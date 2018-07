Umowa zlecenia – stawka godzinowa w 2019 r.

Elżbieta Bojanowska – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Leszek Skiba – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów wzięli udział w posiedzeniu Zespołu Problemowego RDS ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych, które odbyło się na początku lipca w Centrum Partnerstwa Społecznego ,,Dialog” w Warszawie.

W trakcie spotkania poruszone zostały tematy związane z dokumentem: Założenia projektu budżetu państwa na 2019 r.

Wskazano w nim między innymi, że dynamika realna PKB wyniesie 3,8 proc, poziom inflacji wyniesie – 2,3 proc, a przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wzrośnie o 5,6 proc.

Obecnie, godzinowa stawka minimalna dla umów zlecenia wynosi 13,70 zł (brutto), od przyszłego roku natomiast ma wzrosnąć do kwoty 14,50 zł (brutto).

Czym jest umowa zlecenia?

Kodeks cywilny reguluje umowę zlecenia w artykułach 734-751.

Przez umowę zlecenia kodeks rozumie taki rodzaj umowy, w której jedna ze stron zobowiązuje się do wykonania, czy świadczenia usługi na rzecz innej osoby. Osoba przyjmująca zlecenie dokonuje określonej czynności dla dającego zlecenie.

Stronami takiej umowy mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i prawne, natomiast te drugie wyłącznie wtedy, gdy posiadają zdolność do czynności prawnych. Zakłada się, że wykonujący zlecenie powinien otrzymać wynagrodzenie za swoją usługę, chyba że zobowiązał się wykonać czynność bez wynagrodzenia. Jeżeli wynika to z umowy, zwyczaju lub okoliczności, przyjmujący zlecenie może powierzyć wykonanie czynności innej osobie.

Warto pamiętać o ubezpieczeniach społecznych. Zleceniobiorca nie może bowiem nie być objęty obowiązkowo ubezpieczeniami społecznymi, jeśli ma inny tytuł do ubezpieczeń, np. pracuje na cały etat.

Pracownik nie zostanie objęty ubezpieczeniem jeśli jest uczniem lub studentem poniżej 26 roku życia.

Umowa zlecenia a umowa o pracę

Inną formą zatrudnienia jest umowa o pracę. W przypadku takiego stosunku pracy pracownik zobowiązuje do osobistego świadczenia pracy na rzecz pracodawcy pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie przez niego określonym, a pracodawca do zatrudnienia i wypłaty odpowiedniego umówionego wynagrodzenia. Od umowy zlecenia odróżnia ją między innymi to, że praca nie może być wykonana przez osobę trzecią i umowa o pracę co do zasady musi być zawierana w formie pisemnej (umowa zlecenia może być zawierana w dowolnej formie).

Umowa o pracę jest zazwyczaj o wiele bardziej korzystna dla pracownika, ponieważ ma on prawo do korzystania z uprawnień, jakie mu przysługują na podstawie przepisów Kodeksu pracy, a pracodawca jest zobowiązany do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne.

Dlatego Kodeks pracy przewidział specjalne przepisy chroniące pracownika. Art.22 § 1 kodeksu stanowi: Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

W § 1 (2) dodaje, Nie jest dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną przy zachowaniu warunków wykonywania pracy, określonych w § 1.

Od przyszłego roku wynagrodzenie podstawowe dla umowy o pracę ma wynosić 2200zł (brutto), czyli o 120zł więcej niż obecnie.

