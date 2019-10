Jak interpretować wyrok TSUE dla kredytów indeksowanych i denominowanych?

Wyrok TSUE wiąże dla kredytów indeksowanych i denominowanych

Wyrok TSUE wiąże dla kredytów indeksowanych i denominowanych – jednak nieco inaczej powinna przebiegać jego implementacja w przypadku umów kredytów indeksowanych, a inaczej denominowanych. Wynika to z tego, jakie znaczenie w umowie sąd nada postanowieniom odsyłającym do tabel kursowych banku, których nie można zastąpić kursem średnim NBP lub kursem rynkowym.

TSUE dla kredytów indeksowanych

Wyrok TSUE odnośnie kredytów indeksowanych w zakresie możliwości dalszego obowiązywania umowy należy interpretować w ten sposób, że sąd krajowy, powinien ocenić czy usunięcie postanowień odsyłających do tabel kursowych banku – które dookreślają i są nierozerwalnie związane z indeksacją – prowadzi do zmiany przedmiotu głównego umowy. Jeśli tak, to stwierdzić jej nieważność – uwzględniając kryteria obiektywne, tj. obowiązujące przepisy prawa, a nie wolę konsumenta.

Zatem kwestią kluczową w sporach będzie to aby wykazać, że postanowienia odsyłające do tabel kursowych oraz indeksacja określają przedmiot główny. Obecnie panuje rozbieżność orzecznicza w tym względzie, także na gruncie orzeczeń Sądu Najwyższego.

„Wydaje się, że walka w polskich sądach – dotycząca kredytów indeksowanych – będzie teraz o to, czy postanowienia odsyłające do tabel kursowych określają przedmiot główny, tudzież czy dookreślają ten przedmiot główny – oraz czy bez nich umowa może pozostać w mocy. Tylko bowiem w takim przypadku możliwe jest stwierdzenie nieważności umowy. Umowa bez przedmiotu głównego nie może istnieć – jak wskazał TSUE. Uznanie, że są to postanowienia dodatkowe będzie prowadziło do złotówek plus LIBOR. Jednak twierdzenie, że jest to świadczenie dodatkowe, jest bardzo niebezpieczne dla konsumenta – bo może on nie skorzystać z dobrodziejstwa wyroku TSUE, który idzie w kierunku nieważności” – komentuje mec. Barbara Garlacz.

TSUE dla kredytów denominowanych

Wyrok TSUE odnośnie kredytów denominowanych w zakresie możliwości dalszego obowiązywania umowy należy interpretować w ten sposób, że w razie uznania przez sąd krajowy, iż postanowienia odsyłające do tabel kursowych banku wchodzą w zakres przedmiotu głównego – sąd krajowy po prostu powinien stwierdzić nieważność takiej umowy, również stosując kryterium obiektywne.

„W tej umowie odesłania do tabel kursowych wprost określają przedmiot główny, a ich usunięcie z umowy nie zmienia przedmiotu głównego. Bez tych odesłań – przedmiotu głównego po prostu nie ma. Zatem tu ocena sądu będzie łatwiejsza” – uważa mec. Barbara Garlacz