Dziedziczenie ustawowe – kto dziedziczy po zmarłym?

Kolejność powołania do spadku z ustawy wynika z przepisów Kodeksu cywilnego. W pierwszej kolejności powołane do spadku są dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek. Dziedziczą oni w częściach równych. Jednak część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku. Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. Analogiczną zasadę stosuje się odpowiednio do dalszych zstępnych.

Umiera osoba A pozostawiając żonę i czworo dzieci, na podstawie ustawy dziedziczą żona udział 1/4 spadku i dzieci każde udział 3/16.

W braku zstępnych spadkodawcy (kolejnych potomków danej osoby - dzieci, wnuki, prawnuki) powołani są do spadku z ustawy jego małżonek i rodzice.

Udział spadkowy każdego z rodziców, które dziedziczy w zbiegu z małżonkiem spadkodawcy, wynosi jedną czwartą całości spadku. Jeżeli ojcostwo rodzica nie zostało ustalone, udział spadkowy matki spadkodawcy, dziedziczącej w zbiegu z jego małżonkiem, wynosi połowę spadku.

Umiera osoba A pozostawiając żonę i nie mając dzieci. Na podstawie ustawy dziedziczą żona i rodzice A. Żona dziedziczy udział 1/2 spadku i każdy z rodziców udział 1/4.

W braku zstępnych i małżonka spadkodawcy cały spadek przypada jego rodzicom w częściach równych.

Umiera osoba A niebędąca w związku małżeńskim i niemająca dzieci. Na podstawie ustawy dziedziczą rodzice A w częściach równych, czyli po 1/2 spadku.

Jeżeli jedno z rodziców spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada rodzeństwu spadkodawcy w częściach równych.

Umiera osoba A niebędąca w związku małżeńskim i niemająca dzieci. Żyje ojciec A oraz siostra i brat A. Na podstawie ustawy ojciec A dziedziczy udział 1/2 spadku oraz siostra i brat A po 1/4 spadku.

Jeżeli którekolwiek z rodzeństwa spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku pozostawiając zstępnych, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego zstępnym. Podział tego udziału następuje według zasad, które dotyczą podziału między dalszych zstępnych spadkodawcy.

Umiera osoba A niebędąca w związku małżeńskim i niemająca dzieci. Żyje ojciec A. Osoba A miała brata i siostrę. Brat A zmarł wcześniej pozostawiając dwoje dzieci. Na podstawie ustawy ojciec A dziedziczy 1/2 spadku, siostra A dziedziczy 1/4 spadku i dzieci brata dziedziczą po 1/8 spadku.

Jeżeli jedno z rodziców nie dożyło otwarcia spadku i brak jest rodzeństwa spadkodawcy lub ich zstępnych, udział spadkowy rodzica dziedziczącego w zbiegu z małżonkiem spadkodawcy wynosi połowę spadku.