Wybory 2023. Będzie bitwa o frekwencję? Do wzięcia 1 mln zł

Wybory 2023. Za najwyższą frekwencję w wyborach 15 października, gmina do 20 tys. mieszkańców może otrzymać 1 mln zł. Środki trafią do budżetu obywatelskiego.

Wybory 2023. Gminy powalczą o 1 mln zł

Wojewoda mazowiecki Tobiasz Bocheński w poniedziałek podczas konferencji prasowej z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi Robertem Telusem oraz ministrem sportu i turystyki Kamilem Bortniczukiem zapowiedział akcję pro frekwencyjną.

"W ramach powiatu, gmina do 20 tysięcy mieszkańców, która będzie miała największą frekwencję w tym powiecie, otrzyma milion złotych dofinansowania na zadania wybrane przez mieszkańców. Zatem będą to środki, które trafią do budżetu obywatelskiego" - poinformował wojewoda.

Według niego, zmotywuje to mieszkańców konkretnej gminy do "rywalizacji z mieszkańcami innych gmin sąsiednich w ramach jednego powiatu". Dodał, że wyższa frekwencja stanowi o silniejszym mandacie nowej władzy.

Wybory parlamentarne odbędą się 15 października. Polacy wybiorą na czteroletnią kadencję 460 posłów i 100 senatorów.(PAP)

Autor: Adrian Kowarzyk

