Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) – 2019 r.

PCC to obowiązująca w Polsce opłata skarbowa, która swym zasięgiem obejmuje czynności prawne, które nie zostały obciążone podatkiem VAT. Kluczową regulacją dla tego rodzaju opodatkowania jest ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Jakie czynności prawne trzeba opłacić i kto powinien to zrobić?

Zgodnie z art. 1 wskazanej ustawy PCC trzeba opłacić od następujących czynności prawnych:

umowa sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych – przy sprzedaży płaci kupujący; przy zamianie płacą strony;

umowa pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku – płaci pożyczkobiorca;

umowa darowizny (w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy) – płaci obdarowany;

umowa dożywocia – płaci nabywca nieruchomości;

umowa o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności (w części dotyczącej spłat lub dopłat) – płaci podmiot nabywający rzeczy lub prawa majątkowe ponad udział w spadku lub we współwłasności;

ustanowienie hipoteki – płaci składający oświadczenie woli o ustanowieniu hipoteki;

ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności – płaci użytkownik lub osoba nabywająca służebność;

umowa depozytu nieprawidłowego – płaci przechowawca;

umowa spółki – płacą wspólnicy, przy pozostałych umowach spółki – spółka.

To jednak nie wszystko – PCC należy opłacić również w razie zmiany w/w umów, gdy zmiany te powodują podwyższenie podstawy opodatkowania, a także w wypadku gdy zapadło orzeczenie sądowe lub zawarto ugodę, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak w/w czynności cywilnoprawne.

Jeżeli obowiązek podatkowy ciąży na kilku podmiotach albo na stronach to płacą one podatek solidarnie.

Jak opłacić PCC?

Osoba zobowiązana, na opłacenie PCC, ma 14 dni od dnia powstania obowiązku zapłaty. Wyjątek od tej zasady stanowią sytuacje, gdy podatek jest pobierany od płatnika.

W dniu 1 października 2018 r. Robert K kupił używane auto od Jana K, za kwotę 3000 zł. Robert K będzie miał 14 dni na opłacenie PCC, począwszy od dnia zakupu auta, a więc dnia, w którym powstał obowiązek zapłaty.

Należy zaznaczyć, że osoba zobowiązana do zapłaty PCC nie jest wzywana do uiszczenia należności – podatnik samodzielnie musi obliczyć i uregulować podatek.

Aby zapłacić PCC należy wypełnić formularz PCC-3 i dostarczyć do urzędu skarbowego (zazwyczaj jest to urząd właściwy dla twojego miejsca zamieszkania). Nie trzeba robić tego na miejscu – formularz można wysłać listem poleconym lub mailem. Następnym krokiem jest uiszczenie podatku w kasie urzędu lub w drodze przelewu na konto.