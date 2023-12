29 grudnia D. Tusk przyznał wyrównanie do podwyżek 20% dla policjantów, żołnierzy i celników. Ale zabrał dodatek

D. Tusk przyznał wyrównanie do podwyżek 20% dla policjantów, żołnierzy i celników. Ale zabrał dodatek za okres marzec, kwiecień, maj aż do grudnia 2024 roku.

Rząd D. Tuska zrezygnował z poprzednich rozwiązań dla policjantów, żołnierzy, celników. Nie mieli wyrównania za styczeń i luty 2024 r. do podwyżek przyznanych od 1 marca 2024 r. Obecnie mają (tak jak nauczyciele). I mieli zamiast wyrównania, specjalny dodatek do pensji. Nie ma już tego dodatku. Paradoksalnie te korzystne rozwiązania dla mundurowych dzięki Andrzejowi Dudzie. Bo zawetował ustawę okołobudżetową na 2024 r. Za 3 mld telewizji publicznej. Ale dzięki temu rząd D. Tuska mógł ją poprawić. Więcej o tym wszystkim w artykułach Infor.pl.

Nowa ustawa okołobudżetowa na 2024 r. od 29 grudnia 2023 r. w Sejmie

Rząd skierował do Sejmu nową ustawę okołobudżetową na 2024 r. Nie jest to kopia 1:1 poprzedniej ustawy zawetowanej przez prezydenta Andrzeja Dudę. Pojawiły się inne zmiany niż rezygnacja z możliwości przekazania 3 mld zł na telewizję publiczną.

Mundurowi dostaną:

tak jak nauczyciele wyrównanie od 1 stycznia 2024 r.; nie będą mieli żadnego dodatku miesięcznego do pensji (od marca do grudnia 2024 r.)

Co Donald Tusk i jego rząd zmienił w podwyżkach dla policjantów, żołnierzy i celników

W nowej ustawie art. 19 nie reguluje już spraw podwyżek dla mundurowych. Poprzednia jego wersja pozbawiała policjantów, żołnierzy zawodowych i celników:

1) wyrównania za okres styczeń - luty 2024 r. - podwyżki zostaną wypłacone od 1 marca 2024 r.

a zamiast wyrównania przepis przyznawał mundurowym:

2) miesięczny dodatek za marzec, kwiecień, maj aż do grudnia 2024 r.

Jak było w pierwszej ustawie okołobudżetowej (tej zawetowanej przez A. Dudę)?

Art. 19 był tak uzasadniony: proponuje się regulację wprowadzającą mechanizm zachęcający do pozostawania w służbie czynnej żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy i funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej. Mając na uwadze powyższe proponuje się, aby w roku 2024 wzrost uposażeń obejmował wyłącznie żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy oraz funkcjonariuszy Służby Celno‑Skarbowej pozostających w służbie na dzień 1 marca 2024 r."

Wdrożeniem tego "mechanizmu zachęcającego" był ten wzór na dodatek za okres marzec-kwiecień 2024 r.:

wzór na dodatek miesięczny od 1 marca do końca 2024 r. INFOR

Uposażenie należne na 1 marca 2024 r. - obliczamy na podstawie kwoty bazowej 2088,77 zł (jest to+20% wobec 2023 r.).

Uposażenie należne na 1 stycznia 2024 r. - obliczamy na podstawie kwoty bazowej 1740,64 zł dla 2023 r.

Mundurowi w komentarzach pod tymi tekstami Infor.pl

obliczali, że realnie otrzymają "na rękę" 600 zł a dodatek, to będzie 120-140 zł. Z prostych obliczeń: 600 zł dzielone przez 5. I pisali:

Jak jest w nowej ustawie okołobudżetowej?

Art. 19 nie reguluje spraw mundurowych (obecnie dotyczy dotacji oświatowej). Jest wyrównanie od 1 stycznia 2024 r. Nie ma dodatku zamiast wyrównania.

I mamy takie uzasadnienie podane za pośrednictwem PAP przez przedstawicieli rządu Donalda Tuska.

FRAGMENT DEPESZY PAP: "W piątek do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy okołobudżetowej na rok 2024. W projekcie znalazły się m.in. zapisy o przekazaniu obligacji skarbowych o wartości do 3 mld zł na onkologię dziecięcą. W projekcie, w porównaniu do ustawy okołobudżetowej uchwalonej przez Sejm w grudniu i zawetowanej przez prezydenta, nie ma artykułu dotyczącego ustalenia kwot bazowych dla żołnierzy i funkcjonariuszy. Zgodnie z poprzednim przedłożeniem, podwyżki miały zacząć obowiązywać od 1 marca. "Podwyżki dla służb mundurowych nastąpią w takiej samej formule, jak podwyżki dla całej sfery budżetowej, czyli od 1 stycznia 2024 r." - powiedział PAP wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański. Dodał, że będą one wypłacane po uchwaleniu i opublikowaniu w Dzienniku Ustaw ustawy budżetowej z wyrównaniem od stycznia."

Nową ustawa okołobudżetowa na 2024 r.

Link do ustawy

Druk Sejmowy nr 42 Infor.pl

Przykładowe kwoty podwyżek w policji na 2024 r. (za NSZZ Solidarność - wszystkie kwoty brutto)

Na dziś dysponujemy obliczeniami jeszcze z dodatkiem od marca 2024 r. Zamiast dodatku będzie wyrównanie od 1 stycznia 2024 r.

Grupa zaszeregowania 1 (posterunkowy)

Podstawa uposażenia - 2990 zł (w 2023 r. 2510 zł)

Podwyżka - 480 zł

Dodatek (marzec – grudzień 2024 r.) – 96 zł

Grupa zaszeregowania 2 (starszy sierżant)

Podstawa uposażenia – 4210 zł (w 2023 r. 3510 zł)

Podwyżka – 700 zł

Dodatek (marzec – grudzień 2024 r.): 140 zł

Grupa zaszeregowania 3 (sierżant sztabowy)

Podstawa uposażenia – 4240 zł (w 2023 r. 3540 zł)

Podwyżka – 700 zł

Dodatek (marzec – grudzień 2024 r.): 140 zł

Grupa zaszeregowania 4 (aspirant sztabowy np. pomocnik dyżurnego, dzielnicowy)

Podstawa uposażenia - 4340 zł (w 2023 r. 3620 zł)

Podwyżka – 720 zł

Dodatek (marzec – grudzień 2024 r.): 144 zł

Grupa zaszeregowania 5 (aspirant sztabowy np. detektyw)

Podstawa uposażenia - 4530 zł (w 2023 r. 3770 zł)

Podwyżka – 760 zł

Dodatek (marzec – grudzień 2024 r.): 152 zł

Grupa zaszeregowania 6 (nadkomisarz np. kierownik posterunku Policji)

Podstawa uposażenia – 4800 zł (w 2023 r. 4000 zł)

Podwyżka – 800 zł

Dodatek (marzec – grudzień 2024 r.): 160 zł

Grupa zaszeregowania 7 (nadkomisarz np. dyżurny)

Podstawa uposażenia – 4910 zł (w 2023 r. 4090 zł)

Podwyżka – 820 zł

Dodatek do uposażenia w okresie marzec 2024 r. – grudzień 2024 r.: 164 zł

Przypisałem stanowiska do grup zaszeregowania za tym rozporządzeniem link (ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 5 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego)

Podwyżka kwoty bazowej z 1740,64 zł do 2088,77 zł

Wszystkie powyższe wyliczenia za OM NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" FUNKCJONARIUSZY i PRACOWNIKÓW POLICJI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO. Związkowcy po zapoznaniu się z projektem ustawy budżetowej na 2024 r., obliczyli jak zmienią się wynagrodzenia policjantów w 2024 r.

"Na szybko" obliczenia przeprowadzili 19 grudnia 2023 r. przy następujących założeniach (link):

Kwoty są obliczane na podstawie waloryzacji uposażenia dla funkcjonariuszy od 1 stycznia 2024 r. i tylko na podstawie zmiany wysokości kwoty bazowej.

Zwiększeniu ulegnie także wysługa lat - indywidualna u każdego funkcjonariusza.

Zwiększeniu ulegnie także wysokość dodatku "15+".

zestawienie kwot na 2024 r. Źródło zewnętrzne

Poniżej tabela w formacie pliku WEBP:

Obliczenia z 19 XII 2023 r. OM NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" FUNKCJONARIUSZY i PRACOWNIKÓW POLICJI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

i rozbudowali obliczenia 22 grudnia 2023 r. (link)

Tabela niebieska - wzrost ww. kwot bazowych o 20% - podstawy wyliczenia kwoty uposażenia zasadniczego na poszczególnych grupach zaszeregowania.

Tabela zielona - podstawa wysokości podwyżki. Obliczenia z tabeli zostaną wykorzystane dla wysługi lat, dodatku „15+”.

Żółta tabela - kwoty wypłacane od 1 marca 2024 r. tj. podwyżka + 1/5 za styczeń i luty 2024 r.

zestawienie 2024 r. NSZZ Solidarność z 22 XII 2023 r. Źródło zewnętrzne

Tabela w formacie WEBP:

Obliczenia z 22 XII 2023 r. OM NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" FUNKCJONARIUSZY i PRACOWNIKÓW POLICJI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Tak jak w 2023 roku wypłata podwyżki za miesiące styczeń i luty nastąpi w równiej kwocie w miesiącach marzec-grudzień 2024.

Wyrównanie dla żołnierzy i funkcjonariuszy – od 1 stycznia 2024 r.

W poprzedniej wersji ustawy okołobudżetowej był wyłączony ten przepis:

Art. 8. 1. Podwyższenie wynagrodzeń dla pracowników państwowej sfery budżetowej następuje w ciągu 3 miesięcy po ogłoszeniu ustawy budżetowej, z wyrównaniem od dnia 1 stycznia danego roku (z osobną regulacją dla Karty Nauczyciela).

Teraz już będzie działał wobec policjantów, żołnierzy i celników.

Pełna treść art. 19 zawetowanej przez prezydenta ustawy okołobudżetowej na 2024 r. – przepis jest już w koszu

Art. 19. 1. Kwoty bazowe ustalone w ustawie budżetowej na rok 2024 dla żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej stosuje się do obliczenia ich uposażeń w okresie od dnia 1 marca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

2. Do obliczenia uposażeń żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej należnych od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 29 lutego 2024 r. stosuje się kwoty bazowe ustalone w ustawie budżetowej na rok 2023 z dnia 15 grudnia 2022 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 256 i 1574).

3. Uposażenie żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej wypłacane w okresie od dnia 1 marca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. podlega każdorazowemu zwiększeniu o 1/5 kwoty różnicy pomiędzy uposażeniem należnym na dzień 1 marca 2024 r. obliczonym na podstawie kwoty bazowej ustalonej w ustawie budżetowej na rok 2024 odpowiednio dla żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej a uposażeniem należnym na dzień 1 stycznia 2024 r. obliczonym zgodnie z ust. 2.

4. Do podwyższenia uposażeń żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej nie stosuje się przepisu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 2692 oraz z … poz. …).

5. Podwyższenie uposażeń żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, wraz ze zwiększeniem, o którym mowa w ust. 3, następuje w ciągu 3 miesięcy po dniu ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2024, z wyrównaniem od dnia 1 marca 2024 r.

6. Przepis ust. 3 stosuje się także do żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej przeniesionych albo przyjętych do służby od dnia 1 stycznia 2024 r. a przed dniem 1 marca 2024 r.

Fragment projektu ustawy budżetowej na 2024 r. - tu żadnych zmian

(… ) kwoty bazowe dla:

a) osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe – w wysokości 1 789,42 zł,

b) członków korpusu służby cywilnej, etatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych i kolegiów regionalnych izb obrachunkowych, pracowników Rządowego Centrum Legislacji, ekspertów, asesorów i aplikantów eksperckich Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, członków służby zagranicznej niebędących członkami korpusu służby cywilnej – w wysokości 2 628,54 zł,

c) członków Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych – w wysokości 2 136,80 zł,

d) żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy – w wysokości 2 088,77 zł,

e) funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej – w wysokości 2 332,57 zł.