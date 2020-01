5 rzeczy, które warto wiedzieć o ubezpieczeniach rolnych

O zainteresowaniu przedsiębiorców rolno spożywczych ofertą rynku ubezpieczeń decydują w dużej mierze złe doświadczenia sprzed kilkunastu lat. Ma to odzwierciedlenie w danych gromadzonych przez GUS w Rocznikach Statystycznych Rolnictwa. Choć w ostatniej dekadzie popularność polis dla rolników rośnie, to w zeszłym roku sprzedano ich jedynie 165 tys., to połowa liczby umów, które były zawierane na początku lat 90. Utrwalił się też, pogląd, że wypłacane w ramach polisy środki nie są w stanie pokryć strat. To nieprawda.

Owszem, biorąc pod uwagę koszt standardowych ubezpieczeń, może on stanowić istotną pozycję w budżecie przedsiębiorcy wpływającą na opłacalność produkcji. Należy jednak pamiętać, że likwidacja szkód, które mogą wystąpić np. w wyniku przymrozków, jest o wiele bardziej kosztowna od składki. Co więcej, ubezpieczyciele są otwarci na negocjacje, dzięki czemu można dopasować ochronę do potrzeb i możliwości finansowych ubezpieczonego.

Oto 5 zagadnień, o których warto pamiętać:

Ochrona jest mniej kosztowna od strat

Poziom stawek za ubezpieczenia rolne wzrósł w ostatnich latach, jednak mimo to są one znacząco niższe od strat finansowych, na jakie narażeni są przedsiębiorcy z powodu ewentualnej utraty zbiorów. Przykładowo, koszt pakietu podstawowych ryzyk upraw to zaledwie 2% wartości sumy ubezpieczenia (potencjalnych strat).

Ubezpieczenie to produkt elastyczny

Ubezpieczenia dla przedsiębiorców rolno-spożywczych to złożone produkty, obejmujące ochroną wiele aspektów działalności, które można konfigurować w zależności od potrzeb. Zapewniają ochronę na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń pogodowych zarówno w okresie wegetacji upraw, zbiorów, jak i w czasie przechowywania czy przetwarzania. Dzięki temu nawet w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych w danym roku przedsiębiorca będzie miał zapewniony odpowiedni poziom zysku. Polisę należy dopasować do charakteru działalności i związanych z nim ryzyk. Odpowiednie ich wyszczególnienie oraz skalkulowanie, jak wpływają na zarobek, może nawet znacząco odbić się na ostatecznej cenie ubezpieczenia.

Ubezpieczyciele są otwarci na negocjacje

Towarzystwa ubezpieczeń przychylnie patrzą na przedsiębiorców otwartych na dialog. Im więcej mają informacji na temat zakresu działalności, jej przebiegu czy stosowanych środków zaradczych, tym chętniej proponują zniżki. Pełne dane na temat przedsiębiorstwa pozwalają lepiej skalkulować ewentualność i wysokość odszkodowania, co zawsze ma odzwierciedlenie w cenie. Wpływ na nią mają również gotowość do samodzielnego pokrycia części potencjalnych szkód oraz współpraca z ekspertami od zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie.