Ubezpieczenie turystyczne a stan wojenny na Ukrainie

W związku z konfliktem na Morzu Azowskim na części terytorium Ukrainy wprowadzony został stan wojenny, który potrwa do 27 grudnia 2018 roku.MSZ Polski zaleca zachowanie szczególnej ostrożności podczas pobytu na Ukrainie, a wyjazd do niektórych jej regionów zdecydowanie odradza. Osoby planujące podróż do tego kraju powinny przed wyjazdem upewnić się, czy w miejscu pobytu będą mogły korzystać z ubezpieczenia turystycznego – nie zawsze będzie to możliwe!

Incydenty na Morzu Azowskim i będący ich rezultatem wzrost napięcia pomiędzy Ukrainą a Rosją spowodowały, że ukraiński parlament podjął decyzję o wprowadzeniu 30-dniowego stanu wojennego we wschodniej części kraju. Objęte nim zostały następujące obwody: czernihowski, chersoński, charkowski, doniecki, ługański, mikołajewski, odeski, sumski, winnicki i zaporoski. Co to oznacza dla Polaków wybierających się w podróż na Ukrainę?

- Nie da się ukryć, że w ostatnich latach ten kraj jest dość popularnym celem wyjazdów turystycznych. Dotyczy to przede wszystkim położonego blisko polsko-ukraińskiej granicy Lwowa, który znajduje się stosunkowo daleko od terytoriów będących bezpośrednim miejscem sporu pomiędzy Rosją a Ukrainą. Ich konflikt trwa od wielu miesięcy i dlatego spodziewamy się, że pomimo obecnego zaostrzenia sytuacji wiele osób, które skorzystały z oferty tanich linii lotniczych i zamierzały spędzić urlop np. we Lwowie, nie zrezygnuje ze swoich planów. Przed wyjazdem powinny zweryfikować, czy w razie wypadku lub problemów ze zdrowiem ich ubezpieczenie turystyczne na pewno zadziała na Ukrainie – mówi Andrzej Paduszyński, Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Indywidualnych w Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group.

Ochrona zadziała, ale… nie wszędzie i nie zawsze

Ukraina i bez konfliktu zbrojnego jest często postrzegana przez ubezpieczycieli jako tzw. kraj wysokiego ryzyka. Z reguły jednak zaliczana jest do grona innych europejskich państw, na terenie których można korzystać z kupionego w Polsce ubezpieczenia turystycznego.

- Polisa jest tak naprawdę jedyną możliwością uzyskania przez Polaków pokrycia kosztów leczenia, lekarstw, pobytu w szpitalu czy ratownictwa medycznego, gdy w związku z chorobą lub wypadkiem na Ukrainie zajdzie taka potrzeba. Trzeba pamiętać, że w tym państwie nie obowiązuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), którą polscy turyści masowo zabierają w ostatnich latach w zagraniczne podróże – zauważa Andrzej Paduszyński z towarzystwa ubezpieczeń Compensa.