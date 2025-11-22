REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Praca » Praca » Czas pracy » Wigilia 2025 dniem wolnym od pracy, ale nie dla wszystkich. Kto musi pracować? Te osoby nie będą zadowolone...

Wigilia 2025 dniem wolnym od pracy, ale nie dla wszystkich. Kto musi pracować? Te osoby nie będą zadowolone...

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
22 listopada 2025, 19:50
[Data aktualizacji 24 listopada 2025, 08:49]
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
Wigilia, święta, praca, praca w święta, choinka, dokumenty
Rewolucja w kalendarzu! Wigilia 2025 dniem wolnym od pracy, ale nie dla wszystkich. Kto musi pracować? Te osoby nie będą zadowolone...
VGstockstudio
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

24 grudnia 2025 roku zapisze się w historii polskiego prawa pracy jako data przełomowa. Po latach dyskusji, Wigilia Bożego Narodzenia oficjalnie dołącza do katalogu dni ustawowo wolnych od pracy. To ogromna ulga i prezent dla milionów Polaków. Jednak nie wszyscy będą mieli tego dnia wolne. Kto będzie musiał pracować?

Ta długo wyczekiwana zmiana, wprowadzona nowelizacją ustawy, zwiększa liczbę świąt wolnych od pracy do czternastu, stawiając Polskę w jednym rzędzie z wieloma krajami europejskimi, gdzie 24 grudnia jest już dniem świątecznym.

REKLAMA

Kto powita wolną Wigilię 2025 z radością?

Zdecydowana większość pracowników zatrudnionych na umowę o pracę zyska dodatkowy, płatny dzień wolny. Dotyczy to w szczególności:

  • Pracowników biurowych i administracyjnych: Większość firm i urzędów będzie tego dnia zamknięta.
  • Pracowników handlu: Nowelizacja wprowadza bezwzględny zakaz handlu w Wigilię, działający analogicznie jak w niedziele niehandlowe. Oznacza to, że duże sklepy, markety i galerie handlowe pozostaną zamknięte przez cały dzień. Jest to zmiana kluczowa dla tej grupy zawodowej, która do tej pory pracowała w skróconym wymiarze czasu.

Wigilia 2025, która wypada w środę, w połączeniu z wolnymi dniami świątecznymi (czwartek i piątek), stwarza wyjątkową okazję do długiego, pięciodniowego odpoczynku.

Wyjątki od reguły: Kto musi pracować w Wigilię 2025?

Choć ustawa zapewnia wolne dla większości, praca w niektórych sektorach musi być kontynuowana ze względu na konieczność zapewnienia ciągłości funkcjonowania państwa i zaspokajania podstawowych potrzeb ludności. Wolna Wigilia nie obejmie więc:

  1. Służb publicznych i medycznych. Praca w ten dzień będzie dozwolona w sytuacjach określonych w art. 151¹⁰ Kodeksu pracy, a więc m.in. w przypadku: Akcji ratowniczych (straż pożarna, służby ratownicze), służby zdrowia (szpitale, placówki zapewniające całodobową opiekę medyczną, dyżurujące apteki), służb mundurowych (policja, wojsko), transportu i komunikacji (komunikacja miejska, transport lotniczy i kolejowy).
  2. Branży usługowej i ciągłej. Praca jest dozwolona także w: ruchu ciągłym i przy pracy zmianowej (np. energetyka, zakłady produkcyjne o ciągłym cyklu pracy), gastronomii i hotelarstwie (restauracje, hotele), przedsiębiorstwach komunalnych, placówkach kulturalnych, oświatowych i turystycznych (o ile prowadzą działalność).
  3. Wybranych placówek handlowych. Mimo zakazu handlu, ustawa o ograniczeniu handlu przewiduje wyjątki. Otwarte mogą pozostać m.in.: Stacje paliw, apteki i punkty apteczne (w ramach dyżurów), placówki, w których przeważa handel prasą, biletami, pamiątkami, dewocjonaliami lub kwiatami, piekarnie, cukiernie i lodziarnie, placówki pocztowe, a także małe sklepy, gdzie za ladą stoi osobiście właściciel (lub korzysta z nieodpłatnej pomocy rodziny, która nie jest zatrudniona w firmie).

Pracownik na umowie cywilnoprawnej – Szara Strefa

Należy pamiętać, że nowe przepisy dotyczące dni ustawowo wolnych od pracy odnoszą się bezpośrednio do osób zatrudnionych na podstawie Kodeksu pracy (umowa o pracę). Osoby pracujące na umowach cywilnoprawnych (zlecenie, o dzieło) nie są automatycznie objęte tym prawem. To, czy otrzymają wolne w Wigilię, zależy wyłącznie od zapisów ich umowy lub od dobrej woli i decyzji zleceniodawcy.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Sankcje za złamanie prawa

Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) zapowiada kontrole, a pracodawcy, którzy złamią zakaz zatrudniania pracowników w handlu 24 grudnia, muszą liczyć się z surowymi karami finansowymi, sięgającymi nawet 100 000 zł. Za bezprawne nakłanianie do pracy w Wigilię poza sektorem handlowym grozi grzywna do 30 000 zł. Wigilia 2025 to moment, w którym polski kalendarz świąt zyskał nowy, cenny dzień wolny. Choć wyjątki są niezbędne, by zapewnić ciągłość kluczowych usług, większość Polaków po raz pierwszy spędzi ten czas bez zawodowego pośpiechu.

Powiązane
ZUS wypłaca wsparcie finansowe dla osób po 56 roku życia - 1893,41 zł miesięcznie! Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać to świadczenie?
ZUS wypłaca wsparcie finansowe dla osób po 56 roku życia - 1893,41 zł miesięcznie! Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać to świadczenie?
Od kiedy istnieje renta alkoholowa? Jak załatwić świadczenie dla uzależnionych od alkoholu? Jakie warunki trzeba spełnić, żeby ją otrzymać? Ile wynosi? Jaka to kwota netto? Jaki wniosek złożyć?
Od kiedy istnieje renta alkoholowa? Jak załatwić świadczenie dla uzależnionych od alkoholu? Jakie warunki trzeba spełnić, żeby ją otrzymać? Ile wynosi? Jaka to kwota netto? Jaki wniosek złożyć?
Ferie zimowe dla seniorów z dofinansowaniem. Mogą otrzymać ponad 3000 zł!
Ferie zimowe dla seniorów z dofinansowaniem. Mogą otrzymać ponad 3000 zł!
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Od umowy zlecenia czasami nie płaci się podatku według skali. Od czego to zależy? Warto znać przepisy, by nie popełnić tego błędu
24 lis 2025

W 2026 roku umowy cywilnoprawne, w tym umowa zlecenia, mają znaleźć się pod specjalnym nadzorem organów Państwowej Inspekcji Pracy. Warto więc pamiętać o tym, że czasami ich rozliczanie podlega szczególnym zasadom.
Czy chory pracownik musi przywieźć laptop do firmy? Sprzęt stanowi własność pracodawcy, a z przepisów wynika, jak trzeba postępować
23 lis 2025

Czy na czas swojej nieobecności pracownik musi zwrócić do firmy laptop i telefon? Trzeba pamiętać o przestrzeganiu prostych zasad, w tym tej, że udostępnione pracownikowi narzędzia pracy stanowią własność pracodawcy.
Czy pracodawca odbierze pracownikowi ryczałt za pracę zdalną w czasie urlopu? Nie zawsze i nie każdemu. Od czego to zależy?
24 lis 2025

Czy nieobecność w pracy oznacza wypłatę ryczałtu za pracę zdalną w obniżonej wysokości? W obowiązujących przepisach nie znajdziemy jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Jak więc prawidłowo postępować? Trzeba przemyśleć to zawczasu.
Czasami pracodawca musi się zgodzić na udzielenie urlopu bezpłatnego, a innym razem nie. Dlaczego tak jest? Warto znać zasady
23 lis 2025

Na jakich zasadach pracownicy mogą korzystać z urlopu bezpłatnego? Warto znać te przepisy, bo wynika z nich, że czasami pracodawca musi się zgodzić na udzielenie, a innym razem nie. Znajomość zasad pozwoli uniknąć zaskoczenia.

REKLAMA

Pracodawca nie może odmówić udzielenia urlopu opiekuńczego. Ale zapłacić za niego nie musi.
23 lis 2025

Urlop opiekuńczy funkcjonuje już ponad 2 lata, jednak ze względu na to, że nie jest powszechnie wykorzystywany, nie każdy wie, na jakich zasadach można z niego skorzystać. Warto znać przepisy, by wiedzieć, na co można liczyć.
Żeby rozwiązać umowę o pracę, musi istnieć prawdziwa i istotna przyczyna. Trzeba też pamiętać, aby ją odpowiednio wskazać w oświadczeniu
23 lis 2025

Każda ze stron umowy o pracę może ją rozwiązać za wypowiedzeniem. Jednak trzeba pamiętać o tym, że trwałość stosunku pracy podlega szczególnej ochronie. To sprawia, że pracodawca jako podmiot profesjonalny musi w takim wypadku pamiętać o dopełnieniu szczególnych formalności.
Te kwoty pracodawca odliczy z pensji pracownika. Ochrona wynagrodzenia ich nie obejmuje. Dlaczego?
23 lis 2025

Jak powinien postąpić pracodawca, jeśli wypłaci pracownikowi wyższe wynagrodzenie niż należne? W przepisach przewidziano specjalną regulację, która pozwala na dokonanie odliczenia, ale tylko na ściśle określonych zasadach. Jak trzeba zrobić to poprawnie?
Pracownik rozwiąże umowę, a pracodawca będzie mógł starać się o odszkodowanie. Jakie warunki muszą być spełnione?
23 lis 2025

Zarówno pracodawca, jak i pracownik mogą rozwiązać umowę o pracę za wypowiedzeniem. Jednak robiąc to, muszą przestrzegać określonych zasad, by nie narazić się na konieczność wypłacenia drugiej stronie odszkodowania. O co chodzi?

REKLAMA

Wigilia 2025 dniem wolnym od pracy, ale nie dla wszystkich. Kto musi pracować? Te osoby nie będą zadowolone...
22 lis 2025

24 grudnia 2025 roku zapisze się w historii polskiego prawa pracy jako data przełomowa. Po latach dyskusji, Wigilia Bożego Narodzenia oficjalnie dołącza do katalogu dni ustawowo wolnych od pracy. To ogromna ulga i prezent dla milionów Polaków. Jednak nie wszyscy będą mieli tego dnia wolne. Kto będzie musiał pracować?
Czy pracować zdalnie trzeba z domu? Czy pracodawca może się nie zgodzić na zmianę miejsca pracy zdalnej?
22 lis 2025

Czy pracę zdalną można wykonywać tylko z domu, czy pracodawca może zgodzić się na wykonywanie jej również w innym miejscu? Zasady tej formy współpracy wciąż budzą wątpliwości, a stosunki pracodawców i pracowników bywają na tej linii napięte.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA