Strona główna » Prawo » Wiadomości » ZUS może zmniejszyć świadczenie nawet o 900 złotych. Komu i dlaczego? Zmiana obowiązuje od 1 grudnia 2025 roku

ZUS może zmniejszyć świadczenie nawet o 900 złotych. Komu i dlaczego? Zmiana obowiązuje od 1 grudnia 2025 roku

02 grudnia 2025, 06:57
Małgorzata Masłowska
ZUS może zmniejszyć świadczenie nawet o 900 złotych. Komu i dlaczego? Zmiana obowiązuje od 1 grudnia 2025 roku
Choć seniorzy mogą pobierać przysługujące im świadczenia i jednocześnie być aktywni zawodowo, to jednak muszą przestrzegać określonych reguł. Limity, które są dla niektórych z nich ważne, zmieniają się co 3 miesiące. Nieuwaga może oznaczać zmniejszenie świadczenia nawet o ponad 900 zł.

Seniorzy mogą dorabiać, ale na jakich zasadach?

Wielu seniorów pozostaje aktywnych na gruncie zawodowym. Choć przechodzą na emeryturę, nadal pracują, choć często z obniżonym wymiarze. Ma to znaczenie nie tylko dla ich samopoczucia, ale również, a może nawet przede wszystkim, dla stanu ich budżetu domowego. Wiele świadczeń emerytalnych, które trafiają na kontach uprawnionych ma wysokość, która nie pozwala na spokojne życie bez obaw o stan konta. Dotyczy to w szczególności osób, które prowadzą jednoosobowe gospodarstwa domowe. Jednak czy każdy, kto zakończył już aktywność zawodową może dorabiać bez ograniczeń? Takie prawo mają osoby, które osiągnęły już wiek emerytalny, czyli na gruncie obecnie obowiązujących regulacji kobiety, które ukończyły 60 lat i mężczyźni, którzy ukończyli 65 lat. Te osoby mogą zarabiać bez ograniczeń i bez obaw o utratę przyznanych im świadczenia. Trzeba jednak zastrzec, że ten brak ograniczeń nie dotyczy osób, które pobierają dopłatę do minimalnej emerytury w nowym systemie emerytalnym. W tym przypadku, jeżeli ich przychód z pracy przekroczy kwotę podwyższenia, to świadczenie za dany okres zostanie wypłacone bez dopłaty.

Limitu przychodów nie stosuje się również do osób, które:
- mają prawo do emerytury częściowej,
- mają prawo do renty inwalidy wojennego, z tytułu pobytu w obozie i w miejscach odosobnienia lub renty rodzinnej po tych inwalidach,
- mają prawo do renty inwalidy wojskowego w związku ze służbą wojskową lub renty rodzinnej po żołnierzu, którego śmierć ma związek ze służbą wojskową
- pobierają renty rodzinne po uprawnionych do tych świadczeń.

Pobierając świadczenie pomostowe, trzeba pilnować limitów

W znacznie gorszej sytuacji są osoby, które pobierają tzw. świadczenia przedemerytalne nazywane też emeryturami pomostowymi. W odniesieniu do nich zastosowanie znajdują istotne ograniczenia. W przepisach określono limity, których osoby pobierające świadczenia pomostowe nie mogą przekroczyć, a które są skorelowane z wysokością przeciętnego wynagrodzenia. Za III kwartał 2025 roku wyniosło ono 8771,70 zł brutto i to właśnie ta kwota jest nową podstawą do dokonania niezbędnych w tym zakresie wyliczeń obowiązującą od grudnia. Oznacza to, że od 1 grudnia 2025 roku limity dorabiania do emerytury będą wnosiły:
- 11.403,30 zł brutto (130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2025 r.),
- 6140,20 zł brutto (70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2025 r.).

Będą one obowiązywały przez 3 miesiące, czyli do końca lutego 2026 roku.

Wzrost wskazanych kwot oznacza, że seniorzy będą mogli dorobić więcej bez obaw o utratę świadczenia. Muszą jednak pamiętać, że jeśli ich dochody przekroczą wskazane progi, ZUS zmniejszy odpowiednio wypłacane im świadczenie. Zastosuje przy tym maksymalne limity potrąceń. Do końca lutego 2026 roku będą one wynosiły:
- 939,61 zł – dla emerytury lub renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
- 704,75 zł – dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
- 798,72 zł – dla renty rodzinnej dla jednej osoby.

Źródło: INFOR
Prawo
