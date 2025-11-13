REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Spadki » Testament » Testament ustny

Testament ustny

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
13 listopada 2025, 13:18
Agnieszka Kapała-Sokalska
Agnieszka Kapała-Sokalska
Adwokat, właścicielka Kancelarii Adwokackiej AKS
oprac. Iga Leszczyńska
testament, dokument, emeryt
Testament ustny
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

W Polsce najczęściej sporządzane są tzw. testamenty zwykłe, czyli testament własnoręczny bądź notarialny. Warto jednak wiedzieć, że polskie prawo przewiduje, że - w szczególnych okolicznościach- nasza ostatnia wola może zostać wyrażona w formie ustnej. Testament ustny to – obok podróżnego i wojskowego- jeden ze szczególnych/wyjątkowych rodzajów testamentów.

I. W jakich okolicznościach możliwe jest ustne oświadczenie swojej ostatniej woli?

Jeżeli istnieje obawa rychłej śmierci spadkodawcy albo jeżeli wskutek szczególnych okoliczności zachowanie zwykłej formy testamentu jest niemożliwe lub bardzo utrudnione (np. dana osoba przebywa w szpitalu jako pacjent, nie może pisać, a brak jest czasu albo możliwości, aby wzywać notariusza), spadkodawca może oświadczyć swą ostatnią wolę ustnie.

REKLAMA

REKLAMA

II. W jaki sposób sporządza się testament ustny?

Ażeby można było uznać testament ustny za ważny i skuteczny, należy spełnić cały szereg warunków.

Po pierwsze – spadkodawca swą ostatnią wolę ogłosić/oświadczyć musi w obecności co najmniej trzech świadków. Podkreślam, że obecność wskazanych trzech świadków musi być jednoczesna.

Po drugie – samo wypowiedzenie ostatniej woli nie jest wystarczające, gdyż następnie treść takiego testamentu musi zostać w odpowiedni sposób stwierdzona.

REKLAMA

Owo „stwierdzenie” następuje w ten sposób, że jeden ze świadków albo osoba trzecia spisuje oświadczenie spadkodawcy, podając miejsce i datę oświadczenia oraz miejsce i datę sporządzenia pisma, a pismo to podpisują spadkodawca i dwaj świadkowie albo wszyscy świadkowie.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Co ważne – stwierdzenie w ten sposób treści testamentu ustnego musi się odbyć przed upływem roku od złożenia oświadczenia przez spadkodawcę.

Gdyby jednak treść testamentu ustnego nie została w powyższy sposób stwierdzona, to przepisy przewidują jeszcze inną ścieżkę działania, a mianowicie- treść testamentu można w ciągu sześciu miesięcy od dnia śmierci spadkodawcy stwierdzić przed sądem - przez zgodne zeznania świadków testamentu. Zasadniczo - wszyscy trzej świadkowie powinni złożyć zeznanie przed sądem, ale jeżeli przesłuchanie jednego ze świadków nie jest możliwe lub napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd może poprzestać na zgodnych zeznaniach dwóch świadków.

Należy też wiedzieć, że – o ile spadkodawca w tym czasie nie umrze – testament ustny (zasadniczo) utraci moc z upływem sześciu miesięcy od ustania okoliczności, które uzasadniały niezachowanie formy testamentu zwykłego.

III. Kto nie może być świadkiem testamentu?

Ważne jest, aby mieć świadomość, że nie każdy może być świadkiem testamentu ustnego. Wyłączone z możliwości bycia świadkiem przy sporządzaniu testamentu ustnego są między innymi: (zasadniczo) osoby małoletnie; osoby, które nie mogą czytać i pisać; osoby niewidome, niesłyszące, nieme, albo niewładające językiem, w którym spadkodawca sporządza testament.

Zasadniczo nie może też być świadkiem przy sporządzaniu testamentu ustnego osoba, dla której w testamencie została przewidziana jakakolwiek korzyść oraz jej małżonek, krewni lub powinowaci pierwszego i drugiego stopnia, jak również osoby pozostające z nią w stosunku przysposobienia (adopcji).

Ważne

Naruszenie tych zasad sprawi, że taki testament będzie nieważny.

IV. Ciekawe orzeczenie Sądu Najwyższego z 2025 roku – dotyczące testamentu ustnego sporządzonego w szpitalu (postanowienie SN z dnia 11 marca 2025 roku, sygn.: akt: II CSKP 149/25)

W 2025 roku Sąd Najwyższy zajmował się sprawą dotyczącą sytuacji związanej z testamentem ustnym, który był sporządzony w szpitalu. Sprawa zaistniała na kanwie poniższego stanu faktycznego.

Spadkodawczyni była pacjentką na oddziale onkologicznym. Przewidując zbliżającą się śmierć, oświadczyła swoją ostatnią wolę wobec trojga świadków- pielęgniarek pracujących na tym oddziale. Każda z pań pielęgniarek spisała oddzielnie wolę pacjentki, na każdym z trzech dokumentów podano miejsce i datę złożenia oświadczenia oraz sporządzenia pisma, a ponadto każdy z tych dokumentów został opatrzony podpisem spadkodawczyni i tej pielęgniarki, który dany dokument sporządziła. Trzy dni później pacjentka zmarła.

W związku z kwestionowaniem ważności czy też skuteczności w/w testamentu ustnego przez niektóre osoby z rodziny Zmarłej, sprawa trafiła (aż) do Sądu Najwyższego. Spór dotyczył tego, czy dochowano wymaganej przez przepisy formy stwierdzenia treści testamentu ustnego. Literalne brzmienie właściwego w sprawie przepisu Kodeksu Cywilnego zakłada, że dochowanie formy stwierdzenia treści testamentu ustnego następuje przez sporządzenie jednego dokumentu, podpisanego zarówno przez spadkodawcę, jak i dwóch świadków, albo przez wszystkich świadków.

W niniejszej sprawie sporządzono natomiast trzy osobne dokumenty.

Sąd Najwyższy wskazał jednak, że wymagania wynikające z w/w przepisu należy uznać za spełnione także wtedy, gdy sporządzone zostają trzy równobrzmiące dokumenty obejmujące treść ostatniej woli spadkodawcy, z których każdy opatrzony został podpisem spadkodawcy i co najmniej jednego świadka, jeżeli zarazem ustalone zostało, że oświadczenie spadkodawcy złożone zostało przy jednoczesnej obecności trzech świadków, z których każdy sporządził i podpisał - obok spadkodawcy - jeden z tych dokumentów.

W takiej sytuacji wymagania wynikające z w/w przepisu spełniają łącznie trzy wymienione dokumenty. Za taką wykładnią przemawiają, zdaniem Sądu Najwyższego, względy celowościowe.

Osobiście podzielam stanowisko Sądu Najwyższego w tej sprawie. Przyjęcie odmiennej interpretacji byłoby nadmiernym formalizmem, wypaczającym obowiązującą w prawie spadkowym zasadę, że wola spadkodawcy powinna zostać możliwie jak najpełniej urzeczywistniona.

V. Planowana zmiana przepisów Kodeksu Cywilnego

Kończąc, dodam, że aktualnie toczą się w Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego prace nad zmianą przepisów odnoszących się do testamentów ustnych. Rozważane są zapisy, które będą umożliwiały stwierdzenie treści testamentu ustnego (także) poprzez utrwalenie oświadczenia spadkodawcy, złożonego w obecności świadków, za pomocą urządzenia rejestrującego obraz i dźwięk. Nagranie miałoby być następnie przekazywane notariuszowi lub do sądu spadku.

Taką zmianę oceniam pozytywnie, jako zgodną z duchem czasu i odpowiadającą dzisiejszym możliwościom oraz oczekiwaniom. Czas pokaże, czy i jakie finalnie zapisy zostaną wprowadzone do Kodeksu Cywilnego.

Stan prawny na: 12.11.2025 roku

Powiązane
Spadek i zachowek a obowiązki rodzinne. Przepisy po zmianach
Spadek i zachowek a obowiązki rodzinne. Przepisy po zmianach
Testament notarialny nie zawsze ważny. Tylko jeden błąd i Twoja ostatnia wola przepadnie
Testament notarialny nie zawsze ważny. Tylko jeden błąd i Twoja ostatnia wola przepadnie
Większość Polaków nie ma testamentu. Co to oznacza? Majątek będzie dziedziczony ustawowo, czyli zgodnie z hierarchią opisaną w Kodeksie cywilnym
Większość Polaków nie ma testamentu. Co to oznacza? Majątek będzie dziedziczony ustawowo, czyli zgodnie z hierarchią opisaną w Kodeksie cywilnym
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Nowoczesne strony kancelarii prawnych – jak projektować markę i doświadczenie
13 lis 2025

Podróż zwana stroną internetową kancelarii nie zaczyna się wraz z koncepcją wizualną, nie zaczyna się nawet z zakupem domeny. Punkt startowy to strategia kancelarii, w tym strategia marketingowa. Do czego ma służyć ta strona? Jaka ma być? Wizerunkowa, informacyjna, edukacyjna, sprzedażowa? A może mieszanka wszystkiego powyżej. Przygotowanie strony internetowej może zakończyć się porażką. Niejednokrotnie spotkałam się z sytuacją, że kancelarie były zmuszone do kosztownych i czasochłonnych przeróbek zaraz po utworzeniu strony. Dlaczego? Przeczytaj, jakich błędów unikać po Twojej stronie i czego wymagać od dostawców - grafików, deweloperów, twórców contentu, agencji reklamowych.
Testament ustny
13 lis 2025

W Polsce najczęściej sporządzane są tzw. testamenty zwykłe, czyli testament własnoręczny bądź notarialny. Warto jednak wiedzieć, że polskie prawo przewiduje, że - w szczególnych okolicznościach- nasza ostatnia wola może zostać wyrażona w formie ustnej. Testament ustny to – obok podróżnego i wojskowego- jeden ze szczególnych/wyjątkowych rodzajów testamentów.
Automatyczne podpisy nie istnieją w państwie prawa. Ani u prezydenta, ani u premiera
13 lis 2025

Spór o odmowę powołania sędziów przez prezydenta odsłania prostą prawdę, której w debacie publicznej próbuje się nie zauważać: jeśli twierdzimy, że głowa państwa musi automatycznie zaakceptować każdy wniosek KRS, to konsekwentnie powinniśmy uznać, że premier ma obowiązek akceptować każdy wniosek swoich ministrów. A to prowadziłoby do wniosku, że państwo ma nie szefa rządu, lecz operatora pieczątek. Logika ustroju nie działa wybiórczo. Albo obowiązuje wszystkich, albo nikogo - pisze adwokat Grzegorz Prigan.
SprawdzaMY: 100 postulatów deregulacji weszło w życie w kilka miesięcy. Kolejne 47 w Parlamencie. Podsumowanie [Deregulacja R. Brzoska]
13 lis 2025

SprawdzaMY: 100 postulatów deregulacji weszło w życie w kilka miesięcy, np: domniemania niewinności podatnika w rozliczeniach podatkowych, nienaliczanie odsetek za zwłokę w przypadku, gdy kontrola podatkowa przekroczy 6 miesięcy, identyfikacja kolejnych usług, które można przenieś do aplikacji mObywatel, zastosowanie instytucji "milczącego załatwienia sprawy" przy przekroczeniu przez urzędy czasu instrukcyjnego zawartego w przepisach. Kolejne 47 postulatów znajduje się w Parlamencie. Oto szczegółowe podsumowanie tzw. deregulacji Rafała Brzoski.

REKLAMA

Prezydent Karol Nawrocki razem z Trybunałem Konstytucyjnym wytną tę partię ze sceny politycznej? Wniosek o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP celów i działalności tej partii politycznej już został skierowany do TK w dniu 12 listopada 2025
13 lis 2025

Nie wszyscy o tym wiedzą, ale w kompetencjach Trybunału Konstytucyjnego leży także możliwość stwierdzenia niezgodności celów i działalności partii politycznej z Konstytucją RP! Za pomocą tego narzędzia prawnego istnieje możliwość otwarcia drogi do delegalizacji partii politycznych.
ETS2 – co to naprawdę jest i jak wpływa na każdego Polaka? Fakty i mity
13 lis 2025

Europejski System Handlu Emisjami (ETS2) to nie jest żadna nowa podatkowa niespodzianka dla Polaków, nie jest też „zabójcą kotłowni i pieców na węgiel”. To mechanizm prawny, który od 2027 roku (dopuszczalne jest opóźnienie wdrożenia o 1 rok) obejmie emisje CO₂ z sektora transportu drogowego, budownictwa i małych instalacji energetycznych – obszarów dotychczas nieobjętych ETS1. W Polsce narosło wiele nieporozumień: od strachu przed „zabiciem ciepłownictwa lokalnego” po teorie spiskowe o „zamierzeniu pozbawienia Polaków przez UE prawa do ogrzewania domów” i wymuszenia kupna aut elektrycznych poprzez drastyczne podwyżki cen diesla i benzyny. W tym artykule przedstawiamy natomiast sprawdzone fakty, oparte na oficjalnych dokumentach Unii Europejskiej, analizach Komisji Europejskiej, Eurostatu i publicznie dostępnych danych - bez spekulowania i na chłodno podchodząc do tematu.
Ochrona roślin i nasiennictwo - ważne zmiany w przepisach uchwalone przez Sejm i Senat
12 lis 2025

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że w dniu 7 listopada br. Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy z 9 października 2025 r. o zmianie ustawy ochronie roślin przed agrofagami oraz niektórych innych ustaw. Tym samym zakończono prace parlamentarne nad ustawą, która zostanie teraz skierowana do podpisu Prezydenta. Co się zmieni i od kiedy?
Obowiązkowe ubezpieczenie OC dronów od 13 listopada: kluczowe wyłączenie odpowiedzialności
12 lis 2025

Od 13 listopada 2025 r. każdy operator drona o masie od 250 gramów do 20 kilogramów będzie musiał posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC - wynika z rozporządzenia ministra finansów z 24 października 2025 roku. Nowe przepisy miały wypełnić lukę w prawie i zapewnić rekompensatę osobom poszkodowanym w wyniku wypadków z udziałem dronów. Tyle, że na ostatnim etapie prac pojawiło się kluczowe wyłączenie odpowiedzialności - wskazuje Jarosław Szymański, Dyrektor Mentor S.A. o. Warszawa.

REKLAMA

Problemy z bonem ciepłowniczym. Wnioski nie zostaną rozpatrzone. Informacji trzeba będzie szukać stronie internetowej urzędu
13 lis 2025

Trwa składanie wniosków o bon ciepłowniczy. Pojawiły się jednak nieprzewidziane trudności generujące dodatkowe koszty dla gmin. Ministerstwo Energii zaproponowało wprowadzenie zmian, które poprawią sytuację. Jednak czy nie będzie jeszcze większego zamieszania?
Podwyżki od 140 do 240 zł. Kto od stycznia 2026 roku będzie dostawał więcej pieniędzy? Opublikowano projekt rozporządzenia
13 lis 2025

Wzrost płacy minimalnej pociąga za sobą szereg zmian. Zależy bowiem od niego wysokość wielu świadczeń i dodatków do nich, a płace, których wysokość jest określana w obowiązujących przepisach, trzeba odpowiednio dostosować do jej poziomu.

REKLAMA