Dla żołnierzy: Jednorazowo 4110 zł. Korzystne mnożniki. Dodatki adaptacyjny oraz wojenny. 25% diety [rozporządzenie MON, Dz.U. nr 1 w 2024 r.]

Wszystko to na podstawie rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z 8 grudnia 2023 r.

Dla żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa. Dochody w związku za służbę reguluje:

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa. Rozporządzenie opublikowano jako pierwszy Dziennik Ustaw w 2024 r.

Z uzasadnienia projektu rozporządzenia

W przypadku żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa (na stanowiska służbowe w dowództwach międzynarodowych oraz placówkach dyplomatycznych) wysokość należności zagranicznej została uzależniona od zajmowanego przez żołnierza stanowiska służbowego. Należność ta będzie wypłacana za okres od dnia objęcia stanowiska służbowego poza granicami państwa do dnia zwolnienia z tego stanowiska i określana w walucie państwa, w którym żołnierz pełni służbę.

Żołnierze skierowani do pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa w charakterze obserwatorów wojskowych otrzymają należność zagraniczną w miesięcznej wysokości określonej mnożnikiem stawki najniższego uposażenia żołnierza zawodowego. Wysokość należności zagranicznej dla żołnierzy skierowanych do pełnienia służby poza granicami państwa w polskich kontyngentach wojskowych została określona w złotych w wysokości uzależnionej od stanowiska służbowego na jakie żołnierz został skierowany. Dodatkowo określono przesłanki podwyższenia tej należności.

Żołnierze wyznaczeni i skierowani wykonujący obowiązki służbowe w strefie działań wojennych otrzymają dodatek wojenny ustalony na poziomie 0,03 lub 0,05 najniższego uposażenia - za każdy dzień pobytu w strefie działań wojennych.

Rozporządzenie wskazuje również przesłanki i wysokość jednorazowej należności pieniężnej przeznaczonej na zakup indywidualnego sprzętu i wyposażenia wojskowego.

Jednorazowa należność pieniężna

Jednorazowa należność pieniężną jest przeznaczona na zakup indywidualnego sprzętu i wyposażenia wojskowego. I wynosi 4110 zł. Przysługuje m.in. żołnierzom zawodowym skierowanych do wykonywania obowiązków służbowych w strefie działań wojennych.

Nie muszą być w strefie działań wojennych żołnierze skierowani np. w charakterze obserwatorów wojskowych lub osób posiadających status obserwatora wojskowego – do misji pokojowych organizacji międzynarodowych lub sił wielonarodowych. Dostaną należność. Podobnie jak w przypadku skierowania do kwater głównych, dowództw lub sztabów misji organizacji międzynarodowych lub sił wielonarodowych

Należność zagraniczna dla żołnierza wyznaczonego

To należność określona przy zastosowaniu mnożników stawki dodatku zagranicznego bazowego ustalonego dla państwa, w którym żołnierz pełni służbę. Np. takich dla żołnierzy z § 2 pkt 1 rozporządzenia mnożniki najniższego uposażenia wynoszą:

5,4 dla oficera młodszego;

5,0 dla podoficera;

4,5 dla szeregowego zawodowego.

Powyższe z § 5. 1, którego wstęp stanowi:

"Żołnierz zawodowy skierowany do pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa do kwater głównych, dowództw lub sztabów misji organizacji międzynarodowych lub sił wielonarodowych, oraz żołnierz zawodowy skierowany do pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa w składzie jednostek wojskowych użytych poza granicami państwa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub w celu wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom otrzymują należność zagraniczną w miesięcznej wysokości, określonej przy zastosowaniu następujących mnożników najniższego uposażenia".

Wypłaty należności zagranicznej dla żołnierza wyznaczonego dokonuje się miesięcznie z góry w pierwszym dniu roboczym miesiąca, za który należność przysługuje.

Należność zagraniczna dla żołnierza wyznaczonego za jeden dzień wynosi 1/30 jej miesięcznej stawki.

Żołnierz zawodowy skierowany do pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa w charakterze obserwatorów wojskowych lub osób posiadających status obserwatora wojskowego – do misji pokojowych organizacji międzynarodowych lub sił wielonarodowych, otrzymuje należność zagraniczną w miesięcznej wysokości określonej przy zastosowaniu mnożnika 2,2 stawki najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego.

Jednorazowy zasiłek adaptacyjny

Jednorazowy zasiłek adaptacyjny, o którym mowa w art. 468 ust. 3 pkt 2 ustawy, wynosi 300% kwoty obliczeniowej.

Jednorazowy zasiłek adaptacyjny wypłaca się żołnierzowi zawodowemu niezwłocznie po objęciu przez niego stanowiska służbowego poza granicami państwa. Na wniosek żołnierza zawodowego zasiłek adaptacyjny może być wypłacony również bezpośrednio przed wyjazdem z kraju.

Dodatek wojenny

Stawka dodatku wojennego, o którym mowa w art. 468 ust. 5 ustawy, wynosi:

1) 0,03 najniższego uposażenia – za każdy dzień pobytu w strefie działań wojennych;

2) od 0,03 do 0,05 najniższego uposażenia – za każdy dzień wykonywania zadań w strefie działań wojennych w warunkach związanych z bezpośrednim udziałem w akcjach o charakterze bojowym, akcjach zapobiegania aktom terroryzmu lub ich skutkom albo pełnieniem służby patrolowej, ochronnej lub z udziałem w konwojach.

Rozliczenia przy pomocy diet

Przy rozliczaniu należności stosuje się odesłanie do diet o podróżach służbowych. Np. żołnierz zawodowy skierowany do pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa w składzie jednostek wojskowych, których pobyt poza granicami państwa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa, ma na celu udział w:

szkoleniach lub ćwiczeniach wojskowych, akcjach ratowniczych, poszukiwawczych lub humanitarnych albo w przedsięwzięciach reprezentacyjnych

- za każdą dobę wykonywania zadań służbowych poza granicami państwa otrzymuje należność zagraniczną w wysokości 25% diety ustalonej dla docelowego państwa skierowania.