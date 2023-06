Jak przygotować się na nadchodzący wyrok TSUE?

15 czerwca poznamy decyzję Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w najważniejszej dla frankowiczów sprawie! Wyrok TSUE ma rozstrzygnąć, czy bank może pobierać od kredytobiorców frankowych wynagrodzenie za korzystanie z kapitału. Da odpowiedź także w niejasnej dotąd kwestii, czy spłata raty może być zawieszona na czas postępowania sądowego przeciwko bankowi. Jeśli decyzja będzie korzystna dla frankowiczów, a wiele na to wskazuje, warto już teraz przygotować się do złożenia pozwu.

Frankowicze kontra banki

Przypomnijmy, że sprawa trafiła do TSUE już w październiku poprzedniego roku. Podniesiona przez banki kwestia pobrania wynagrodzenie za korzystanie z kapitału z pewnością przystopowała w działaniach wiele osób z kredytem frankowym. Jednak już dziś można mieć nadzieję, że wyrok Trybunału będzie korzystny dla konsumentów.

Światło na kwestię rozstrzygnięcia sprawy frankowej w Polsce rzuca wypowiedź Rzecznika Generalnego TSUE. Jego zdaniem banki nie mogą dochodzić od kredytobiorców tego typu roszczeń. W sytuacji unieważnienia umowy kredytowej w CHF, bankom przysługuje jedynie zwrot kapitału, czyli udzielonego kredytu. Jeśli banki stosowały nieuczciwe warunki, powinny dziś zmierzyć się z ich konsekwencjami.

Możliwe scenariusze wyroku TSUE

Decyzja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej prawdopodobnie będzie korzystna dla frankowiczów, ale nie wiemy, jak bardzo jednoznaczna. Możliwym scenariuszem może być nie tylko odmowa pobierania przez banki wynagrodzenia za korzystanie z kapitału, ale także zgoda na dochodzenie takiego roszczenia ze strony pokrzywdzonych kredytobiorców frankowych. W takiej sytuacji frankowicze zyskaliby jeszcze więcej - banki byłyby zmuszone wypłacić dodatkowe odsetki. Konsekwencją takiego scenariusza byłyby z pewnością masowe pozwy do sądów o unieważnienie umowy kredytowej. Sprawdziłoby się polskie przysłowie: "Kto pod kim dołki kopie, sam w nie wpada."

Pozytywny wyrok TSUE może mieć również formę zbliżoną do wspomnianej opinii Rzecznika Generalnego. Trybunał orzeknie, że banki nie mają prawa do pobierania opłaty za bezumowne korzystanie z kapitału, a dalsze kwestie pozostawi do rozstrzygnięcia polskim sądom.

Ugoda z bankiem - czy na pewno lepsza niż proces?

Pozytywnej decyzji TSUE spodziewają się zapewne same banki. Już teraz ruszyła kampania „Ugoda lepsza niż proces”. Niewątpliwie można znaleźć korzyści w zawarciu ugody z bankiem, ale czy rzeczywiście jest ona lepsza niż złożenie pozwu do sądu? Ugoda jest korzystna głównie dla banków. Jej koszt jest dla nich znacząco mniejszy niż w przypadku unieważnienia umowy. Kredytobiorca frankowy na dobrowolnym porozumieniu z bankiem zyska prawdopodobnie dużo mniej niż w przypadku złożenia pozwu. Wszystko zależy od zaproponowanych warunków ugody i jego sytuacji finansowej. Szacuje się, że zyski z wyroku sądowego mogą być nawet kilkukrotnie wyższe!

Dziś linia orzecznicza jest już bardzo wyraźna - z naszego doświadczenia widać, że około 98 proc. spraw frankowych uzyskuje prawomocny wyrok sądu unieważniający kredyt frankowy. Otwarcie sporu z bankiem to obecnie ryzyko bardzo minimalne.

Warto zacząć działać już dziś!

Nawet niepewna dotąd sytuacji nie zniechęciła frankowiczów do składania pozwów przeciwko bankom. W samym 2022 roku polskie sądy wydały prawie 10 tys. wyroków. W 97 proc. były to wyroki korzystne dla posiadaczy kredytów w CHF. Jeśli orzeczenie TSUE okaże się pozytywne dla frankowiczów, polskie sądy czeka fala pozwów! 15 czerwca 2023 r. będzie przełomowym dniem dla wszystkich osób z kredytem frankowym. Oznacza to, że warto zacząć przygotowania już dziś!

Zalecamy skorzystać ze wsparcia profesjonalistów w tej dziedzinie, udzielających kompleksowej pomocy prawnej. Działania należy zacząć od sprawdzenia zapisów umowy kredytowej, czy istnieją podstawy do złożenia pozwu. Po jej weryfikacji powinna zostać oceniona sytuacja posiadacza kredytu i wskazane możliwe kierunki działania oraz zyski, na jakie może liczyć.