Umowa zlecenie 2019 - zmiany

Minimalna stawka godzinowa 2019 r.

W 2019 r. przy wykonywaniu pracy na podstawie zlecenia obowiązuje nowa minimalna stawka godzinowa. W świetle § 2 rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r. od dnia 1 stycznia 2019 r. minimalna stawka godzinowa wynosi 14,70 zł. Wynagrodzenie zleceniobiorcy powinno więc być określone w taki sposób, aby nie wynosiło mniej niż 14,70 zł. W przypadku ustalenia niższego wynagrodzenia należy wyrównać je do kwoty stawki minimalnej. W celu ustalenia odpowiedniej wysokości wynagrodzenia danego zleceniobiorcy umowa powinna zawierać określenie sposobu potwierdzenia liczby godzin wykonania zlecenia. Jeśli jednak brak jest takiego zapisu w umowie, przyjmujący zlecenie dostarcza zleceniodawcy informację potwierdzającą liczbę godzin wykonania zlecenia jeszcze przed terminem wypłaty.

Minimalna stawka godzinowa obowiązywała także w 2018 r., ale wynosiła wówczas 13,70 zł.

Zrzeszanie się w ramach związków zawodowych

Ponadto od początku 2019 r. osoby wykonujące pracę na podstawie zlecenia mogą tworzyć i wstępować do związków zawodowych. Katalog osób, którym się to umożliwia, został bowiem powiększony o wszystkie osoby wykonujące prace zarobkowe. Związkowcy członkowie zarządu będący jednocześnie zleceniobiorcami mają prawo do płatnego zwolnienia od pracy zawodowej na okres kadencji oraz na czas niezbędny do wykonania czynności doraźnej, niedającej się wcześniej przewidzieć. Za okres zwolnienia należy się wynagrodzenie w wysokości przeciętnego wynagrodzenia obliczanego na podstawie ostatnich 6 miesięcy. Jeśli dana osoba wykonywała zlecenie krócej niż przez 6 miesięcy, przeciętne wynagrodzenie oblicza się, biorąc pod uwagę wszystkie miesiące pracy. W przypadku pracy w niepełnym wymiarze godzin takie wynagrodzenie obniża się proporcjonalnie do liczby przepracowanych godzin.

Okres zwolnienia nie wydłuża umowy zlecenia.

Ochrona związkowca przed rozwiązaniem umowy

Związkowcom zleceniobiorcom przysługuje taka sama ochrona jak związkowcom będącym pracownikami. Jeśli taka osoba pełni funkcję związkową, pracodawca/zleceniodawca nie może rozwiązać umowy bez zgody zakładowej organizacji związkowej. Ponadto zleceniodawca nie może jednostronnie i na niekorzyść zleceniodawcy zmienić warunki ich umowy, chyba że następuje likwidacja bądź upadłość zleceniodawcy albo odrębne przepisy dopuszczają taką możliwość. Jeśli jednak zleceniodawca złamałby przepisy i rozwiązałby umowę bez uzyskania zgody zakładowej organizacji związkowej, zleceniobiorca może domagać się rekompensaty za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy w wysokości 6 miesięcznych wynagrodzeń. Co więcej, może żądać odszkodowania i zadośćuczynienia w kwocie wyższej niż 6 miesięcznych wynagrodzeń.