w Polsce spadkodawcy nie da się ustalić, albo sąd rejonowy dla m.st. Warszawy – w braku powyższych podstaw.