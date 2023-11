W sezonie grzewczym szkód spowodowanych przez pożary jest nawet trzy razy więcej niż latem

Rozpoczął się sezon grzewczy a wraz z nim pożary. Jednym z najczęstszych powodów ich powstawania w mieszkaniach jest zapalenie się sadzy kominowej. Od początku października strażacy zainterweniowali już z tego powodu ponad 1100 razy[1]. Czy Polacy ubezpieczają się od pożarów?

Sezon grzewczy to większa liczba pożarów

Niskie temperatury i nieprzychylna aura oznaczają, że miliony Polaków na dobre rozpoczęło już sezon grzewczy. Niestety, każdego roku o tej porze pojawiają się liczne doniesienia o pożarach i innych groźnych zdarzeniach będących konsekwencją użytkowania niskiej jakości pieców, lekceważenia obowiązku przeprowadzania regularnych przeglądów przewodów kominowych czy chociażby niefachowe przeróbki i brak odpowiedniej konserwacji sprzętów elektrycznych.

Co szczególnie alarmujące, liczba pożarów związanych z użytkowaniem nieprawidłowych urządzeń grzewczych z roku na rok rośnie. Z danych Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej wynika, że w 2022 roku strażacy wyjeżdżali do pożarów ponad 135 tysięcy razy, z czego aż 32 320 interwencji dotyczyło pożarów nieruchomości mieszkalnych.[2] Przyczyn takiego rozwoju wypadków jest kilka – wśród nich wymienia się zaniedbania właścicieli domów i mieszkań, którzy nie przeprowadzają regularnie przeglądów przewodów kominowych, na co od lat zwracają uwagę kominiarze. Jak podaje Krajowa Izba Kominiarzy w 2022 roku najczęstszą przyczyną pożarów była nieprawidłowa eksploatacja urządzeń grzewczych (46 proc.). To wzrost niemal o jedną szóstą o (16,4 proc.) w porównaniu do 2020 roku.[3]

Ubezpieczenie od pożaru nie jest powszechne

Alarmująca jest także jakość urządzeń, z jakich korzystają Polacy. Ponad dwie trzecie użytkowanych w Polsce kotłów na paliwo stałe mieści się w najniższej – trzeciej – klasie sprawności energetycznej lub poniżej - wynika ze statystyk Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Ogółem spośród blisko 9,8 mln już zewidencjonowanych źródeł ciepła w kraju aż 5,4 mln działa na paliwo stałe.[4]

Te statystyki znajdują odzwierciedlenie w danych, którymi dysponują ubezpieczyciele. – Z pewnością widoczny jest trend znacznego wzrostu liczby likwidacji szkód związanych z pożarami w domach w sezonie grzewczym. W tym okresie notujemy ich nawet trzy razy więcej niż latem – mówi Kordian Czuryłło, menadżer produktu w Warcie. – Co istotne, wiele osób nie do końca zdaje sobie sprawę z tego, że zagrożenie pożarowe może wiązać się nie tylko z użytkowaniem pieców czy butli gazowych. Częstą przyczyną jest również zapalenie się gniazdek elektrycznych spowodowanych samozapłonem np. ładowarek do telefonu czy hulajnogi elektrycznej, Jednocześnie nadal wielu Polaków nie korzysta nawet z podstawowego rodzaju ochrony finansowej na wypadek pożaru, jakim jest ubezpieczenie – dodaje.

Ważne Eksperci zalecają wykonywanie przeglądów kominiarskich minimum raz w roku, natomiast instalacje elektryczne powinny być sprawdzane co najmniej na 5 lat.

