Przepisy prawa dopuszczają głosowanie na Prezydenta RP w dniu 18 maja 2025 r. przez pełnomocnika, ale tylko w kraju. Czy każdy może głosować przez pełnomocnika? Kto może być pełnomocnikiem? Oto wzór wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach prezydenckich 2025. Dziś ostatni dzień na złożenie wniosku.

Głosowanie na prezydenta przez pełnomocnika 2025

Do 9 maja 2025 r. można złożyć wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach prezydenckich 18 maja 2025 r. Kto może głosować na nowego Prezydenta Polski przez pełnomocnika?

wyborca, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 60 lat oraz

osoba niepełnosprawna ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

wyborca posiadający orzeczenie organu rentowego o:

całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1631, 1243 i 1674); niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1; całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1; zaliczeniu do I grupy inwalidów; zaliczeniu do II grupy inwalidów;

osoba о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Warto podkreślić, że są miejsca, gdzie nie ma możliwości głosowania przez pełnomocnika. Do takich miejsc należą obwody głosowania utworzonych w:

zakładach leczniczych,

domach pomocy społecznej,

zakładach karnych,

aresztach śledczych,

domach studenckich.

Ważne Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego wyłącza możliwość głosowania przez pełnomocnika.

Kto może być pełnomocnikiem wyborcy?

Pełnomocnikiem może być przede wszystkim osoba posiadająca prawo wybierania, która nie jest:

osobą wchodzącą w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania; mężem zaufania; obserwatorem społecznym; osobą kandydującą w wyborach.

Prawo wybierania czyli czynne prawo wyborcze reguluje Kodeks wyborczy: Art. 10. [Czynne prawo wyborcze] § 1. Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) ma: 1) w wyborach do Sejmu i do Senatu oraz w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej – obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat; 2) w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej – obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat oraz obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, oraz stale zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 3) w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego: a) rady gminy – obywatel polski, obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim oraz obywatel Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, oraz stale zamieszkuje na obszarze tej gminy, b) rady powiatu i sejmiku województwa – obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, oraz stale zamieszkuje na obszarze, odpowiednio, tego powiatu i województwa; 4) w wyborach wójta w danej gminie – osoba mająca prawo wybierania do rady tej gminy. § 2. Nie ma prawa wybierania osoba: 1) pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu; 2) pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu; 3) ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

Można być pełnomocnikiem tylko jednej osoby albo dwóch osób, jeśli co najmniej jedna z tych osób to wstępny (ojciec, matka, dziadek, babcia), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

Ważne Akt pełnomocnictwa na wniosek wniesiony przed pierwszą turą wyborów sporządza się odrębnie na pierwsze oraz ponowne głosowanie. Natomiast akt sporządzony na podstawie wniosku wniesionego po pierwszej turze (najpóźniej w 9. dniu przed dniem ponownego głosowania) sporządza się na drugą turę.

Wybory prezydenckie - wniosek o pełnomocnictwo do 9 maja 2025 r.

W celu udzielenia pełnomocnictwo do głosowania należy złożyć wniosek do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) gminy właściwej dla wyborcy jako stały obwód głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców. Wniosek składa się ustnie lub na piśmie w postaci:

papierowej z własnoręcznym podpisem,

elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

We wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa podaje się dane osoby dającej pełnomocnictwo i pełnomocnika: imię i nazwisko, numer pesel i adres zamieszkania. Należy wskazać, których wyborów dotyczy pełnomocnictwo. Pobierz wzór wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach »

Wniosek o pełnomocnictwo do głosowania na prezydenta 2025 - wzór gov.pl

Dokumenty do wniosku o akt pełnomocnictwa

pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem; kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności wyborcy (nie dotyczy wyborcy, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 60 lat); kopię dokumentu potwierdzającego pozostawanie wyborcy z osobą, której ma być udzielone pełnomocnictwo do głosowania, w stosunku przysposobienia, opieki, kurateli (załącza się wyłącznie w przypadku, gdy taki stosunek istnieje).

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania

Po złożeniu wniosku wójt, burmistrz lub prezydent miasta wyraża zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 18 maja 2025 r. Czyni to w formie pisemnej w załączonym poniżej wzorze »

Zgoda na pełnomocnictwo do głosowania na prezydenta 2025 gov.pl

W dokumencie wskazuje się miejsce pozostawienia aktu pełnomocnictwa do głosowania (do odbioru w urzędzie gminy albo doręczenie na wskazany poniżej adres). Dokument zawiera również oświadczenie pełnomocnika o wyrażeniu zgody na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania.

Czy można cofnąć pełnomocnictwo do głosowania?

Tak, przepisy przewidują taką możliwość. Jak cofnąć pełnomocnictwo do głosowania na Prezydenta RP? Można to zrobić na dwa sposoby:

złożenie oświadczenia o cofnięciu pełnomocnictwa wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta w godzinach pracy urzędu (najpóźniej na 2 dni przed wyborami czyli do 16 maja 2025 r.) doręczenie oświadczenia o cofnięciu pełnomocnictwa właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania od godz. 7:00 do godz. 21:00 (chyba że pełnomocnik już oddał głos).

Co ważne, nawet po wyznaczeniu pełnomocnika, wyborca może samodzielnie oddać głos na Prezydenta Polski w lokalu wyborczym. Jeśli dojdzie do takiej sytuacji, pełnomocnictwo wygasa.