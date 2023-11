Alternatywna opinia lekarska w sporze z Towarzystwem Ubezpieczeniowym. Dlaczego warto?

Spory z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi występują bardzo często. Duża część z tych sporów wynika z przeciwstawnych stanowisk TU i osoby ubezpieczonej w zakresie oceny danego zdarzenia i jego skutków. TU podejmując decyzję w konkretnej sprawie, opiera się na posiadanej dokumentacji oraz opinii lekarskiej (stanowiska zaprezentowanego przez lekarza orzecznika). W dzisiejszej publikacji skupimy się na tym, kiedy i dlaczego warto jest posiadać alternatywną opinię lekarską w sporze z Towarzystwem Ubezpieczeniowym.

Korzyści płynące z posiadania alternatywnej opinii lekarskiej

W sytuacji, gdy na pierwszy rzut oka opinia lekarska jest godząca w nasze interesy (tzn. nie odzwierciedla faktycznych skutków danego zdarzenia, nie obejmuje wszystkich dolegliwości etc.), wówczas zasadnym jest skierowanie merytorycznych zarzutów w jej kierunku. Często jednak jedyną możliwością na realne wejście w polemikę z negatywną w naszej ocenie opinii lekarskiej, jest posiadanie alternatywnego stanowiska innego lekarza. Wówczas Towarzystwo Ubezpieczeniowe będzie posiadło dwie przeciwstawne opinie i finalnie będzie mogło zająć stanowisko w sprawie. Zawsze alternatywna opinia lekarska będzie możliwa do wykorzystania na drodze postępowania sądowego jako dowód w sprawie.

REKLAMA

Alternatywna opinia lekarska może:

korzystnie wpłynąć na zmianę stanowiska przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe;

być wykorzystana w ewentualnym procesie sądowym z Towarzystwem Ubezpieczeniowym;

dać pełniejszy pogląd na sytuację zdrowotną osoby ubezpieczonej;

doprowadzić do zmiany stanowiska zaprezentowanego w pierwotnej opinii przez lekarza orzecznika (takie sytuacje zdarzają się jednak bardzo rzadko).

Często jedyną drogą do prowadzenia faktycznej polemiki z TU jest posiadanie alternatywnej opinii lekarskiej w naszej sprawie

W praktyce posiadanie dwóch przeciwstawnych dokumentów powoduje, że spór może być prowadzony na wyższym merytorycznie poziomie. W takiej sytuacji TU nie powinno ograniczyć się wyłącznie do utrzymania swojej decyzji w mocy, powołując się na opinię swojego lekarza orzecznika, ale będzie musiało dokonać ponownej analizy naszej sytuacji. Zdarza się, że TU kieruje do lekarza orzecznika posiadane dokumenty i prosi o ponowne zajęcie stanowiska w sprawie przez pryzmat przedłożonych nowych dokumentów, opinii, dowodów etc.

Własna opinia lekarska – kto może sporządzić taki dokument

Z perspektywy wartości dowodowej najlepiej, aby taka opinia została sporządzona przez:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

uprawnionego lekarza ze specjalizacją, do której odnosi się nasz spór;

lekarza o renomowanej pozycji oraz z tytułami;

najlepiej lekarza, który dodatkowo jest biegłym sądowym w tym zakresie.

Powyższe są jedynie wskazówkami i nie muszą zostać spełnione, jednakże te wyliczenia dają większą pewność na fachowość wykonanej opinii i jej skutków dla toczącego się sporu z TU.

Własną opinię lekarską warto już mieć na etapie składania reklamacji na decyzję TU przy udziale Rzecznika Finansowego.

Podsumowanie

Posiadanie alternatywnej opinii lekarskiej jest istotne już na wstępnym etapie sporu z Towarzystwem Ubezpieczeniowym. Często sam Rzecznik Finansowy wskaże, że TU powinno odnieść się do obu opinii i uzasadnić swój wybór. Rzecznik Finansowy może również podjąć inne działania w kierunku pełnego wyjaśnienia danego zagadnienia. Niezależnie jednak od wyboru metody postępowania, posiadanie własnej opinii lekarskiej może zdecydowanie przyspieszyć dochodzenia realnych roszczeń od Towarzystwa Ubezpieczeniowego.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Infor.pl