Oprocentowanie lokat i kont oszczędnościowych - koniec marca 2026 [Ranking - tabela]
W marcu 2026 r. przybyło wiele złych informacji dla osób oszczędzających. Inflacja spowodowana konfliktem na Bliskim Wschodzie już zaczyna drenować nasze portfele, a żeby tego było mało w marcu oprocentowanie lokat dalej wyraźnie spadało. Niższe oprocentowanie detalicznych obligacji skarbowych w kwietniu zapowiedział już też Minister Finansów. Nawet wobec ogłoszonego przez rząd programu interwencyjnego (tzw. „CPN”) oszczędzający mogą mieć mieszane uczucia - pisze Bartosz Turek.
Jakie oprocentowanie depozytów bankowych w marcu 2026 r.
4,5% - tyle wynosi obecnie średnie oprocentowanie najlepszych lokat i rachunków oszczędnościowych. To mniej niż przed miesiącem i wyraźnie mniej niż przed rokiem (o ponad 1 pkt. proc.). W ostatnich tygodniach 8 instytucji zdecydowało o obniżeniu oprocentowania najbardziej kuszących promocyjnych depozytów.
Najbardziej wytrwali poszukiwacze depozytowych promocji wciąż mogą znaleźć oferty kuszące oprocentowaniem na poziomie 7%. Co prawda promocje te są wybitnie limitowane, ale wciąż jeszcze walczą one o względy nowych klientów chcących przynajmniej na chwilę zdeponować niewygórowane kwoty, a którzy przy tym nie obawiają się dołączenia do listy comiesięcznych czynności kilku dodatkowych operacji np. przelewu czy płatności nową kartą.
Zasady tworzenia rankingu najlepszych lokat i rachunków oszczędnościowych:
Do zestawienia trafiają maksymalnie dwa depozyty z danego banku. Chodzi o „czyste depozyty”. Pomijam więc oferty, w ramach których np. ponosimy dodatkowe ryzyko inwestowania w fundusze inwestycyjne, zaciągamy kredyt na zakup auta lub w pakiecie z lokatą bierzemy kartę kredytową. W rankingu zbieram co miesiąc informacje o najlepiej oprocentowanych lokatach, ale też rachunkach oszczędnościowych. Skupiam się na takich, w ramach, których powierzamy pieniądze na maksymalnie 12 miesięcy oraz takich, które przeznaczone są dla szerokiego grona klientów (pomijam oferty z limitami wiekowymi czy dedykowane dla najzamożniejszych osób). Do tego lokata lub rachunek oszczędnościowy muszą podlegać pod gwarancję BFG (lub identycznej instytucji z innego kraju UE). Przyjmuję oferty, w ramach których trzeba skorzystać z produktów dodatkowych (konta, karty, a nawet ubezpieczenia), ale tylko wtedy, gdy można z nich zrezygnować lub uniknąć kosztów aktywnie korzystając z karty lub konta.
Trochę lepiej sprawa zaczyna wyglądać w przypadku depozytów z oprocentowaniem na poziomie około 5-6%. Co prawda one też bywają zarezerwowane dla nowych klientów, ale częściej banki stawiają warunek, że dotychczasowym klientom lepiej oprocentują oszczędności, jeśli ci przeleją na konto nowe pieniądze. Bardzo często wymagane jest przy tym posiadanie konta i karty oraz aktywne z nich korzystanie, oraz wyrażenie zgody na kontakt w sprawie sprzedaży innych produktów lub usług. W zamian dostajemy jednak możliwość ulokowania pieniędzy np. na kilka miesięcy, a do tego maksymalne kwoty depozytów zaczynają się w okolicy kilkudziesięciu tysięcy złotych, a kończą przy 400 tysiącach.
Przeciętny oszczędzający na promocje już nie poluje
Któż więc nie chciałby zarobić na lokacie 7, 6 czy chociaż 5%? Okazuje się, że większość oszczędzających omija takie promocje. Jeśli bowiem spojrzymy na dane NBP na temat oprocentowania faktycznie zakładanych lokat, to okaże się, że w styczniu br. przeciętna lokata oprocentowana była na 3,29%. To ponad dwa razy mniej niż w przypadku czołowych promocyjnych depozytów. Najgorzej jest w przypadku faktycznie zakładanych lokat na okresy dłuższe niż rok. Tam w styczniu br. stawka spadła już do niewiele ponad 2,5%.
Te dane najlepiej dowodzą, że choć promocyjne depozyty budzą emocje, to jest to jedynie wycinek rynku. Wszystko dlatego, że niewielka jedynie część klientów znajduje satysfakcję w wyszukiwaniu depozytowych promocji, a do tego są w stanie spełnić wszystkie stawiane przez banki wymagania.
Seria złych informacji dla oszczędzających
To, że oprocentowanie bankowych depozytów konsekwentnie spada, a tym samym jest dziś najniższe mniej więcej od połowy 2022 roku to tylko jedna ze złych informacji, które w marcu mogły ciążyć na samopoczuciu oszczędzających. W tym samym czasie przecież szybko rosnące ceny paliw na stacjach malują przed nami perspektywę, w której inflacja z dotychczasowego poziomu nieznacznie tylko przekraczającego 2%, już w danych za marzec wzrosnąć może do około 3-4%.
Z jednej więc strony warunki depozytów są pogarszane, a z drugiej tempo, w którym pieniądze tracą swoją siłę nabywczą przyspieszyło. Niestety do tej układanki dołącza też Minister Finansów, który już zapowiedział, że od kwietnia sprzedawać będzie detaliczne obligacje skarbowe z niższym niż dotychczas oprocentowaniem. Stawki w przypadku papierów rocznych czy dwuletnich zmieniają się w krok za marcowym cięciem stóp procentowych i trudno się było takiego ruchu nie spodziewać. Od kwietnia niższe (o od 0,2 do 0,25 pkt. proc) będzie jednak też naliczane w pierwszym okresie odsetkowym oprocentowanie w przypadku papierów czteroletnich i dłuższych.
Nazwa produktu
Oprocen- towanie w skali roku
Max kwota z danym oprocen- towaniem
Okres lokaty lub promocyjnego oprocentowania
Oferta dla nowych klientów lub środków?
Wymagane produkty dodatkowe
BOŚ
Konto cyfrowy zysk
7,00%
15 tys. zł
do 19.03.2026
tak
-
BNP Paribas
Konto pełne marzeń
7,00%**
1 tys. zł
maksymalnie do 30.04.2026
nie
konto, aplikacja mobilna**
BNP Paribas
Konto lokacyjne
7,00%**
50 tys. zł
maksymalnie do 30.04.2026
tak
konto**
Nest Bank
Lokata witaj
6,60%**
25 tys. zł
6 miesięcy
tak
konto
Nest Bank
Nest konto oszczędnościowe
6,60%**
25 tys. zł
90 dni
tak
konto
Credit Agricole
Lokata powitalna
6,50%**
100 tys. zł
3 x 30 dni
tak
konto**
VeloBank
Elastyczne konto oszczędnościowe
6,00%**
50 tys. zł
3 miesiące
tak
konto**
VeloBank
Lokata dla aktywnych
6,00%**
50 tys. zł
6 miesięcy
tak
konto**
ING Bank Śląski
OKO (bonus na start)
5,50%**
<400 tys.zł
3 miesiące
tak
konto
Alior Bank
Konto oszczędnościowe na start
5,20%*
30 tys. zł
4 miesiące
tak
konto, aplikacja mobilna**
mBank
Moje cele
5,10%
25 tys. zł
90 dni
tak
konto**
Bank Pekao
Konto oszczędnościowe
5,00%
100 tys. zł
3 miesiące
tak
konto**
Lokata dla Ciebie
5,00%*
50 tys. zł
3 miesiące
tak
konto**
ING Bank Śląski
OKO (bonus)
5,00%**
400 tys. zł
3 miesiące
tak
konto
Bank Millennium
Oszczędnościowe profit
5,00%**
200 tys. zł
91 dni
tak
konto**
Alior Bank
Konto mega oszczędnościowe
4,80%**
200 tys. zł
3 miesiące
tak
konto**
Inbank
Lokata na start
4,50%
50 tys. zł
3 miesiące
tak
-
UniCredit
Konto oszczędnościowe
4,50%
bez limitu
do 3.05.2026 r.
nie
konto
UniCredit
Lokata
4,00%
25 mln zł
12 miesięcy
nie
konto
Toyota Bank PL
Lokata plus
4,00%
10x100tys.zł
6 miesięcy
nie
konto**
mBank
konto oszczędn. na nowe środki
4,00%
500 tys. zł
90 dni
tak
konto
BOŚ
Lokata na nowe środki (BOŚBank24)
4,00%
bez limitu
1 miesiące
tak
konto
Santander Bank Polska
Konto multi oszczędnościowe
4,00%
100 tys. zł
do 29.04.2026 r.
tak
konto**
Citi Bank Handlowy
Twoja Lokata
4,00%**
20 tys. zł
3 miesiące
tak
konto**
BFF
Lokata facto
4,00%
bez limitu
3 miesiące
nie
-
BFF
Lokata facto
4,00%
bez limitu
6 miesięcy
nie
-
Toyota Bank PL
Lokata plus
3,90%
10x100tys.zł
3 miesiące
nie
konto**
Inbank
Lokata standardowa
3,90%
1 mln zł
6 miesięcy
nie
-
PKO BP
Rachunek oszczędnościowy plus
3,75%
250 tys. zł
90 dni
tak
konto
Santander Consumer Bank
Lokata Online Nowe Środki
3,70%*
100 tys. zł
4 miesiące
tak
-
Santander Consumer Bank
Lokata mobilna nowe środki
3,70%*
100 tys. zł
4 miesiące
tak
aplikacja mobilna
PKO BP
Lokata na nowe środki
3,50%
3x250 tys.zł
3 miesiące
tak
konto**
Citi Bank Handlowy
Konto super oszczędnościowe
3,50%
20 tys. zł
zmienne
nie
konto**
Bank Millennium
Lokata na nowe środki
3,50%
bez limitu
6 miesięcy
tak
konto**
Credit Agricole
Lokata na nowe pieniądze
3,00%
100 tys. zł
90 dni
tak
konto**
Bank Pocztowy
Lokata standardowa
2,75%**
bez limitu
3 miesiące
nie
konto
Bank Pekao
Lokata standardowa
2,00%
bez limitu
3 miesiące
nie
konto**
Bank Pocztowy
Konto oszczędnościowe
0,75%**
bez limitu
3 miesiące
tak
konto, karta**
*Należy wyrazić zgody marketingowe
**Wymagania dla wyższego oprocentowania lub uniknięcia kosztów (np. wpływy, transakcje płatnicze, minimalne saldo, korzystanie z aplikacji, zgody marketingowe)
Opracowanie bartoszturek.pl na podstawie ankiet (termin nadsyłania odpowiedzi 26.03.2026) oraz stron internetowych banków
Mieszane uczucia oszczędzających wobec „CPN”?
Nawet zapowiedziane przez rząd obniżki cen paliw to informacja, która finalnie oznaczać może niższe oprocentowanie oszczędności. Dlaczego? Jeśli faktycznie obniżka akcyzy i VAT doprowadzi do spadku cen na stacjach, to nie tylko oznacza to, że inflacja będzie niższa, ale też jest szansa, że nie zostanie z nami na dłużej. Chodzi o to, że niższe ceny paliw będą słabszym impulsem do podnoszenia cen innych dóbr i usług czy nawet wygenerują one mniejszą presję pracowników na podwyżki wynagrodzeń. W efekcie Rada Polityki Pieniężnej będzie miała mocniejsze podstawy do tego, aby w najbliższych miesiącach pozostawić stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Na pierwszy rzut oka jest to bardzo dobra perspektywa. Z punktu widzenia przynajmniej nominalnego oprocentowania oszczędności sytuacja wygląda gorzej. Jeśli bowiem koszt pieniądza (poziom stóp procentowych) się nie zmieni, to szanse na wyższe oprocentowanie oszczędności spada. W praktyce należałoby jednak patrzeć nie tylko na nominalne oprocentowanie, ale na realne, a więc takie po potraceniu inflacji. Tego niestety jak rządowa interwencja wpłynie na realny poziom oprocentowania lokat przewidzieć nie sposób. Jest jednak nadzieja, że jeśli skutecznie uda się przeciwdziałać wzrostowi, a tym bardziej zakotwiczeniu inflacji, to obniżenie cen paliw może ograniczyć koszty konfliktu na Bliskim Wschodzie również dla oszczędzających.
Nie zmienia to jednak faktu, że perspektywa kolejnych miesięcy wydaje się dla oszczędzających szczególnie nieciekawa. Już dziś można się spodziewać, że raportowana przez GUS inflacja za marzec może być na poziomie 3-4%. Z drugiej strony już na początku br. oprocentowanie faktycznie zakładanych rocznych lokat wyniosło 3,08% (dane NBP), a było to przecież jeszcze przed marcowym cięciem stóp procentowych.
Z punktu widzenia oszczędzających liczby te z łatwością można odczytywać jako przepis na kolejny okres realnych strat na lokatach. Chodzi o czas, w którym przeciętny depozyt „nie nadąża” za inflacją. Przecież żeby co najmniej zachować siłę nabywczą kapitału przy inflacji na poziomie 3% potrzebny jest depozyt oprocentowany na 3,7%. Przy inflacji na poziomie 4% niezbędna stawka oprocentowania rośnie co do najmniej 5% w skali roku. Taka sytuacja może powodować, że oszczędzający aktywniej poszukiwać będą co najmniej promocyjnych depozytów albo alternatywy dla swoich oszczędności, która zwykła lepiej radzić sobie z inflacyjnymi zawirowaniami.
Bartosz Turek, niezależny analityk
