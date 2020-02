Upadłość ogłoszona w Anglii a egzekucja długów w Polsce

Czy upadłość ogłoszona w Anglii uchroni przed egzekucją długów w Polsce?

Powyższą kwestię, przynajmniej do 31 grudnia 2020 roku (koniec okresu przejściowego związanego z BREXITEM), regulują przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (wersja przekształcona), dalej jako Rozporządzenie 2015/848. Przepisy ww. rozporządzenia mają pierwszeństwo przed przepisami krajowymi. Zgodnie z kolei z postanowieniami ww. rozporządzenia prawo państwa wszczęcia postępowania określa przesłanki oraz skutki zakończenia postępowania upadłościowego. Jeśli chodzi o Anglię, to takim aktem jest Insolvency Act z 1986 r. (dalej IA). Zgodnie w brzmieniem art. 278 IA zwolnienie upadłego z długów (discharge) kończy postępowanie upadłościowe osoby fizycznej. Z kolei art. 281 IA stanowi, że zwolnienie upadłego z długów dotyczy wszystkich długów zgłoszonych do postępowania upadłościowego. Ponadto orzeczenie o wszczęciu postępowania upadłościowego wywołuje w każdym innym państwie członkowskim, w tym i w Polsce, bez potrzeby dopełnienia jakichkolwiek formalności, skutki, które wynikają z prawa państwa wszczęcia postępowania. Ponadto skutki postępowania nie mogą zostać podważone w innych państwach członkowskich, w tym i w Polsce (art. 20 ust. 1 Rozporządzenia 848/2015).

Jeśli zatem sąd w Anglii uznał się za właściwy ze względu na COMI (Główny Ośrodek Podstawowej Działalności) to ww. przepisy prawa angielskiego będą właściwe dla ustalenia skutków ogłoszonej tam upadłości. Komornik sądowy w Polsce i inne organy państwowe, bez potrzeby dopełnienia jakichkolwiek formalności, zobowiązani są respektować skutki ogłoszenia upadłości przez dłużników w Anglii pod warunkiem, iż dłużnik wskazał we wniosku wierzycieli z Polski i wysokość długu stwierdzonego tytułem wykonawczym.

Jak sytuacja będzie wyglądać po wyjściu Wielkiej Brytanii z UE?

Należy jednak mieć na uwadze, że od 1 lutego 2020 roku obowiązywać zaczęła Umowa o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE i związany z nią okres przejściowy w relacjach UE-Zjednoczone Królestwo, który będzie trwać do końca 2020 roku. Okres przejściowy przewiduje utrzymanie obecnych relacji pomiędzy Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem na dotychczasowych warunkach, w tym ujętych ww. rozporządzeniem. Upadłości ogłoszone na terenie Wielkiej Brytanii do tego momentu będą wciąż bezpośrednio wykonalne w Polsce. Po upływie tego okresu (lub jego przedłużeniu, na co zezwala umowa maksymalnie jeden raz na maksymalnie 2 lata) dla wywołania tożsamych skutków konieczne będzie uznanie orzeczenia wydanego na terenie Wielkiej Brytanii w Polsce. Po przeprowadzeniu procedury uznania orzeczenia sądy, organy państwowe, komornicy sądowi i wierzyciele zobowiązani będą do przestrzegania i akceptacji skutków jakie ów orzeczenie wywołuje na terenie kraju pochodzenia, w omawianym przypadku Anglii.

