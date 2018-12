Umowa kupna sprzedaży samochodu w 2019 r. – najważniejsze informacje, wzór

Umowa kupna-sprzedaży samochodu

Umowa „kupna-sprzedaży” samochodu to potoczna nazwa. Kodeks cywilny nie posługuje się pojęciem umowy kupna sprzedaży. W rzeczywistości mamy do czynienia z umową sprzedaży.

Umowa ta zobowiązuje sprzedawcę do przeniesienia na kupującego własności rzeczy i wydania mu jej, kupującego zaś – do odebrania rzeczy oraz do zapłaty ceny.

Na sprzedawcy ciąży obowiązek udzielenia kupującemu potrzebnych wyjaśnień o stosunkach prawnych i faktycznych, dotyczących będącego przedmiotem sprzedaży auta. Powinien on również wydać kupującemu dokumenty, dotyczące samochodu.

Forma umowy

W jakiej formie zawrzeć umowę sprzedaży?

Przepisy prawa nie zawierają żadnych wymogów co do formy zawarcia umowy sprzedaży samochodu. Jednak warto taką umowę zawrzeć na piśmie.

Pamiętajmy, aby w umowie dokładnie określić strony (sprzedający, kupujący), przedmiot (samochód) oraz cenę.

Wskazanie stron umowy może nastąpić poprzez wskazanie imion, nazwisk, adresów zamieszkania, serii oraz numerów dowodów tożsamości. Samochód można określić podając jego markę, rok produkcji, numer rejestracyjny, numer VIN, a także kolor czy przebieg. Ważne, by dokładnie opisać przedmiotowe auto.

Zgodnie z art. 155 Kodeksu cywilnego umowa zobowiązująca do przeniesienia własności rzeczy oznaczonej co do tożsamości przenosi własność rzeczy na nabywcę, jeżeli strony nie postanowią inaczej. W praktyce oznacza to, iż w braku odmiennego uregulowania tej kwestii w umowie kupujący staje się właścicielem konkretnie oznaczonego samochodu z chwilą zawarcia umowy.

Wzór umowy sprzedaży samochodu

Poniżej prezentujemy prosty wzór umowy sprzedaży samochodu:

